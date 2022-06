¿Cora Schumacher sigue siendo pariente de Ralf? Esto es lo que dice su exmarido Denny

El Cora Schumacher (45) ¿Realmente en su relación anterior? La estrella de la telerrealidad está actualmente enamorada. Simon Jenner es el chico nuevo junto con Cora, un especialista estadounidense en aviación y aeroespacial. Previamente, el renano había club de buen humor Pero no solo salvajemente con Marcos Terenzi (43) coquetea pero también apasionado por el amor a su ex marido rafael (46) Yo hablé. a ella casa del amor kora-reflejando Denny Heydrich (34) Ahora revela si kora Realmente depende de Ralph.

“Creo que es una relación de amor y odio entre ellos”.ex dijo Berlín – día-El actor en conversación con destello de celebridad. Sin embargo, Denny agregó que la charla entre lágrimas de Cora en el programa no tenía nada que ver con sus sentimientos por el ex concursante. “La gente la está mirando y no quiere escuchar nada más. Es una profesional y sabe lo que la gente quiere escuchar”, dijo.

por religioso es el capitulo kora Hace tiempo que se completó. Ahora él también es feliz. Sin embargo, no muestra a su pareja en público. “Hay ciertas cosas que deberían dejarse en privado. Hay muchos tiburones y envidia y gente que no hace nada tratando de destruirlo todo”.Explicó -pero no descartó mostrar el rostro de su ser querido en algún momento.

anuncios

Denny Heydrich en ‘Adam Sut Eva’ 2021

anuncios

Instagram / Kuracchumacher Cora y Ralf Schumacher, marzo de 2022

anuncios

Instagram / denny_heidrich Denny Heydrich con su nueva novia

Decidir por voto Mostrar resultado



¿Consejos para las celebridades flash? Simplemente envíe un correo electrónico a: [email protected]