Consejos de compra para PC de juegos con un precio de 850-900 €

Hola querido foro CB!

1. ¿Quieres jugar en PC?

¿Qué son los juegos exactamente? Dota2, AC: Origins / Oddyssey, GoW, Apex Legends, Ark Survival

cualquier Exactitud? Inclínese hacia Full HD con mayor FPS

Debería ser un poco más alto, actualmente estoy jugando 60-75 (sincronización libre) y puedo notar claramente la diferencia entre los dos.

2. ¿Quieres usar la computadora para editar fotos/música/videos o CAD? ¿Como hobby o eres un profesional? ¿Qué software usarás?

Difusión y/o grabación de video y algo de edición. Más como un pasatiempo.

3. ¿Tiene requisitos o deseos especiales (overclocking, una computadora particularmente silenciosa, iluminación RGB, …)?

Si algún tiempo después el rendimiento ya no es suficiente, estaré feliz con un poco de OC.

4. ¿Cuántas y cuántas pantallas quieres usar? ¿Número, modelo, resolución, frecuencia de actualización (hercios)? ¿Es compatible con FreeSync (AMD) o G-Sync (Nvidia)? (¡Incluya un enlace al fabricante o compare precios!)

En segundo lugar, la pantalla principal con 144 Hz y la pantalla de al lado será mi pantalla de inicio actual, todavía dudo sobre la resolución de la nueva pantalla principal, que se inclina hacia 1080p porque me permite aumentar mi configuración incluso en juegos de alto rendimiento. .

5. ¿Todavía tiene una computadora vieja, partes de las cuales se pueden reutilizar? (¡Incluya enlaces a las especificaciones del fabricante o compare precios!)

HDD/SSD: 500 GB Samsung SSD870 Evo (luego será almacenamiento de respaldo)

1-2 hélices de 120 mm

6. ¿Cuánto dinero estás dispuesto a gastar?

850-900 euros

7. ¿Cuándo quieres comprar la computadora? ¿Lo antes posible o puede esperar unas semanas/meses?

Relativamente pronto alrededor de 1-3 semanas

8. ¿Quieres una computadora?

Ensámblelo usted mismo (ya construí 1-2x yo mismo o me metí con Lans en otras computadoras si hay problemas, mi administración de cables seguramente no será calificada como profesional, pero espero que esto pueda ocultarse con cuidado ^^)

Como puede ver aquí, estoy buscando consejos sobre cómo construir una nueva PC para juegos, en este momento todavía estoy en el camino con lo siguiente:

i5 8600k / MSI Z370 Pro / Nvidia 1080 iChill / 4×4 Samsung DDR4 2666 / 500GB 870 Evo SSD / 1TB HDD

Yo mismo compré este PC en junio del año pasado por 420€ y hasta ahora me ha servido bien, pero como he ahorrado un poco de dinero y he llegado a mis límites en algunos juegos, se va a cerrar pronto, o mejor dicho, mi hermano pequeño lo tiene. para instalarlo con otro SSD.

Investigué un poco yo mismo y preparé una mezcla para inspirarme:

https://geizhals.de/wishlists/3100988

Es importante tener en cuenta que puedo:

RX 6700 XT 12GB • XFX QICK 319 a 329 euros

¡Cómprelo, será obligatorio, pero lo vende una tienda que otorga 1 año de garantía!