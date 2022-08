Consigue vectores de santuario a través de elementos antiguos de Karazhan (ilvl 50).

La inclusión de antiguas mazmorras de WoD, Legion y BfA en la rotación Mythic Plus presenta algunas peculiaridades en la temporada 4 de WoW: Shadowlands. Por otro lado, debe hacer clic en varias pestañas para obtener una descripción general de las recompensas en la guía de aventuras: Pero hay una solución a esto en forma de suplemento.. Por otro lado, los elementos de las mazmorras antiguas dan lugar a interacciones inesperadas.

Aunque las partes de Karazhan, las mazmorras de WoD y BfA no existen como “M0”, todavía están en su versión legendaria. como un redditor Veriloch Averigüe que puede empacar elementos de lanzamientos legendarios antiguos, por ejemplo, Karazhan en su edición de nivel de elemento 50 en el catalizador de creación de Zereth Mortis y usarlos para obtener moldes de fundición del Santuario de los Primeros.

Mausoleo de un solista

Contenido editorial recomendado Aquí es donde encontrarás contenido externo. [PLATTFORM]. Para proteger sus datos personales, las integraciones externas solo se muestran si lo confirma haciendo clic en “Cargar todo el contenido externo”: Descargar todo el contenido externo Acepto que se me muestre contenido externo. Los datos personales se transfieren así a plataformas de terceros. Lea más sobre nuestra política de privacidad.

En teoría, convertir artículos de Shadowlands en artículos específicos en Creation Catalyst funciona con una variedad de artículos. Pero si juegas solo o quieres recolectar artículos específicos con varios personajes y no tienes ningún artículo de Shadowlands, teóricamente puedes pasar a las versiones anteriores de Karazhan and Co. Y recolecta artículos allí para convertirlos en artículos del santuario. Entonces son ~ nivel de elemento 50, pero de todos modos solo se trata de la plantilla de lanzamiento.

Lea también estas interesantes historias.







MÁS 09/2022: ¿Furorion se convertirá en héroe en WoW: Dragonflight o en burro?









MMORE se está imprimiendo el 09/2022. En él, preguntamos si el famoso personaje de WoW, Furorion, nos llevará a nuestra perdición. y más. Nosotros también tenemos respuestas jajaja.















Fabuloso: El accesorio imprescindible para la temporada 4: Revista Encuentro Temporada 4









¿Quieres mejores listas de botín? Con el complemento “Diario de encuentros de la temporada 4”, todas las mazmorras de la temporada 4 de WoW Shadowlands pasan a una sola pestaña de guía de aventuras.









Según el hilo de Reddit, para convertir elementos normales de Karazhan, obtendrá la plantilla del conjunto de santuarios del modo normal. Esto también parece funcionar con elementos de las mazmorras de WoD y BfA. Sin embargo, dado que hay muchas versiones diferentes del mismo elemento en el jefe, no parece que todos los elementos califiquen para convertirse en una pieza fija.

fuente | reddit / guau