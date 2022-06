Cotización en Bolsa comenzará el miércoles 29 de junio de 2022

Los inversores vacilan entre los temores de la inflación y las tasas de interés y la esperanza renovada de que la economía mundial todavía puede evitar una recesión. A la luz de las importantes caídas de precios en los últimos meses, eso fue suficiente para que muchos inversores ayer compraran acciones nuevamente.

Hoy, desde la Oficina Federal de Estadística, llega una indicación definitiva de cuán mala es la situación de la inflación en este momento y cuán difícil es para el BCE reaccionar ante ella. A las 14:00 horas anunció su primera estimación de la tasa de inflación para junio de 2022.

Los números de empresa de la primera fila no están pendientes. El fabricante de vacunas Corona Biontech quiere informar a los analistas de sus proyectos de investigación actuales en una conferencia.

Friends of Economic Crime, y los accionistas y acreedores del grupo, no deben perderse la reunión general anual del Grupo Adler. Durante meses, el grupo inmobiliario enfrentó feroces acusaciones, incluida la manipulación de balances. Recientemente, la dirección de la empresa tuvo que anunciar que el auditor autorizado no podía certificar el balance del año anterior. No es un buen punto de partida para una reunión general.