Cora Schumacher dispara al Dr. Beto

Al tercer día del campamento en la jungla de RTL, Cora Schumacher se retiró. La pregunta es si su salida fue “Soy una celebridad: ¡sáquenme de aquí!”. Necesario. Ahora está atacando al Dr. Beto.

COSTA ORO – La ex piloto de carreras Cora Schumacher (47) abandonó voluntariamente el campamento forestal de RTL el tercer día por motivos de salud. Y en la transmisión, Dr. Jungle, Dr. Pope, de 73 años, dijo que la salida no era médicamente necesaria, una declaración que no le cayó nada bien a Schumacher. Ahora el exparticipante dispara a los dos queridos del bosque.

¿Cora Schumacher no abandonó voluntariamente el campamento en la jungla?

En el tercer episodio de Jungle Camp, Cora Schumacher pronunció la famosa frase: “Soy una estrella, ¡sáquenme de aquí!”. Decidió mudarse, pero a los ojos de Schumacher no fue algo voluntario. Sin embargo, Cora Schumacher ahora tiene que temer recibir sólo una pequeña parte del salario debido a su salida del campamento en la jungla. ¿Qué hizo el doctor? Bob ¿qué hacer al respecto?

doctor. En su opinión, la valoración que hizo el Papa sobre el estado de salud de Schumacher fue errónea, como nos cuenta la mujer de 47 años en una entrevista. t en línea“Entonces el doctor le dice a Bob lo que quiere. Después de todo, él no es médico”, duras palabras de la ex esposa de Ralf Schumacher (48 años), pero tiene razón, porque la mujer de 74 años es en realidad paramédica.

doctor. Evaluación de Bob: ¿Quién es el “eslabón más débil” en Jungle Camp 2024? Como médico forestal, el Dr. Bob estuvo muy cerca de “Soy una estrella – ¡Sácame de aquí!” Lo transmite RTL y presenta a los candidatos nacionales y extranjeros. Por supuesto, el icono del interior de Australia también tiene una opinión sobre los participantes en el campamento anual en la jungla. Pero el profesional forestal no siempre llega a la meta con su evaluación: lo mismo ocurre con el Dr. La suposición de Bob es que la ex participante de GNTM Anya Elsner (23) será la primera en abandonar el campamento. Bueno, parece que Cora Schumacher ha frustrado los planes del médico de la selva.

doctor. Bob no es médico: Cora Schumacher quiere ver a un médico de verdad después de abandonar el campamento en la jungla

Incluso antes de mudarse al campamento en la jungla, se dice que Cora Schumacher sufrió los efectos del virus Corona que la afectó. El aire acondicionado del hotel y el humo de la fogata los habían aniquilado, y era necesario salir del bosque. Schumacher contradice al Dr. Bob claramente. A la ex modelo le gustaría que un médico (real) confirmara nuevamente esta necesidad. “Pero volveré a consultar con mi médico de cabecera porque fue una emergencia médica lo que me obligó a dejar de hacerlo”, dijo Schumacher en una entrevista.

Queda por ver si RTL aceptará que Cora Schumacher sea examinada por su médico personal. En cualquier caso, el locutor tiene gran confianza en el Dr. Beto. A la candidata recientemente eliminada se le ahorra una cosa: ya no tendrá que lidiar con disputas en el campo en los próximos días. En el quinto día de “Soy una estrella – ¡Sácame de aquí!”, estalló una pelea por los baños entre los dos campamentos en la jungla de RTL. Fuentes utilizadas: t-online.de