Corona Stream: Infección cae a 402.9 – Política

La tasa de infección de siete días a nivel nacional ha vuelto a bajar en comparación con el día anterior. El Instituto Robert Koch (RKI) dio el valor de las nuevas infecciones por cada 100.000 residentes y la semana del sábado por la mañana en 402,9. A modo de comparación: el día anterior el valor era 413,7. Hace una semana, la tasa de infección a nivel nacional era 442,7 (mes anterior: 249,1). Las autoridades sanitarias de Alemania informaron 53.697 nuevos casos de corona en el RKI en un día. Hace exactamente una semana hubo 64.510 infecciones.

A la hora de evaluar la incidencia, conviene tener en cuenta que los expertos suponen actualmente un marcado subregistro. Las autoridades sanitarias y las clínicas ya no pueden seguir el ritmo de los casos notificados, al menos en los distritos individuales.

Según la nueva información, se registraron 510 muertes en toda Alemania en 24 horas. Hace una semana hubo 465 muertos. El RKI contabilizó 6.477.217 infecciones detectadas con Sars-CoV-2 desde el inicio de la epidemia. Es probable que el número total real sea mucho mayor, ya que muchas infecciones no se reconocen.

El número de pacientes con coronavirus admitidos en clínicas por cada 100.000 residentes en siete días fue establecido por RKI el viernes en 5,71 (jueves 5,75). La Federación Internacional de Côte d’Ivoire declaró que el número de personas que se recuperaron el sábado fue de 5.368.300. El número de personas que murieron con o con una infección confirmada por el virus SARS-CoV-2 aumentó a 105506. (11.12.2021)

La patronal quiere pagar el bono asistencial solo a quienes hayan sido vacunados

La Association of Care Employers (AGVP) exige que la bonificación por cuidados recién planificada se pague solo a los empleados que hayan sido vacunados. La directora general Isabel Hallitz dijo: Correo Rheinische: “Quien no quiera vacunarse y por tanto ponga en riesgo a los que necesitan cuidados en las instalaciones no puede ser recompensado por ello”.

Los trabajadores de hogares de ancianos, independientemente de la región, tienen una responsabilidad con los necesitados. “Usted y sus familiares deben poder contar con el hecho de que los empleados tienen esta responsabilidad”, dijo Hallitz. “Esto incluye la vacunación, para protegerlo y reducir el riesgo de infección”.

El SPD, los Verdes y el FDP declararon en su acuerdo de coalición que debería haber un bono de corona para los trabajadores de cuidados. El gobierno del semáforo quiere aportar mil millones de euros para ello. AGVP es una de varias asociaciones en la industria del cuidado. (11.12.2021)

Se ha formado el Consejo de Expertos de la Nueva Corona del Gobierno Federal

El Consejo de Expertos en Nuevos Coronavirus está configurado para asesorar al gobierno federal sobre el control de la epidemia en el futuro. Me gusta mundo el domingo Anteriormente informado, según la lista de miembros, el llamado “comité de expertos científicos” incluye a Christian Drosten, virólogo jefe de la Charité Berlin, y Hendrik Strick, director del Instituto de Virología del Hospital Universitario de Bonn.

En el pasado, ambos expertos han expresado sus opiniones de manera muy diferente sobre las medidas necesarias para hacer frente a la crisis. A diferencia de Drosten, Streeck nunca ha participado en las consultas de Corona bajo la canciller Angela Merkel. Además, Thomas Mertens, presidente del Comité Permanente de Inmunización (STICO), Lothar Wheeler, presidente del Instituto Robert Koch (RKI) y la viróloga Melanie Brinkmann (Centro Helmholtz para la Investigación de Infecciones), la física Viola Pressman (Instituto Max Planck) y El médico de cuidados intensivos Christian Karagiannidis (Divi Intensive Care Register) pertenece al Consejo de Expertos.

El empleado médico de cabecera espera que sea necesaria una cuarta vacunación contra corona

Según el jefe del Sindicato de Médicos Generales, Ulrich Weldt, las vacunas de refuerzo actuales no serán las últimas que serán necesarias contra Corona. “Esperamos que la cuarta vacunación sea necesaria en el verano a más tardar en el otoño”, dijo. imagen.

Expresó su esperanza de que la cuarta vacunación contra la corona se administre “junto con la vacuna contra la influenza” “para que la protección contra la corona sea una rutina”. Ya ha quedado claro que las vacunas contra la variante del virus Omikron pueden ser necesarias. Los fabricantes Biontech / Pfizer asumen que su vacuna continuará protegiendo contra enfermedades graves. Quieren tener una vacuna adaptada disponible con Omikron para marzo, sujeto a aprobación oficial. (11.12.2021)

Noticias sobre Covid-19: dos veces al día por correo electrónico o mensaje push

El jefe de Stiko lamenta una declaración personal sobre la vacunación infantil

Thomas Mertens lamenta una declaración sobre su negativa personal a vacunar a los niños contra Corona. A principios de diciembre, el presidente del Comité Permanente de Inmunización dijo en un podcast a Frankfurter Allgemeine Zeitung Afirma que si tiene un hijo de siete u ocho años, “probablemente no lo vacunarán ahora”.

canal de noticias Globalismo “La decisión sobre la vacunación es realmente un asunto muy personal, y eso se refleja en las recomendaciones de vacunación actuales”, dice Mertens, mirando hacia atrás. “Probablemente el único error que cometí en ese momento fue que dije algo personal”. La famosa cita se produjo después de una última pregunta adicional en una larga entrevista, dijo Mertens. Luego, la cita se sacó de contexto. Dijo que el niño no sería vacunado actualmente sin una vacuna específica para niños y sin una evaluación final por parte de Stiko. Esta es una declaración completamente verdadera y completamente comprensible.

El jueves, Stiko recomendó vacunar a los niños de 5 a 11 años que tienen factores de riesgo de Covid-19 grave o parientes cercanos de alto riesgo. Además, los padres también pueden vacunar a sus hijos sanos después de ser informados. (10.12.21)

Clasificación del movimiento ciudadano “Leipzig 2021” como grupo extremista

El movimiento ciudadano Leipzig 2021, que regularmente llama a protestas contra las medidas Corona, ha sido clasificado como un grupo extremista por la Oficina para la Protección de la Constitución en Sajonia. El ministro del Interior, Roland Wöller (CDU), anunció el viernes. Las actividades en línea del movimiento, en particular, tienen como objetivo hacer sistemáticamente un desastre a la democracia.

“En su canal, los hechos se mezclan deliberadamente con noticias falsas y teorías de la conspiración para difundir la incertidumbre y el miedo”, dijo Fuller. El grupo está creando un terreno fértil para el auge del extremismo en línea. El Movimiento Ciudadano también ha convocado previamente regularmente una manifestación contra las medidas Corona el lunes. (10.12.2021)

Baja Sajonia suprime la asistencia escolar obligatoria

La asistencia escolar obligatoria se levantará en Baja Sajonia antes de Navidad para contener el coronavirus. El gobierno del estado de Hannover ha anunciado que a partir del 20 de diciembre, tres días antes del inicio de las vacaciones, los estudiantes pueden quedar exentos de la docencia a petición de sus padres. No existe el derecho a la educación a distancia en estos días.

Además, las medidas de la corona se endurecerán en todo el país en Baja Sajonia desde la víspera de Navidad hasta el 2 de enero. Entonces habría que cerrar las discotecas y permitir eventos con menos gente. Así lo anunció el primer ministro Stefan Weil (Partido Socialdemócrata). (10.12.21)