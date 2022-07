Corona virus en Munich: la probabilidad de que ocurra es el doble que en Munich

Los números de corona en Munich están aumentando de forma lenta pero segura. Hasta el jueves, la tasa de infección de siete días era de 864. “Estamos en medio de una ola”, comentó la vocera Beatrix Zurek (SPD) sobre las cifras del Comité de Salud. La ola siempre ha sido un estado permanente. Pero algo diferente: es probable que la cantidad de casos no denunciados sea mucho mayor que antes. Las pruebas rápidas ya no están disponibles gratuitamente para todos, y Omikron, el subtipo BA.5 actualmente la alternativa dominante en el 82 por ciento, a menudo tiene un curso más leve, lo que probablemente explica por qué muchos pacientes no están inscritos. “La tasa de infección es ciertamente el doble”, cree Zurek.

De hecho, cada vez hay menos pruebas: 176 estaciones siguen en funcionamiento en la ciudad, pero el uso es solo del cinco por ciento, según Zurek. Se pueden realizar 88.000 pruebas rápidas cada día, pero el promedio actualmente es de solo 4.307 por día. De momento hay más vacunaciones, en el centro de Gasteig y en otras dos estaciones hay ocho equipos, pero todo esto es “un trabajo muy duro”. Porque según las especificaciones del Ministerio de Salud y Bienestar de Baviera, la capacidad de vacunación debe aumentarse a mediados de septiembre, y Gasteig en el primer piso aún se ampliará.

El hecho de que la epidemia aún no ha terminado también lo muestran las cifras de los hospitales de Múnich: actualmente se informan 439 camas con casos confirmados de Covid 19, de los cuales 38 son camas de cuidados intensivos y diez están en cuidados intensivos. En total, hay 95 camas Crown más ocupadas que la semana anterior. El director gerente de la Clínica de Múnich, Axel Fischer, hace una comparación: hace un año, el 19 de julio de 2021, solo había dos pacientes en las salas Corona de la clínica de Múnich y dos en la unidad de cuidados intensivos. La tasa de infección era de 18. Exactamente un año después, el 19 de julio de 2022, la infección era de 806, 146 pacientes de Covid estaban en camas de hospital y 12 en la unidad de cuidados intensivos. A esto se suma la enorme escasez de personal debido a Corona. “Todo va en la dirección equivocada”, dice Fisher. Tampoco se supo nada de Berlín, cómo deben ir las cosas ahora.

Se estima que 48.000 personas en Múnich padecen Long-Covid

Corona dejará más rastros. El SPD, los Verdes y la Izquierda han pedido al Ministerio de Salud en tres solicitudes que muestre el estado actual de la atención a los pacientes de Covid a largo plazo. Según los expertos y la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del diez por ciento de las personas infectadas con el SARS-CoV-2 sufren efectos a largo plazo. En Munich este número será de unas 48.000 personas.

En la ciudad existen diferentes ofertas de atención médica para personas que padecen la enfermedad Long Covid, en ambulatorios o con horarios especiales de consulta en las distintas clínicas de Múnich. El Hospital Harlaching de Munich tiene, entre otros, una clínica de día para el cuidado de pacientes, así como una clínica ambulatoria psicosomática. La atención individual está garantizada, asegura el departamento de salud en su presentación. “Pero tendremos que lidiar más con eso en el futuro cercano”, dice Zurek. Porque el riesgo de enfermedad de Covid a largo plazo aumenta con cada infección. Y otro problema: dado que a menudo es difícil vincular los síntomas de las personas con Long Covid, es probable que la cantidad de casos no informados también sea muy alta aquí.