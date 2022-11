Copa Mundial de la FIFA 2022: Esta es la razón por la que Argentina – Arabia Saudita no están en TV gratis Deportes

El tercer día de Copa Mundial de la FIFA en Catar!

después de b Inglaterra Y Holanda, dos “países grandes” comenzaron ayer hoy la Copa del Mundo Argentina Con la estrella Lionel Messi (35) en la serie. Sudamericanos marcan en el primer partido de Grupo C 11:00 hora de Arabia Saudita. El partido se jugará frente a 80.000 espectadores en el icónico Lusail Stadium. BILD explica por qué no puedes ver el juego en la televisión gratis hoy.

Es la última Copa del Mundo para uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. El seis veces futbolista mundial Lionel Messi anunció antes del torneo de Qatar que esta sería su última Copa del Mundo. “Este es un momento especial, la última oportunidad de cumplir mi sueño y el nuestro”, dijo La Pulga (español: “la pulga”) antes del inicio del partido contra Arabia Saudita.

Y la selección sudamericana, que ganó la Copa América el año pasado, figura entre las grandes favoritas al título mundialista. Los argentinos no pierden en 36 partidos. La última derrota fue hace más de tres años (!). En julio de 2019, perdió 2-0 ante Brasil en las semifinales de la Copa América.

Cómo ver el partido de Argentina y Arabia Saudita en vivo por TV

Primer partido de la Copa del Mundo en el Grupo C entre Argentina y Arabia Saudita No se transmite hoy por ARD o ZDF por lo tanto No en tv gratis para ver. El partido se transmitirá en vivo desde las 11 de la mañana de hoy Exclusivamente en MagentaTV.

En el período previo a la Copa del Mundo, Telekom se aseguró los derechos de televisión de los 64 partidos de la Copa del Mundo. 48 de los 64 partidos son retransmitidos de forma gratuita y serán televisados ​​por ARD o ZDF.

El enfrentamiento entre Argentina y Arabia Saudita es uno de los 16 partidos que serán transmitidos en exclusiva por MagentaTV. MagentaTV es el servicio de streaming de pago de Telekom. Para poder seguir todos los partidos de la Copa del Mundo en directo y exclusivamente por TV, necesitas una suscripción a MagentaTV, que cuesta unos 10 euros al mes.

Si no tienes una suscripción a MagentaTV, puedes jugar el juego en su lugar Siga la cinta en vivo en BILD.de.