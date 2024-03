Consejos, predicciones y probabilidades de Argentina vs Costa Rica

El miércoles a las 3:50 am CET se jugará un amistoso entre las selecciones de Argentina y Costa Rica en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Los personajes de esta lucha están claramente asignados, y cualquier cosa que no fuera una victoria de los gauchos sería sorprendente.

Como era de esperar, las cuotas de apuestas están claramente a favor del campeón del mundo. No vale la pena apostar a que Argentina gane con cuotas tan altas como 1,18. Para completar, cabe mencionar que el pronóstico de victoria externo ofrece cuotas de apuestas de hasta 15,00. Sin embargo, no podemos recomendar esta opción.

La defensa de los gauchos en particular ha sido impenetrable en los últimos meses. La mencionada derrota ante los Uruz fue la única de los últimos once internacionales en los que Argentina no logró mantener la portería a cero. Al contrario, significa: el campeón del mundo ha dejado su portería a cero en diez de los últimos once partidos.