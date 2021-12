Crecen las preocupaciones sobre Omicron: según los expertos, la vacunación por sí sola no es suficiente

La cuarta ola en Alemania se debilitó un poco.

Sin embargo, la tasa de infección sigue siendo muy alta, con aproximadamente 4.800 pacientes con coronavirus en unidades de cuidados intensivos.

¿Qué significa la nueva variante de Omikron en este caso mixto?

Puedes encontrar más información actual sobre el coronavirus aquí.

con omicron La variante Corona se está extendiendo a nivel mundial, donde incluso las personas vacunadas y desplazadas no tienen una protección óptima. uno para eso virus Los expertos estiman que es probable que la parte sensible de la población aumente significativamente en comparación con la situación con la variante delta. Dado que Omikron es relativamente nuevo, muchas propiedades no se pueden describir con certeza. “Hay más preguntas sobre Omicron sin respuesta que las que hay”, dijo la científica de enfermedades infecciosas Jana Schroeder de la Fundación del Hospital Matthias en Rhein. En principio, todos los días aparecen nuevos resultados; la mayoría de ellos aún no han sido alcanzados por expertos externos. preguntas y respuestas:

¿Qué hace a Omicron tan especial?

La variante tiene una cantidad significativamente grande de cambios genéticos en puntos clave. Más de 30 mutaciones afectan lo que se conoce como proteína de pico, que el virus usa para ingresar a las células humanas. Problema: las vacunas anteriores se basan en la proteína puntiaguda de Coronavirus Ha estado en línea desde el inicio de la pandemia. Si el virus cambia de tal manera que la respuesta de anticuerpos de las personas críticas y vacunadas se vuelve menos sensible, los expertos lo llaman escape inmunológico. Además, hay indicios de análisis genéticos, entre otras cosas, de que Omikron en sí es más contagioso que Delta, dijo el diseñador Dirk Brockmann de la Universidad Humboldt en Berlín. El escape inmunológico por sí solo no puede explicar las tasas de crecimiento.

¿Qué protección pueden esperar las personas vacunadas?

Según muchos expertos, Omikron también debería mantener la protección contra enfermedades peligrosas. “Sin embargo, todavía no hay datos que prueben esto”, dijo Schroeder. Las pruebas de laboratorio anteriores indican que la variante amenaza con infectar a las personas vacunadas. Lo más probable es que Omikron pueda superar la primera línea de defensa, que son los anticuerpos. El sistema inmunológico de los vacunados tiene otros medios para defenderse.

Schroeder espera que la protección contra el virus transmitido por personas vacunadas se vea significativamente afectada en Omikron. En particular, las personas que solo se han vacunado dos veces no deben sentirse demasiado seguras y descuidar la prueba. “Sería mejor si la gente actuara con cautela como lo hizo al comienzo de la epidemia, cuando no había vacuna”.

¿Cómo se ven los resultados de Omikron en términos concretos?

Fabricantes Biontech/ Pfizer ha descubierto que dos dosis de la vacuna son insuficientes para prevenir la infección. Un estudio demográfico de Gran Bretaña Se encontró que la eficacia contra la infección sintomática con Omikron cayó al 34 por ciento después de 15 semanas de la segunda dosis de Biontech. Las personas que han sido vacunadas con dos dosis de Astrazeneca ya no están protegidas de la infección sintomática. Después de dos semanas de la vacunación de refuerzo, la eficacia de las dos preparaciones aumentó a más del 70 por ciento.

¿Qué hace el refuerzo?

Con la vacuna de refuerzo, los niveles de anticuerpos pueden volver a elevarse para proteger contra la infección, pero según el conocimiento previo, no son ideales. Ya se conocen casos de Omicron en personas que han sido vacunadas tres veces. Por eso, la viróloga Sandra Ciesek del Hospital Universitario de Frankfurt advierte que centrarse en una campaña de refuerzo no será suficiente, porque la protección está disminuyendo nuevamente.

¿Qué tan común es un omicron?

“Omikron se está propagando a una velocidad nunca vista en ninguna especie anterior”, dijo el martes en Ginebra el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. de acuerdo a Quien es el 77 países reportaron evidencia. Sin embargo, se supone que Omikron ya está presente en la mayoría de los países y no se ha descubierto. Por ejemplo en Sudáfrica y Gran Bretaña, los aumentos significativos en el número de casos se atribuyen a Omicron.

¿Cómo es la situación de Omicron en Alemania?

En este país, la prevalencia parece ser muy baja según los últimos datos disponibles, pero de ninguna manera todas las muestras positivas se examinan para detectar variantes. También hay un retraso de tiempo en la evaluación. de acuerdo a RKI La variable delta todavía tiene la ventaja. Para el 7 de diciembre, se habían encontrado casi 30 registros a través de análisis genéticos completos, así como 36 casos sospechosos. Según RKI, la proporción de casos en los que se ha realizado la secuenciación del genoma completo ha ido disminuyendo continuamente. Recientemente, al 2 por ciento, estaba muy por debajo del objetivo del cinco por ciento.

¿Cuál es la supuesta evolución?

En el Reino Unido, los expertos han asumido que el número de casos se duplicará cada dos o tres días, posiblemente más rápido. Según la autoridad sanitaria de la Unión Europea, ECDC, es probable que Omikron se convierta en la alternativa dominante en Europa en los dos primeros meses de 2022.

Foto de Brockmann Alemania La situación de Omikron es la siguiente: con un aumento de la población, aproximadamente una cuarta parte, la probabilidad de transmisión disminuye, pero no de forma permanente. El patógeno puede pasar al resto de las personas, dijo Brockmann, “porque la primera y la segunda vacunación son prácticamente ineficaces en términos de dinámica de propagación”.

¿Qué otras cosas debería considerar para Alemania?

Lo que distingue a Alemania de Gran Bretaña y otros países, por ejemplo, son los procedimientos establecidos, dijo Schroeder. “No estamos dejando que el virus se libere en este momento”. Sin embargo, considera que los presagios son un problema: las autoridades sanitarias ya han llegado al límite cuando se trata de rastrear contactos en la onda delta actual, a veces con resultados de laboratorio que hacen que la espera sea aún más larga. “Si se agrega una nueva variante más infecciosa como Omikron a esta situación, no se puede contener con tanta eficacia como en un momento de baja infección”.

Eugen Brych de la Fundación Alemana de Protección al Paciente critica la cancelación de pruebas adicionales para las personas que han sido vacunadas tres veces en las reglas de acceso. De esta manera, el “radar de impacto” se apaga, por así decirlo. “Sabemos que la infección precede a la hospitalización”. La mudanza antes de Navidad con más contactos es muy grave. Además, es poco probable que los datos de corona durante las vacaciones sean significativos durante algún tiempo debido a retrasos en los informes y prácticas médicas cerradas, como en el año anterior.

¿Qué tan graves son las infecciones por omicron?

Todavía no hay una respuesta definitiva a esto para Alemania. Hay observaciones iniciales de cursos relativamente moderados en Sudáfrica. Pero los expertos no están dispuestos a asumir que esta sea una característica del virus. Esto se debe a que la información se basa en un número relativamente pequeño de casos entre los jóvenes afectados. Además, se cree que la mayoría de las personas en Sudáfrica ya se han recuperado de Corona. La Organización Mundial de la Salud declaró recientemente: “Cuando cambia la apariencia clínica de los pacientes, el modo de acción de Omikron puede cambiar”.

Para una sociedad relativamente vieja con tantas personas no vacunadas como en Alemania, el panorama podría resultar diferente al de Sudáfrica. Los expertos británicos también confirmaron que muchas infecciones ocurrieron recientemente, pero que pasa algún tiempo antes de la hospitalización o la muerte. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que incluso si Omikron causa una enfermedad menos grave, la gran cantidad de casos podría abrumar a los sistemas de salud no preparados.

¿Qué pasa con los niños cuando desarrollan omicron?

Tampoco se puede decir nada seguro al respecto, los primeros informes de progresión aguda en niños pequeños, según los expertos alemanes, se consideran preliminares. En el caso de las variantes anteriores también, hubo informes similares inicialmente, que no se realizaron posteriormente. El virólogo Christian Drosten dijo recientemente que no espera que Omikron sea inofensivo para las personas cuyo sistema inmunológico no ha sido vacunado o preparado contra el SARS-CoV-2.

¿Cómo es la situación en Sudáfrica donde se descubrió el Omikron?

La cuarta ola de infecciones dominó Sudáfrica. El gobierno ahora ha permitido las vacunas de refuerzo. El centro del proceso de infección es el condado de Gauteng, el área alrededor de la ciudad de Johannesburgo y la capital, Pretoria. Con las vacaciones de verano, que ahora muchos residentes de la región de mayor importancia económica y política pasan en las playas del país, el número de casos allí también aumenta significativamente. La provincia de KwaZulu-Natal alrededor de la ciudad costera de Durban y el Cabo Occidental alrededor de Ciudad del Cabo se vieron particularmente afectadas.

¿Qué aconsejan los expertos contra Omicron?

Mantenga la ola plana: este es el lema de muchos científicos y de la Organización Mundial de la Salud. Depende de un conjunto de medidas: “Hazlo todo. Hazlo de manera constante. Hazlo bien (Hazlo todo. Hazlo de manera consistente. Hazlo bien)”, dijo el jefe de la OMS, Ghebreyesus. La vacunación por sí sola no sacará a un país de esta crisis. También necesita mascarillas, distancia, ventilación e higiene de manos. Muchos expertos consideran necesarias las vacunas adaptadas a Omikron. Expertos alemanes pidieron el miércoles medidas de precaución rápidas. Debe estar preparado para todos los escenarios posibles. Incluso en los peores casos, como el aumento de la ocupación hospitalaria. (dpa / mgb)