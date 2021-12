Corona Stream: Davy pide medidas más estrictas – Política

La Sociedad Multidisciplinaria Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Emergencia (Divi) se ha pronunciado a favor de restablecer la ley sobre emergencias epidemiológicas en Alemania. En una conferencia de prensa, el presidente de Divi, Gernot Marx, dijo que ahora existe la necesidad de una acción a nivel nacional para limitar el contacto, si es necesario también a través del renovado cierre temporal. Dado el nuevo mutante del virus Omikron solo, ahora es importante limitar los contactos tanto como sea posible. “Creo que aquí aconsejamos una respuesta inmediata y completa”, dijo Marx. Las clínicas deben salvarse de la sobrecarga, lo que también significa que todas las operaciones médicamente innecesarias deben posponerse para mantener libres las capacidades de cuidados intensivos.

Marx volvió a pedir la introducción de la vacunación obligatoria universal para adultos. “Hemos cambiado nuestra opinión sobre la vacunación”, dijo. Porque las vacunas no dieron el resultado deseado de forma voluntaria. Incluso antes de la conferencia, Marks enfatizó a la ZDF que se necesitaban alrededor de un millón de vacunas de refuerzo por día para no romper la actual cuarta ola de corona, pero para poder prevenir la quinta y sexta olas.

“Es una situación realmente grave”, dijo Marks durante la conferencia sobre la situación en las unidades de cuidados intensivos. Actualmente, unos 4.600 pacientes en Alemania con enfermedades Covid-19 deberán recibir cuidados intensivos. Solo en la última semana, se agregaron 1.400 nuevos pacientes. Divi-Mediziner espera que la ola alcance su punto máximo antes de Navidad. Luego habrá que atender a unos 6000 pacientes, mientras que al mismo tiempo habrá unas 4000 camas de cuidados intensivos menos disponibles que en el año anterior debido a la emergencia de enfermería. Y Marks advierte que las camas de ventilación, en particular, han caído de 12.000 hace un año a 9.000, “porque carecemos de personal de enfermería en todos los rincones”.

El jefe Davy Marx pinta un cuadro particularmente precario de la situación en Sajonia y Baviera. En Baviera, el 30 por ciento de las camas de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes corona, en Sajonia el 40 por ciento. Estudios recientes han demostrado que si la tasa de ocupación supera el 50 por ciento, la tasa de mortalidad aumenta. Por lo tanto, según Marx, las acciones deben tomarse a nivel regional por encima de todo.

Karl Georg Kans, el coordinador del condado para reubicaciones en el distrito administrativo de Alta Baviera, enfatizó que el sistema de reasentamiento actual aún garantiza que se pueda mantener el estándar de oro de la atención médica intensiva. El matemático Andreas Schuppert explica que la tasa de infección actualmente es estable en regiones individuales para que el efecto también aparezca en la ocupación de unidades de cuidados intensivos, pero tomará semanas.

“No estamos en condiciones de descartar nada”, dijo Marks, “nadie quiere cerrar”. Si las clínicas están llenas, esto ya no se puede evitar. Depende de nosotros cómo termina la fiesta de Navidad. Pero Marks también enfatizó: “Vemos un compromiso especial de mantener abiertas las escuelas y las guarderías”. El cierre solo debe ocurrir si es absolutamente necesario. (01.12.2021)

Alemania recibe una vacuna para niños antes de lo previsto

Las vacunas corona para niños pueden comenzar antes de lo esperado. Alemania y otros países de la UE recibirán la vacuna pediátrica Biontech / Pfizer el 13 de diciembre, una semana antes de lo previsto. El Ministerio Federal de Salud dijo que el plazo de entrega de vacunas para niños de 5 a 11 años se aplica a todos los países de la UE.

La entrega estaba originalmente programada para el 20 de diciembre. El delegado del ministro de Salud, Jens Spahn, dijo que el fabricante había prometido una nueva fecha de entrega. A la luz de la pandemia actual, esta es una buena noticia para padres e hijos. Muchos han estado esperando ansiosamente esto.

En Alemania hay alrededor de 4,5 millones de niños en este grupo de edad. Spahn dijo que 2,4 millones de dosis de la vacuna deberían ser suficientes para comenzar, y debería haber más entregas en 2022. Según el gobierno, el 46,1% de los jóvenes de 12 a 17 años han sido completamente vacunados hasta ahora.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó la vacuna pediátrica de Biontech la semana pasada. El Comité Permanente de Inmunización (Stiko) anunció recientemente que finalizará una recomendación sobre la vacunación de niños contra Covid-19 a fines de diciembre, si es posible iniciando la entrega de la vacuna a los estados federales. El presidente de Stiko, Thomas Mertens, confirmó recientemente que algunos han insistido demasiado en el papel de los niños en la lucha contra las epidemias. Cuando la Unión Europea aprobó la vacuna para los mayores de 12 años en mayo, Stiko inicialmente solo recomendaba vacunas para adolescentes con enfermedades preexistentes. Ella solo recomendó esto en agosto para todas las personas mayores de doce años y apunta a una base de datos más amplia. (01.12.2021)

La tasa de incidencia cae a nivel nacional por segunda vez consecutiva

El Instituto Robert Koch (RKI) informó 67.186 nuevas infecciones en 24 horas. Eso es 302 casos más que el miércoles hace una semana cuando se reportaron 66,884 casos. La tasa de infección de siete días cae por segunda vez consecutiva a 442,9 desde 452,2 el día anterior. En las últimas semanas, el valor ha aumentado a diario. Se refiere a la cantidad de personas de cada 100.000 que han contraído el coronavirus en los últimos siete días. Otras 446 personas murieron por su conexión con el virus en 24 horas. Esto aumenta el número de muertes reportadas en un día a 101 790. En total, más de 5.9 millones de pruebas corona han sido positivas hasta ahora en Alemania. (01.12.2021)

Presidente de RKI, Wieler: La extensión de la cuarta ola solo se puede evaluar en la primavera

Según el director del Instituto Robert Koch (RKI), el alcance total de la cuarta ola de corona en Alemania solo debería aclararse en unos pocos meses. “Solo veremos en primavera lo mala que es esta cuarta ola”, dijo Lothar Wheeler, director del RKI de la agencia de noticias alemana DPA. Por ejemplo, las pruebas de donación de sangre o muestras representativas de la población mostrarán qué porcentaje de personas ya ha desarrollado anticuerpos contra la corona, ya sea mediante vacunación o infección. De esta manera, entre otras cosas, se puede evaluar mejor el alcance de los casos no detectados.

“Cuanto mayor sea el porcentaje de personas con anticuerpos en la primavera, mejor para nosotros”, dijo Wheeler, refiriéndose a la esperada acumulación de inmunidad primaria en la población. Wheeler dijo que a fines de 2020, cuando la vacunación aún no había comenzado, solo alrededor del 2% de la población tenía los anticuerpos correspondientes. “Sin embargo, hemos tenido mucho éxito con la contención”.

Se ha logrado mucho con el gran número de personas vacunadas en la población. “Por supuesto que ya estamos muy lejos. Este es el segundo invierno. Sabemos por epidemias de influenza anteriores que por lo general hubo dos o tres oleadas de enfermedades graves antes de que los eventos se detuvieran”.

Sin embargo, nuevas variables o cambios en las existentes pueden influir fuertemente en el camino posterior. El éxito global de las medidas es importante “porque solo estamos viendo una vez más que las medidas de contención solo pueden ganarnos algo de tiempo”. Es muy difícil prevenir la propagación de variantes nuevas o cambiantes.

Dada la brecha de vacunación que todavía existe en Alemania, el curso del próximo invierno también depende de lo que se esté haciendo ahora. “Si muchas personas todavía carecen de inmunidad básica, entonces podríamos ver otra gran ola el próximo invierno. Lo mejor es que todos los que puedan vacunarse se vacunen. Entonces todavía tenemos este virus en nuestro país, pero el porcentaje de enfermos graves los pacientes el próximo invierno serán mucho menos “. (01.12.2021)

Próximo ministro de Justicia Bushmann quiere imponer una multa a las vacunas

El ministro federal de Justicia designado Marco Buschmann (FDP) asume que el incumplimiento de la obligación general de vacunar contra el coronavirus, si el Bundestag decide pronto, será sancionado con una multa. “Si se trata de la vacunación obligatoria universal, habrá un amplio consenso entre los abogados constitucionales de que no será permisible obligar a las personas a vacunarse”, dijo a la Red Editorial Alemana. “Se supone que uno debe tratar una violación del requisito de vacunación como una infracción administrativa e imponer una multa”. (01.12.2021)

Dusseldorf: primer caso confirmado de Amicron

Según la ciudad, el primer caso de la nueva variante Omikron del coronavirus ha sido confirmado en Dusseldorf. Es alguien que ingresó desde Sudáfrica el 21 de noviembre y tuvo contacto allí con un caso que ahora dio positivo, anunció la ciudad el martes por la noche.

La persona que ingresó al país se autoexaminó el 25 de noviembre para detectar síntomas, y el resultado fue positivo. La búsqueda de variantes de virus mostró anomalías que ocurren contra la variante delta. “Se realizó una prueba de seguimiento el 27 de noviembre y se llevó directamente a la clínica universitaria para determinar la secuencia”, dijo. La secuenciación no tuvo éxito debido a la baja carga viral.

Por lo tanto, se realizó otra prueba el 29 de noviembre. “En este frotis, la carga viral fue lo suficientemente alta como para detectar sin ambigüedades la variante Omikron con la secuencia”, dijo una portavoz de la ciudad cuando fue consultada por dpa. Y los virólogos de la clínica universitaria transmitieron: “Sí, es Omicron”.

Oliver Kepler, miembro de la junta del Instituto Max von Pettenkofer de la Universidad Ludwig Maximilian de Munich, plantea la hipótesis de que en realidad puede haber “unos pocos cientos de casos” en Alemania en los que las personas han sido infectadas con la variante Omikron. Considera que es poco probable que se produzca una propagación omicron más grande y no detectada en Alemania. (01.12.2021)

En el futuro, los dentistas y farmacéuticos también vacunarán

En una conferencia telefónica, la canciller ejecutiva Angela Merkel (CDU), su potencial sucesor Olaf Schulz (SPD) y los primeros ministros de los estados federales discutieron la situación del coronavirus. Ahora se acerca una vacunación obligatoria universal. El primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Fust, anunció que se debe tomar una decisión para prepararse para la medida el jueves. Luego se llevará a cabo una nueva conferencia de primer ministro.

Schultz y varios primeros ministros se han pronunciado a favor de la vacunación obligatoria universal. Debería entrar en vigor a partir de febrero, dijo Schulz, según los informes. La votación en el Bundestag debe realizarse sin presión colectiva.

Para vacunar al mayor número posible de personas lo más rápido posible, los farmacéuticos y dentistas también podrán participar en la campaña de vacunación, así como los centros de vacunación y los residentes, anunció el primer ministro de Baviera, Markus Söder (CSU), después de las conversaciones. El primer ministro de Sajonia-Anhalt, Rainer Hasseloff, también nombró veterinarios. Los gobiernos federal y estatal planean entregar 30 millones de vacunas de primera, segunda y de refuerzo para Navidad.

Los políticos de alto nivel están planeando medidas más duras para combatir la pandemia de coronavirus, como restricciones de contacto adicionales para las personas que no son inmunes. También puede llegar la introducción de un compromiso 2-G en el comercio minorista y un requisito general para una máscara en las escuelas. Los detalles deberían resolverse en los próximos días.

En las negociaciones, la parte del SPD aparentemente estaba dispuesta a endurecer la Ley de Protección contra Infecciones recientemente enmendada una vez más. El gobierno federal debería examinar qué es necesario agregar para que los países con alta infección tengan una caja de herramientas adecuada disponible en el futuro. Incluso después del 15 de diciembre, se supone que estas medidas son posibles.

Los campos de fútbol llenos del fin de semana pasado también fueron un problema en el grupo de Merkel, Schulz y el primer ministro. Schulz dijo que no quieres volver a ver eso esta semana. Sodder anunció que estaban de acuerdo, pero que aún no habían tomado una decisión. Pero anunció que no habría espectadores en los estadios de Baviera a finales de año. Los juegos de fantasmas también son una amenaza en todo el país. “Se puede suponer que la Bundesliga seguirá jugando sin espectadores”, dijo el primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer (CDU). Esta es la decisión correcta “. (30.11.2021)