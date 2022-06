Corona también provocó un aumento en los casos de tuberculosis a nivel mundial

Según Weiss, entre 1,6 y 1,7 millones de personas en todo el mundo mueren de tuberculosis cada año. Debido a la pandemia de coronavirus, la enfermedad, con sus síntomas a menudo inespecíficos, se ha diagnosticado con menos frecuencia. Según la Organización Mundial de la Salud, el número de nuevos diagnósticos disminuyó de 7,1 millones en 2019 a 5,8 millones en 2020, en contraste, hubo un buen aumento de 100.000 muertes por tuberculosis en este período.

En Tirol solo un pequeño número de enfermedades.

En Tirol, la enfermedad se contuvo en gran medida, en 1995 se registraron 76 casos y en 2021 solo hubo 27. Según Weiss, una de las razones del declive es la mejora de la higiene y las condiciones de vida. La tuberculosis solía ser una enfermedad de los “pobres” que vivían en precarias condiciones sanitarias y de vivienda y padecían desnutrición.

Además, no hubo un tratamiento específico hasta la década de 1960. “Los pacientes eran enviados a terapia de aire, por ejemplo a Hochzirl, y colocados al sol y, a veces, se establecía un neumotórax hasta que los pulmones colapsaban. Se esperaba que esto curaría la infección”, dice Weiss, quien también es el director de la Clínica Universitaria de Medicina Interna 2.

No hay gran peligro de personas de otros países.

Weiss no ve mucho problema con el hecho de que algunas personas huyen o migran de países donde la tuberculosis es común. Como resultado, no se espera un aumento significativo en el número de enfermedades. Las personas sanas tienen un riesgo muy bajo de desarrollar TB después del contacto con personas enfermas. Prácticamente no hay riesgo de infección al aire libre.

Un buen sistema inmunológico elimina los patógenos inmediatamente

Un buen sistema inmunológico mata las bacterias inmediatamente, dice Weiss. Este es el caso del 50 al 70 por ciento de las personas que entran en contacto con la tuberculosis. En el 30 a 50 por ciento restante de las personas que entran en contacto con Mycobacterium tuberculosis, el sistema inmunitario no puede eliminar la bacteria de inmediato. Se desarrolla tuberculosis latente, que se puede diagnosticar con pruebas inmunológicas.

ORF



Con la edad, el debilitamiento del sistema inmunitario o mediante la terapia inmunosupresora, la enfermedad de tuberculosis latente puede reactivarse para convertirse en enfermedad de tuberculosis activa. Según Weiss, esto se aplica a alrededor del cinco por ciento de las personas con tuberculosis latente a lo largo de su vida. Los síntomas de la enfermedad de TB activa son inicialmente muy inespecíficos, con sudores nocturnos, disminución del rendimiento, pérdida de peso, tos crónica, fiebre y progresión maligna.

Tratamiento con un curso intensivo de antibióticos.

Según un médico especialista en infecciones tirolés, se deben tomar varios antibióticos al mismo tiempo durante al menos seis meses para prevenir el desarrollo de resistencias. La tuberculosis multirresistente, afortunadamente aún no extendida en Austria, se trata durante dos o tres años. Sin embargo, con el tratamiento adecuado, hay muchas posibilidades de que la enfermedad se cure por completo y nunca regrese.

Según Weiss, los niños pequeños corren mayor riesgo de hematuria grave. Las personas débiles y desnutridas están en riesgo, al igual que los pacientes con infección por VIH no tratada o con una función inmunológica deteriorada debido a otras enfermedades o tratamientos.