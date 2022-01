Corona actualizado: Moderna poco antes de la vacuna omicron – Política

Moderna espera una vacuna Covid adaptada a la variante omicron para la primavera. La vacuna candidata entrará en desarrollo clínico en las próximas semanas. Moderna espera obtener datos en marzo que la compañía de biotecnología pueda compartir con los reguladores para determinar los próximos pasos, dijo el director ejecutivo Stefan Bancel en una reunión virtual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos.

Así, Moderna establece un cronograma similar al de Piontech y Pfizer, que anunciaron que podrían proporcionar una vacuna adaptada a Omicron para fines de marzo. Moderna también está desarrollando una vacuna que combina una dosis de refuerzo contra Covid-19 con una vacuna experimental contra la influenza. El mejor de los casos, dijo Bancel, es que una vacuna combinada contra el covid y la influenza esté disponible para el otoño de 2023, al menos en algunos países. “Nuestro objetivo es tener una activación anual”. Esto podría abordar el problema potencial de no tener que administrar dos o tres vacunas cada invierno. (17.01.2022)

RKI acorta la convalecencia

Nadie con coronavirus se consideró recuperado hasta seis meses después, sino solo hasta el final del tercer mes. El Instituto Robert Koch (RKI) ha sus especificaciones profesionales Actualizado para que desde el 15 de enero, las personas se consideren oficialmente recuperadas solo si han tenido una prueba PCR positiva de al menos 28 y no antes de 90 días.

RKI también estuvo fresco el viernes Recomendaciones para tiempos de cuarentena cofre. En general, los tiempos de cuarentena para personas en contacto con personas infectadas y aislamientoSi usted mismo está enfermo, siga la “regla de los siete días”: caduca a los siete días si “se prueba a sí mismo de forma gratuita” a partir de entonces con una prueba PCR negativa o una prueba rápida. Para finalizar el aislamiento, debe estar libre de síntomas durante 48 horas. Sin una prueba definitiva, la cuarentena y el aislamiento deben durar diez días.

Para el personal de clínicas, centros de atención e instalaciones para personas con discapacidad, el aislamiento también debe durar siete días, pero en última instancia es obligatorio con una prueba de laboratorio de PCR más precisa. También debe estar libre de síntomas durante 48 horas antes. Para los niños de colegios y guarderías, la cuarentena debe durar cinco días como persona de contacto, con una prueba PCR definitiva o una prueba rápida. (17.01.2022)

La UE endurece las reglas de entrada para Australia, Canadá y Argentina

La entrada de personas no vacunadas de Canadá, Australia y Argentina a la Unión Europea volverá a estar significativamente restringida debido a Corona. Tal y como demuestra una decisión de la Unión Europea publicada este lunes, los tres países ya no están exentos de las restricciones de entrada que se impusieron al inicio de la pandemia debido al importante aumento del número de casos de coronavirus. Esto significa que en el futuro solo se permitirá la entrada normal en la Unión Europea a personas no vacunadas de 13 países. Estos incluyen Chile, Colombia, Nueva Zelanda y Corea del Sur.

Con el fin de contener la pandemia de coronavirus, todos los países de la UE excepto Irlanda y países no pertenecientes a la UE como Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia acordaron a mediados de marzo de 2020 prohibir inicialmente los viajes no esenciales a la UE. Dependiendo de la situación de COVID-19 en los países, esta prohibición general de entrada se relajará de vez en cuando. En principio no es obligatorio. Alemania está implementando los requisitos en gran medida.

De acuerdo con una decisión emitida en mayo de 2021, se aplican excepciones a los turistas que han sido completamente vacunados contra el virus Corona. Lo mismo se aplica, entre otras cosas, a los ciudadanos de la UE y sus familiares, así como a los nacionales de terceros países que tienen un derecho de residencia a largo plazo en uno de los países de la UE o Schengen. Los empleados de ciertos sectores, como los trabajadores de la salud y el transporte, así como los trabajadores de temporada, también están excluidos. (17.01.2022)

Las prisiones de NRW cierran ‘Love Cells’ debido a Omikron

Las prisiones de Renania del Norte-Westfalia han cerrado temporalmente las salas de visitas prolongadas, también conocidas coloquialmente como “celdas de amor”, debido al tipo de coronavirus omicron. Las prisiones recibieron instrucciones hace aproximadamente una semana para que suspendieran las visitas a largo plazo hasta nuevo aviso. Esto vino de un informe al Comité Legal del Parlamento Estatal.

Además de la cuota habitual de visitas, las llamadas visitas de larga duración también pueden utilizarse normalmente en determinadas circunstancias. En las habitaciones designadas para este fin, los reclusos suelen pasar unas tres horas con sus familias o parejas, sin supervisión. Por ello, también se puede utilizar en encuentros íntimos. Según un portavoz del Sistema Correccional del estado, estas habitaciones se utilizan para mantener las conexiones familiares y de pareja. Dependiendo de la institución, están amueblados como un apartamento, por ejemplo, también tienen una pequeña cocina.

Según un informe del Comité Judicial, las visitas “normales” a los presos están sujetas a la regla de la tercera generación. A los presos y sus visitantes no se les permite abrazarse a menos que hayan sido vacunados. (17.01.2022)

La tasa de infección a nivel nacional ha aumentado a 528.2

Las autoridades sanitarias de Alemania informaron 34.145 nuevos casos de corona al Instituto Robert Koch (RKI) en 24 horas. El lunes por la mañana, el RKI informó una incidencia de siete días que aumentó de 515,7 a 528,2. Esto es de nuevo alto. En total, al menos ocho millones de personas en Alemania ya se han infectado. Es probable que el número total real sea mucho mayor, ya que muchas infecciones pasan desapercibidas. Otras 30 personas han muerto en relación con el virus. El número de muertos se elevó a 115.649. (17.01.2022)

Trabajadores no vacunados en consultorios médicos corren riesgo de despido

Los empleados en prácticas públicas que no puedan proporcionar evidencia de vacunación o recuperación después de que entre en vigencia una vacunación obligatoria contra el coronavirus deben esperar una advertencia y, eventualmente, el despido. Esto se deriva de una hoja de información de la Asociación Alemana de Médicos Generales.

el Vacunación obligatoria asociada a la instalación Establece que los empleados en instalaciones como consultorios médicos, clínicas y hogares de ancianos deben demostrar antes del 15 de marzo que han sido vacunados o se han recuperado. Si los empleados se niegan a proporcionar evidencia, el departamento de salud puede impedirles ingresar o trabajar en un consultorio médico, según la hoja de información en el sitio web de la Asociación de Médicos Generales. “En estos casos, los empleados afectados generalmente no deberían tener derecho a recibir un pago”.

La asociación aclara que si un empleado se niega a proporcionar evidencia de vacunación o recuperación o un certificado de que la vacunación no está indicada por razones médicas, la terminación del empleo también puede considerarse como último recurso. Pero de acuerdo con el principio de proporcionalidad, la advertencia debe emitirse primero”.

Según la información, la obligación de vacunación se aplica al personal médico en prácticas, pero también a todo el resto del personal como personal de limpieza, conserjes, transportistas o personal de cocina. Una persona que no pueda proporcionar prueba antes del 15 de marzo no será empleada ni empleada. El propietario de la clínica debe informar inmediatamente al departamento de salud. Los empleados que, a pesar de la petición del Ministerio de Sanidad, no aporten pruebas en un plazo razonable, deberán ser sancionados con una multa de hasta 2.500 euros. (17.01.2022)

Virólogo Storr: Primero la epidemia, luego un verano muy tranquilo

A la luz de la variante omicron infecciosa, el virólogo Klaus Storr predice primero una pandemia en las próximas semanas, luego la inmunización natural de la población, y finalmente la pandemia terminará. “En las próximas dos o tres semanas, habrá incertidumbre sobre qué tan alta será la tasa de infección. Después de eso, la epidemia muy fuerte que sucederá a continuación lamentablemente, que no se puede evitar, llevará a una gran cantidad de personas a adquirir naturalmente inmunidad”, dijo a la estación de televisión Bild.

Stoere agregó que esta inmunidad se “planta sobre” la inmunización a través de las vacunas. Ambos juntos darán como resultado una protección inmunológica duradera, por lo que no tiene que reforzar la cuarta, quinta, sexta o séptima vez. En el otoño, debería ver si puede volver a ofrecer la vacunación para mayores de 60 años.

A la luz de los millones de personas que no están vacunadas o al menos no están completamente vacunadas, la precaución sigue siendo muy importante, según Stuhr. No obstante, se muestra convencido: “En primavera y verano estará muy tranquilo”.

El virólogo Christian Drosten también ve el curso más leve después de la infección con una variante omicron como una “oportunidad” de alcanzar un estado endémico, “suponiendo una amplia inmunidad”, dice. Espejo diario del domingo Él dijo. Él dice que tarde o temprano todos tendrán que golpear Sars-Cov-2. “Sí, tenemos que entrar en ese canal, no hay alternativa”, dijo Drosten. “A largo plazo, no podemos mantener la protección inmunológica para toda la población con una vacunación de refuerzo cada pocos meses”. El virus debería hacer eso. (17.01.2022)

La vacunación es obligatoria para los mayores de 60 años en Grecia

Los griegos mayores de 60 años no vacunados deberán pagar a partir de ahora: cualquiera que continúe sin recibir la vacuna corona será multado con 50 euros en enero y, a partir de febrero, con 100 euros por mes. La regulación entró en vigor el lunes por la noche. Según la emisora ​​estatal, unas 300.000 personas se han visto afectadas por la medida. Sus datos ahora deben ser enviados por el sistema estatal de seguridad social a la oficina de impuestos, que cobra las multas. Luego el dinero va a los hospitales estatales. En Grecia, las vacunas se almacenan en una base de datos dedicada.

El Gobierno ya ha calificado la medida de éxito: desde que se anunciaron las sanciones hace poco más de seis semanas, se han vacunado unos 217.000 adultos mayores de 60 años. Esto aumentó la tasa de vacunación en este grupo de edad al 90 por ciento. Por otro lado, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis ha descartado la vacunación obligatoria para otros grupos de edad con el argumento de que son los ancianos los que están gravemente enfermos con la enfermedad de Covid y necesitan ser tratados en hospitales. (17.01.2022)