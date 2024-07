Copa América: la estrella del Liverpool, Darwin Núñez, pelea con los fanáticos | juego

Unglaubliche Szenen bei der Copa América.

Im zweiten Halbfinale in der Nacht zu Donnerstag verlor Uruguay 0:1 durch einen Treffer von Lerma (39.) gegen Kolumbien. Danach flogen aber richtig die Fetzen. Liverpool-Star und Uruguay-Stürmer Darwin Núñez (25) prügelte sich im Bank of America Stadium in Charlotte sogar mit den Fußball -Fans!

Was war passiert?

Laut der spanischen Zeitung „ Mundo Deportivo“ fühlten sich einige Spieler von Trainer Marcelo Bielsa von den kolumbianischen Fans provoziert. Nach Abpfiff sei der Ärger so groß gewesen, dass sich Núñez mit den Teamkollegen Ronald Araújo und José María Giménez zur Tribüne machte und dort ausholte.

Auf im Internet kursierenden Videos ist zu erkennen, dass Uruguay-Stürmer Núñez ohne Trikot und nur mit dem üblichen schwarzen Sport-BH, den Fußballer tragen, in einer Menschentraube steht. Immer wieder streckt er die Arme nach einem Kolumbien-Fan aus, muss mit viel Kraft von Ordnern zurückgehalten werden. Immer weiter schiebt er sich nach vorn, hält den linken Arm in Boxer-Manier vorm Gesicht. Ein älterer Fan steht dazwischen, versucht wie Sicherheitskräfte zu klären – ohne Erfolg. Kurz danach kassiert Núñez einen Schlag auf den Kopf. Sekunden später beruhigt sich die wilde Situation dann doch.

Auslöser für die extreme Gefühlsexplosion des Liverpool-Stars war möglicherweise, dass er seine Familie auf der Tribüne bedroht sah. Núñez-Kollege Giménez zu „The Athletic“: „Wir waren da und traten für uns selbst und unsere Lieben ein.“

Und: „Unsere Familien leiden unter einigen Menschen, die ein paar Drinks trinken, nicht trinken können und sich wie Kinder verhalten. Hoffentlich werden sie für das nächste Spiel mehr Vorkehrungen treffen, damit so etwas nicht noch einmal passiert, denn das ist eine Katastrophe.“

Uruguay muss nach der Pleite nun im Spiel um Platz 3 gegen Kanada ran (14. Juli, 2 Uhr deutscher Zeit). Im Finale der Copa América trifft Kolumbien auf Argentinien.