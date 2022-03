Corona: ¿Qué tan infectado estoy?

Düsseldorf Una prueba de PCR positiva no siempre significa que una persona enferma también sea altamente contagiosa. Incluso los compañeros de cuarto y los miembros de la familia a veces permanecen completamente cuerdos. ¿porqué es eso? El valor de CT en la prueba de PCR juega un papel importante aquí. Qué es y qué significa.

Desafortunadamente, no es tan simple. Sin embargo, debido a que no existe un valor de corte uniformemente definido que indique la transición de infeccioso a no infeccioso: El Instituto Robert Koch (RKI) da un valor de guía de 30. El RKI asume que una persona con una puntuación de CT superior a 30 no es infeccioso. Esto es evidente, entre otras cosas, a partir de los criterios de libertad de la soledad que la autoridad da a los médicos como prueba. Importante: este valor de 30 es solo un valor indicativo de la tendencia, no un límite fijo. Un resultado superior a 30 no significa necesariamente que el paciente no sea contagioso en absoluto. Sin embargo, valores de CT inferiores a 30 hablan con bastante claridad de la presencia de una carga viral elevada y el correspondiente riesgo de infección.