Corona en Bavaria: Casi no es necesario usar bozal – Bavaria

La tasa de infección disminuye durante siete días

Martes 5 de abril, 7:04 a. m.: Siguen descendiendo los nuevos casos de coronavirus desde hace siete días en Baviera. El Instituto Robert Koch (RKI) anunció el martes un valor de 1.693,0 para el estado libre. El lunes fue 1803.8. Las autoridades sanitarias de Baviera han informado de 20.467 nuevos casos al RKI en las últimas 24 horas. 49 personas han muerto por o a causa de Covid-19.

Mesbach tiene la tasa de infección más alta de Baviera, con 2741,0 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Le siguen Hof (2532,5) y Kulmbach (2412,2). Los pacientes de Corona en las unidades de cuidados intensivos aumentaron ligeramente: Divi Intensive Care Register registró 404 pacientes de Corona en las unidades de cuidados intensivos de Free State el martes (a las 6:18 a. m.).

Mascarillas en Retail: Muchas Recomendaciones, Poco Compromiso

Lunes 4 de abril a las 8:43 am: Después de que se eliminen los requisitos de máscara exigidos por el estado en los minoristas bávaros, los clientes en la mayoría de los casos tendrán la opción de cubrirse la cara. Big Foods y muchas otras cadenas minoristas han dejado en claro que no insistirán en usar máscaras bajo los derechos de vivienda. E incluso para las pequeñas empresas, solo una minoría lo hará, según una encuesta de asociaciones comerciales.

Las cadenas que dicen que no quieren pedir una mascarilla incluyen a Edeka, Rewe, incluida Penny, la cadena de ferreterías Toom, Lidl, incluidas Kaufland, Aldi Süd e Ikea, el operador de centros de jardinería Dehner and Globus, la cadena de ropa Ernsting’s Family, los grandes almacenes Woolworth y el vendedor Thalía. Sin embargo, las cadenas individuales recomendarán que los clientes y empleados continúen usando mascarillas voluntariamente.

Según una encuesta realizada por la Bavarian Retail Association (HBE), se recomendará una máscara en muchas tiendas minoristas en general. La mayoría de los 979 minoristas que participaron en la encuesta consideran que eliminar el requisito de máscara de condición es incorrecto. Bernd Ullmann, director general de HBE, explica que todavía a menudo no utilizan el valor líquido de su vivienda diciendo que muchos comerciantes están preocupados por perder clientes de otra manera; Ya sea en la competencia sin máscara, ya sea para el comercio en línea.

La tasa de infección disminuye durante siete días

Lunes 4 de abril a las 6:54 am: Siguen descendiendo los nuevos casos de coronavirus desde hace siete días en Baviera. El Instituto Robert Koch (RKI) anunció un valor de 1803,8 para el estado libre a principios de semana. Hace exactamente una semana era 2178.1. Las autoridades sanitarias de Baviera han informado de 14.440 nuevos casos al RKI en las últimas 24 horas. Ocho personas han muerto por o a causa de Covid-19.

Mesbach tiene la tasa de infección más alta de Baviera, con 2.678,1 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Le siguen Nuremberg (2557,7) y Kulmbach (2553,6). El número de pacientes con corona en unidades de cuidados intensivos también ha disminuido en los últimos días: el registro de cuidados intensivos de Divi tiene 393 pacientes con corona en las unidades de cuidados intensivos del Estado Libre el lunes (a las 6:05 am), hace dos semanas fue 402.

Las reglas de Corona han expirado: Ocultar solo recomendación

Domingo 3 de abril a las 8:16 am: La mayoría de las restricciones de corona en Baviera también terminaron a la medianoche. Concretamente, esto significa que incluso hoy en día ya no existen reglas de acceso 2G ​​o 3G en Baviera, incluso aquellos que no han sido vacunados pueden acceder nuevamente a todas las áreas de la vida pública sin una prueba. Solo en clínicas, hogares de ancianos y hogares de ancianos, los visitantes y el personal deben realizarse exámenes diarios o regulares. Las pruebas también continuarán en escuelas y guarderías, inicialmente hasta Semana Santa. En guarderías abiertas, así como durante las vacaciones de Semana Santa. El Gabinete aún tiene que decidir a su debido tiempo cómo proceder a continuación.

El requisito de máscara FFP2 ahora se aplica solo al transporte público local, prácticas médicas, hospitales, hogares de ancianos, alojamiento para refugiados e “instalaciones vulnerables” similares. En otros lugares, el requisito de mascarilla es historia, por ejemplo en el comercio minorista, en todo tipo de instalaciones recreativas, pero también en todas las escuelas: a partir del lunes ya no será necesario usar mascarillas en las escuelas. Sin embargo, el gobierno estatal sigue recomendando el uso de mascarillas en interiores, por ejemplo, en tiendas e instalaciones recreativas, pero también en las escuelas, excepto en las aulas.

La expiración de las estrictas reglas de Corona corresponde a las especificaciones de la nueva ley federal sobre protección contra infecciones, que los partidos del semáforo SPD, Greens y FDP en Berlín han impuesto contra mucha resistencia. Después de que finalice el período de transición el 2 de abril, los estados federales pueden adoptar reglas más estrictas solo bajo ciertas condiciones, es decir, si aparece una variante viral más grave en una “autoridad local” o si existe el riesgo de sobrecargar las capacidades de la clínica. El gobierno estatal lo negó y se abstuvo de declarar toda Baviera o incluso regiones individuales como puntos críticos.

Servicios de adoración: los fiscales recomiendan máscaras

Sábado 2 de abril a las 18:33 horas: Después de que las medidas estatales sobre Corona se hayan desechado en gran medida, la Iglesia Católica en Baviera está contenta con las recomendaciones a las comunidades locales. Según una lista publicada por la Diócesis de Würzburg el viernes, las máscaras FFP2 deben seguir usándose en interiores durante los servicios religiosos. Esto es especialmente cierto en el canto grupal. Si tan pocos creyentes participan en el servicio, de modo que se mantienen distancias de más de un metro y medio, es posible que se produzcan desviaciones de esto.

No habrá un número máximo de participantes, y no habrá cupos cerrados o limitados ni obligación de inscripción, señalan también las recomendaciones. Según el Ordinariato de Würzburg, se aplicaron en toda Baviera y fueron aprobados por los Procuradores Generales, es decir, los jefes de la administración de las siete diócesis. Los municipios están obligados a no dictar normas especiales. “Sobre la base de estas recomendaciones, todos los creyentes deberían tener el mismo acceso a los servicios en todas las iglesias”.

Las personas infectadas con el coronavirus aún tienen prohibido asistir a los servicios religiosos. Si bien aún no se ha omitido el saludo manual de paz, las líneas de agua bendita se llenarán nuevamente en Pascua. Los creyentes deben desinfectarse las manos con anticipación y se deben colocar dispensadores apropiados junto a la piscina. Los asistentes comunicativos deben seguir usando mascarillas y desinfectarse las manos previamente.

En la música sacra se mantiene una distancia de medio metro entre músicos, cantantes y fieles. La recomendación de mascarilla no se aplica a ellos. En reconocimiento, por otro lado, el Fiscal General continúa recomendando el tapón de boca y nariz FFP2. Al bautizar, confirmar y ungir a los pacientes, también se recomienda a los donantes que usen una máscara y se desinfecten las manos.

Uno de cada noveno comerciante de Baviera quiere seguir pidiendo mascarillas

Sábado 2 de abril a las 14:37: Cada noveno minorista bávaro quiere cumplir con los requisitos de máscara en sus tiendas. El 11,7 por ciento dijo esto en una encuesta realizada por la Asociación Minorista de Baviera (HVB), que finalizó el sábado. El 77,4 por ciento, por otro lado, no quiere recetar máscaras a través del derecho a la vivienda. Hay alrededor de 58.000 minoristas en toda Baviera.

Aunque la mayoría de los minoristas bávaros no tenían los requisitos de máscaras, muchos lo hicieron “con un gorgoteo y un puño en el bolsillo”, dice Bernd Ullmann, director gerente de HVB. Porque, en general, la mayoría de los 979 minoristas participantes son críticos con la eliminación del requisito de máscara de estado. Según la encuesta, el 50,4% piensa que está equivocado y el 39,2% tiene razón.

Ullman explicó que la proporción de comerciantes que se adhieren a los derechos de vivienda es mucho menor que la proporción de críticos de la cancelación, y dijo que a muchos comerciantes les preocupa perder clientes de lo contrario. Ya sea competencia sin máscaras, ya sea comercio en línea. Al mismo tiempo, los minoristas también ven el riesgo de perder clientes que se sienten incómodos sin mascarilla. Según la encuesta, muchos minoristas ahora quieren hacer al menos una recomendación para usar una máscara. Y donde se describe la máscara, en su mayoría debería ser una máscara FFP2.

La preocupación por la posibilidad de que los empleados se infecten también debería desempeñar un papel. Ullman dijo que la licencia por enfermedad ya es alta en muchas empresas, y el comercio a veces está en su límite. “Y de qué sirve un cliente si puede comprar sin mascarilla pero los estantes están vacíos porque las lavadoras están enfermas”. Casi dos tercios de los minoristas quieren que sus empleados puedan decidir por sí mismos a favor o en contra de la máscara, alrededor del 20 por ciento planea hacer que las máscaras sean obligatorias para sus empleados y otro 16 por ciento solo para ciertas actividades.

En la gran mayoría de las tiendas bávaras, los clientes ya no tendrán que usar máscaras. Esto también es consistente con los anuncios de las grandes tiendas de comestibles, algunos de los cuales están dispuestos a recomendarlos al menos voluntariamente. Sin embargo, Ullmann asume que la mayoría de los clientes y empleados usarán máscaras, al menos inicialmente, al menos mientras la cantidad de infecciones siga siendo alta.

Clínicas bávaras: apelaciones a la responsabilidad personal por las reglas de Corona

Sábado 2 de abril a las 13:24: Las clínicas en Baviera apelan a la responsabilidad personal de las personas a la luz de las muchas medidas de protección corona que faltan. “Solo la ‘protección básica’ sigue siendo limitada”, dijo el sábado Roland Inghausen, director general de la Asociación de Hospitales de Baviera (BKG).Los ciudadanos de los estados libres deben usar mascarillas, vacunarse y seguir las normas de higiene de forma voluntaria.

“Desafortunadamente, casi todas las medidas de protección corona fuera del sector de la salud expirarán el domingo”, dijo Inghausen, y agregó: “Estamos preocupados por los riesgos involucrados”. Los políticos parecen depender en gran medida de la responsabilidad personal de los ciudadanos, pero esto no debería conducir de nuevo a un aumento significativo del número de contagios. “Porque las clínicas ya están teniendo que posponer muchos tratamientos que podrían planificarse para garantizar la atención que tanto se necesita. Pero esto no se justifica a largo plazo”.

El ministro de Salud, Klaus Hollyczyk (CSU), también hizo un llamado a los ciudadanos del Estado Libre el sábado para que demuestren causa y responsabilidad personal. El decreto, que se implementará a partir del 3 de abril, contiene solo recomendaciones para algunas medidas, como usar máscaras en general en interiores o crear un concepto de higiene. “Ya no podemos ordenar legalmente este asunto”. Los estados federales “lamentablemente tendrán que pagar por la mala ley del gobierno del semáforo de Berlín”. Holichek dijo que los trabajadores de la salud han hecho cosas “milagrosas” en los últimos dos años. En sus palabras, apoya la campaña de BKG. “Incluso si todos anhelamos la normalidad: todavía es demasiado pronto para eso. Todavía estamos atrapados en la pandemia de coronavirus”.

70,000 estudiantes perderán clases debido a Corona

Sábado 2 de abril a las 7:48 a. m.: Cerca de 70.000 estudiantes en Baviera se han perdido recientemente las clases presenciales debido al coronavirus. Son unos 10.000 menos que la semana pasada, según cifras del Ministerio de Educación. Según esto, hasta el viernes, alrededor del 3,2 por ciento de alrededor de 1,6 millones de estudiantes en Bavaria no estaban en clase debido a una prueba corona positiva, y el 1,24 por ciento estaba en cuarentena. Ambos números están por debajo de la semana anterior.