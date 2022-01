Corona actualizado: Johnson y Johnson necesitan una segunda vacuna

A principios de febrero, los certificados de vacunación digitales en Alemania estarán adaptados a los últimos requisitos y hallazgos de la UE con respecto a la efectividad de la vacuna de Johnson & Johnson. El objetivo es implementar el requisito de la UE de que los certificados de vacunación de la UE solo sean válidos durante nueve meses después de la vacunación primaria contra el coronavirus, dijo un portavoz del Ministerio Federal de Salud. Mientras tanto, también se modificarán los requisitos para la vacunación con la vacuna Johnson & Johnson en Alemania.

En el futuro, una persona se considerará inmunizada con protección básica completa en Alemania solo si se administra una segunda vacuna después de la vacuna J&J inicial, según el portavoz. De ser posible, esto debería hacerse con una vacuna de ARNm como Biontech/Pfizer o Moderna, enfatizó. La protección total es necesaria, por ejemplo, para cumplir con las reglas de acceso 2G.

Con este paso se quiere seguir la recomendación del Comité Permanente de Vacunación. Aconseja a todas las personas mayores de 18 años que hayan recibido una primera dosis de Johnson & Johnson que mejoren su inmunización con una segunda dosis de la vacuna de ARNm. Esto se recomienda independientemente del momento de la primera vacunación, pero con un intervalo de al menos cuatro semanas. De acuerdo con la aprobación de la UE de Johnson & Johnson, por otro lado, solo se necesita una dosis para la inmunización básica, por lo que las reglas en Alemania se desviarán de esto en el futuro.

Una tercera vacunación también tendría sentido después de la vacunación inicial de Johnson & Johnson y la segunda vacunación, idealmente con una vacuna de ARNm, dijo un portavoz del departamento. Hoy, en algunos estados federales, las personas que han sido vacunadas por primera vez por Johnson & Johnson cuentan como “refuerzos” después de una sola vacunación cuando se trata de bases 2-G-plus y solo vacunados y recuperados que también han sido probados o tener una vacuna de refuerzo Se le permite entrar ha recibido. (18.01.2022)

Suecia relaja su obligación de realizar una prueba de acceso

Los ciudadanos de la Unión Europea que hayan sido vacunados y recuperados no tendrán que mostrar una prueba de corona en su camino a Suecia. El gobierno sueco ha anunciado que el requisito de una prueba negativa de no más de 48 horas para las personas que ingresan al país, que ha estado vigente desde el 28 de diciembre, no se aplicará a partir del viernes. Los viajeros ya no se consideran un riesgo particular en la propagación de la variante omicron en Escandinavia. Ahora es suficiente si tiene un pasaporte Corona válido y puede mostrar vacunas, curas o pruebas que no tengan más de 72 horas. Esto se aplica a los adultos extranjeros, y hay excepciones.

Suecia, que ha elegido un camino especial que ha recibido gran atención con restricciones relativamente moderadas en la crisis de Corona, registró números relativamente bajos de corona durante mucho tiempo en la segunda mitad de 2021. Pero desde principios de año, el número de nuevas infecciones ha aumentado dramáticamente. (18/01/2022)

La infección continúa durante siete días para aumentar considerablemente

Las autoridades sanitarias de Alemania informaron de 74.405 nuevos casos de corona al Instituto Robert Koch (RKI) en 24 horas. El martes por la mañana, el RKI informó una incidencia de siete días que aumentó de 528,2 a 553,2. Esto es de nuevo alto. En total, al menos ocho millones de personas en Alemania ya se han infectado. Es probable que el número total real sea mucho mayor, ya que muchas infecciones pasan desapercibidas. Otras 193 personas han muerto en relación con el virus. El número de muertos se elevó a 115.842. (18.01.2022)

La licencia por enfermedad debe extenderse por teléfono

Los ministros de salud de los estados federales prometieron apoyo a los residentes con miras a la rápida propagación de la variante corona Omikron. A través de un enlace de video, los jefes de departamento han pedido al Ministerio Federal de Salud que amplíe las regulaciones sobre la licencia telefónica por enfermedad para enfermedades respiratorias. El ministro de Salud de Sajonia, Anhalt Petra Grim Penny, dijo después de la consulta que los médicos necesitaban este apoyo “para que los pacientes no los invadan”. El político del Partido Socialdemócrata es el presidente de la Conferencia de Ministros de Salud.

Además, aún debería ser posible realizar consultas médicas y psicoterapia de forma digital. También debe haber un paquete de rescate para las prácticas si tienen una escasez significativa de personal o si los tratamientos no agudos deben posponerse. El Ministerio Federal de Salud también debe aclarar la asunción de costos al aceptar pacientes extranjeros en Alemania.

Acortar la recuperación de Corona de seis a tres meses también ha sido un problema para el cambio. Los jefes de los departamentos estatales pidieron al Ministerio Federal de Salud que establezca regulaciones transitorias para los afectados. Grimm Bean dijo que estos son especialmente esenciales para vuelos reservados y para llegar a eventos. “Se ha reconocido como un problema”.

Según Grimm-Bean, el ministro federal de Salud, Karl Lauterbach (SPD), anunció en la centralita que se realizarán más cálculos modelo para determinar qué tan rápido se propagará Omicron en Alemania. Grim Penney dijo que el número actualmente se duplica cada seis días y medio. Los resultados se discutirán en otra conferencia de ministros de salud al final de la semana.

También se podrían realizar cambios pronto en la estrategia de prueba para contrarrestar la sobrecarga de capacidad del laboratorio. Una prueba gratuita de cuarentena o aislamiento siempre debe hacerse con una prueba rápida en lugar de una prueba PCR. Las pruebas de PCR solo deben realizarse en estos casos para empleados en infraestructura crítica como hogares de ancianos y hospitales. Sin embargo, aquellos que deben estar en cuarentena aún son elegibles para la prueba PCR, dijo Grimm Bean. (18.01.2022)

El papel del letrado constitucional considera desproporcionada la vacunación universal

El expresidente del Tribunal Constitucional Federal, Hans-Jürgen Papier, tiene serias dudas sobre la constitucionalidad de la obligación general de vacunación. “Sobre la base del estado actual del conocimiento y conocimiento, en mi opinión, no se puede justificar de manera convincente que un requisito legal general de vacunación se ajuste a los principios de proporcionalidad”, escribió Baber en una evaluación citada por el grupo de medios Funke. La cuestión no está lista actualmente para una decisión.

En cuanto a la necesidad de la vacunación obligatoria, debe aclararse que “ya sea el resultado de una mutación del omicrón o la posibilidad de nuevas mutaciones en el futuro sin la vacunación universal, la enfermedad grave sigue siendo temible en gran medida”, escribió un exjuez constitucional. Limitar la obligación de vacunar a grupos de personas mayores es ciertamente un método más moderado. El abogado también expresó dudas sobre cómo se aplicarían las sanciones. Sin un registro central de vacunación, quienes rechazan la vacunación generalmente siguen siendo desconocidos para las autoridades.

Papier no aboga por la idoneidad esencial de un compromiso general con la vacunación. Las vacunas “no pueden evitar que los vacunadores se infecten y transmitan esta infección a otras personas, incluso si están completamente vacunadas”. Sin embargo, según la opinión unánime, las vacunas evitarán en gran medida el riesgo de enfermedades graves o mortales y, por lo tanto, reducirán la carga del sistema de salud y evitarán su colapso. (18.01.2022)

Decenas de miles se manifiestan nuevamente contra las medidas Corona

Como en semanas anteriores, decenas de miles de personas se manifestaron en toda Alemania el lunes por la noche contra las medidas de Corona y las posibles vacunas. Según un cálculo basado en información policial, esta vez fueron más de 70.000, y las protestas estuvieron acompañadas de una gran presencia policial y en algunos lugares contramanifestaciones. Las reuniones se interrumpieron varias veces, por ejemplo en Rostock y Cottbus, porque la policía no pudo encontrar un líder o porque se violaron los requisitos de máscara.

Según la policía, el lunes por la noche se contaron 21.000 manifestantes contra la política Corona solo en Turingia, alrededor de 14.000 en Baviera, 11.000 en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y alrededor de 7.000 en Sajonia-Anhalt, Brandeburgo, Baden-Württemberg y Renania del Norte. – Westfalia unos 4.000 y en Sajonia y Berlín unos 3.000 cada uno.

Los opositores a la política de Corona han estado tomando las calles en muchos lugares durante semanas. No siempre anuncian o graban demostraciones. Muchas ciudades prohibieron las protestas no anunciadas.

Parece que la situación se ha intensificado temporalmente. Rostock, como se ve en los videos de Twitter. Allí, los manifestantes arrojaron petardos a las unidades policiales luego de dispersar la marcha por violar los requisitos de Corona. Las imágenes también muestran a agentes de policía tratando de controlar a manifestantes individuales que parecen resistirse al arresto. Se dijo que unas diez personas fueron arrestadas.

La policía utilizó cañones de agua en las intersecciones. Los manifestantes fueron acordonados. A los padres con hijos también se les pidió que abandonaran la congregación. 3000 personas participaron en la manifestación Schwerin Reunió a unas 2.400 personas. En el mercado Greifswald Los ciudadanos erigieron velas en la plaza del mercado en 1582 para conmemorar la muerte de Corona en Mecklenburg-Vorpommern. “Queremos mostrar que el coronavirus es una realidad”, dijo Michael Steiger, de la coalición Greifswald for All, que organizó la campaña.

en un cotbus La policía disolvió una manifestación no registrada con 2.500 participantes porque ningún líder se identificó en el lugar. en un Berlina Varios cientos de manifestantes se movilizaron frente al estudio de ZDF en la capital para protestar allí contra la transmisión. En la ciudad también hubo otras acciones de protesta de pensadores laterales, opositores a la inmunización y partidarios del contenido de la conspiración, en las que participaron un total de 3.000 personas. En el centro de la ciudad Colonia Unos 1.000 opositores a las medidas Corona y participantes en una contramanifestación -según la policía- se reunieron sin incidentes.

Permaneció en gran parte pacífica en varias reuniones no anunciadas en Baden-Wurtemberg. En Rottweil, unos 1.400 manifestantes marcharon por la ciudad, en Ravensburg, Friedrichshafen y Ulm más de 1.000 personas cada uno, y en Wangen im Allgäu hubo unas 700. También hubo contramanifestaciones, en su mayoría más pequeñas, en varias ciudades. También en Baja sajonia Hubo manifestaciones de opositores a la política Corona y contramanifestaciones. En Braunschweig, la policía estimó un número de participantes de tres dígitos en cada lado. Hubo otros mítines en Gifhorn, Goslar, Wolfsburg, Salzgitter y Lüneburg. (17.01.2021)