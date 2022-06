Corona en SH: la tasa de infección cae ligeramente a 709.0 | NDR.de – Noticias – Schleswig-Holstein

Estado: 15/06/2022 21:53 La tasa de incidencia de siete días en Schleswig-Holstein ahora es 709,0 (día anterior: 732,8). En un día, se registraron 5.312 nuevas infecciones (hasta el 15 de junio). La región de Dettmarschen registró la tasa más alta.

El número de personas en Schleswig-Holstein que han dado positivo por coronavirus desde el comienzo de la pandemia ha llegado a 779 327. Según una estimación del Instituto Robert Koch (RKI), se cree que alrededor de 718 600 habitantes de Schleswig-Holstein se han recuperado. Con respecto a la enfermedad viral Covid-19, según el actual Estadísticas de la oficina de registro estatal Se reportaron dos nuevas muertes. El número total es 2.582.

En algunas áreas, las autoridades sanitarias a veces retrasan la transmisión de sus datos. Esta es la razón por la que siempre hay lagunas en la transmisión de los números de corona actuales, especialmente los fines de semana, pero la experiencia ha demostrado que los datos que faltan se informan más tarde en los días siguientes. Además, expertos en el país asumen que hay una gran cantidad de casos de nuevos contagios no reportados, ya que muchos pacientes ya no se hacen la prueba PCR y por lo tanto no aparecen en las estadísticas.

Los números de corona no se actualizan los sábados y domingos en NDR.de/sh porque muy pocas autoridades sanitarias transmiten valores los fines de semana.

La tasa de 7 días de nuevas infecciones es el número de casos de coronavirus informados al Instituto Robert Koch (RKI) en los últimos siete días, dividido por la población, multiplicado por 100 000. Para compensar la falta de informes tardíos, el NDR clasificó los casos por fecha Fue informado por el RKI, no por el día en que el departamento de salud local se dio cuenta del caso. Entonces los valores pueden desviarse de los valores RKI. Puede encontrar más información sobre este procedimiento aquí.

Para la ocupación de camas de UCI con pacientes de Covid, el número actual de pacientes de Covid-19 en unidades de cuidados intensivos se divide por el número de camas de UCI disponibles para adultos y se multiplica por 100. La Sociedad Interdisciplinaria Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Emergencia (DIVI ) recomienda que solo se consideren camas para adultos para una evaluación de una situación realista.

Para la tasa de hospitalización, se divide el número de personas hospitalizadas con Covid-19 en los últimos siete días por la población y se multiplica por 100 000. Sin embargo, la tasa incluye un retraso en la notificación muy fuerte. Para compensar este error sistemático, NDR.de muestra estimaciones además de los valores oficiales.

Tasa de hospitalización 4,26

Según los datos actuales, la tasa de hospitalización, que juega un papel importante en la evaluación del estado del virus corona para el sistema de salud, alcanzó el 4,26 (el día anterior: 4,36). Este valor indica el número de casos de Covid-19 hospitalizados entre los notificados en los últimos siete días por cada 100.000 personas. Este valor no suele actualizarse los fines de semana y festivos.

Nuestro mapa muestra valores de incidencia para regiones en SH. Para ver los valores respectivos, pase el cursor sobre los círculos (escritorio) o haga clic en el círculo correspondiente (teléfono inteligente y tableta).

El Instituto Robert Koch (RKI) generalmente actualiza sus datos por la mañana, pero a veces solo por la tarde, y los números estatales generalmente se publican la noche anterior. Por esta razón, los números del mapa no siempre se corresponden con los números del texto.

Debido a la demora en la notificación, los valores de RKI no suelen corresponder al proceso de infección, pero son muy bajos. Como segundo número, proporcionamos una estimación de cuán alta es la incidencia de siete días sin demoras en la notificación. Este valor se aproxima a la evolución real de la epidemia. Puedes verlo si haces clic en uno de los círculos. Leer Aquí hay más información sobre los valores de caída.

Ocurre en el área inferior de Steinburg

Dithmarschen tiene la tasa de infección regional más alta con 891,6 (día anterior: 813,5), seguido de Rendsburg-Eckernförde con 882,6 (día anterior: 904,4) y Frisia del Norte con 789,7 (día anterior: 881, 3). Los accidentes más bajos se produjeron en las áreas de Steinburg con 490,4 (día anterior: 641,9), Duchy-Lauenburg con 559,4 (día anterior: 620,6) y Stormarn con 598,8 (día anterior: 712,7).

El desarrollo del número de casos de infección por corona en la región de Schleswig-Holstein

vacunas contra el virus corona

Las personas en Schleswig-Holstein han sido vacunadas contra el coronavirus desde el 27 de diciembre de 2020. La tasa de vacunación muestra el porcentaje de alemanes del norte que ya recibieron su primera vacuna.

Situación en clínicas en SH

207 personas que dieron positivo por corona están siendo tratadas actualmente en hospitales estatales (-9). 11 pacientes con COVID están en cuidados intensivos (-2), cuatro de ellos necesitan ventilación (-2).

El mapa muestra la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en el norte de Alemania. Cuanto más oscuro es, mayor es la proporción de pacientes con Covid-19. El mapa también muestra que algunas unidades de cuidados intensivos ya están ocupadas incluso sin casos de corona.

Corona: contagios según barrios en la República Árabe de Egipto

¿Qué dicen estos números y qué no dicen?

Las estadísticas del gobierno estatal muestran la cantidad de casos confirmados de corona conocidos por las autoridades del estado e informados de la manera prevista. Lo que las estadísticas no pueden mostrar claramente, y ciertamente no para el día actual, es la velocidad con la que se está propagando el virus. Porque el número de personas que acaban de dar positivo suele incluir también los casos que se denunciaron varios días después. Hay retrasos en la serie de informes, especialmente los fines de semana y días festivos.

Datos regionales de la corona sobre el proceso de infección.

Algunos departamentos publican una evaluación regional de los números de corona, pero generalmente no se actualiza. Selección:

