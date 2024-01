Cora Schumacher llora por su hijo David

tz estrellas

Cuando llegó a Australia, la candidata de Jungle Camp, Cora Schumacher, recibió una carta de su hijo David que la conmovió hasta las lágrimas.

AUSTRALIA – 19 de enero de 2014 Ha llegado ese momento otra vez: Soy una celebridad – ¡Comienza la temporada Sácame de aquí! este año. Por supuesto, también habrá una decena de famosos que se enfrentarán a las famosas pruebas de la jungla Down Under. Los primeros VIP ya han llegado a Australia, entre ellos Cora Schumacher, de 47 años, y el expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher, de 48.

Cora Schumacher: Después de la carta de Ralph, su hijo David también habló

Ralph y Cora Schumacher estuvieron casados ​​desde octubre de 2001 hasta febrero de 2015 y tienen un hijo, David (22). Pero según Cora, Ralph y David ya no quieren tener ningún contacto con el hombre de 47 años desde hace algún tiempo. El hecho de que su exmarido Ralph declarara públicamente que le deseaba lo mejor parecía tener sentimientos encontrados en Cora.

Ralf, que no habría acabado en la Fórmula 1 si no fuera por su hermano Michael (55) y su hijo David, vive desde hace varios años bajo el mismo techo en Salzburgo. En octubre de 2023, Cora declaró entre lágrimas en una entrevista con RTL que no sabía por qué su hijo no quería tener ningún contacto con ella. Ahora, cuando llegó al aeropuerto de Brisbane, le esperaba una sorpresa que, según dicen, la hizo llorar: David había comentado a bild.de sobre la participación de su madre en el campamento en la jungla.

“Le deseo mucha suerte”: el hijo David comentó sobre la participación de Cora Schumacher en el campamento en la jungla

Se dice que la joven de 22 años dijo: “De algún modo podrá gestionar el campamento en la jungla y volver con vida. Realmente le deseo la mejor de las suertes”. Palabras que sorprendieron a su madre, según el sitio web “bild.de”, que ella también interpretó positivamente: “No sé qué clase de declaración es esa. Quizás, creo, fue una broma y una amabilidad. Por supuesto que me alegro”.

Cora Schumacher durante la salida en el aeropuerto internacional de Frankfurt am Main (avatar) y David Schumacher en los Golden Steering Wheel Awards 2023. © Gartner/Imago y Eventpress Kochan/Imago

Queda por ver si Korra revelará más detalles privados sobre la disputa familiar en el campamento de la jungla y si habrá una reconciliación después. La experta en comunicación ciertamente ha logrado una cosa: tanto su ex Ralph como su hijo David reaccionaron ante su participación en “IBES” y, a pesar de todo, parecen cruzar los dedos por ella. El candidato del campamento de la jungla, Heinz Hoenig, hizo una confesión sorprendente al salir.(Organizaciones de la sociedad civil) Fuentes utilizadas: bild.de, tz.de, t-online.de, rtl.de