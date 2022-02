++ Crisis de Ucrania: “Ni un solo soldado de Rusia debería permanecer en Bielorrusia

Desdeneil akoyun Cerca

Rusia avanza de nuevo en la frontera con Ucrania. El Ministro de Relaciones Exteriores de Bielorrusia dijo que las fuerzas rusas abandonarán el país pronto.

situación fronteriza de Ucrania*Revise los siguientes informes de un posible ataque planeado Rusia* tensión.

gobierno ruso bajo Vladimir Putin* Mientras tanto, se anunciarán los primeros procedimientos para el retiro de tropas.

presidente Joe Biden* declaró que Estados Unidos de América* Sin embargo, no enviará soldados a Ucrania en caso de invasión.

+++ 15:26: Según el gobierno bielorruso, todos los soldados rusos deben abandonar el país nuevamente después de los ejercicios conjuntos en Bielorrusia. “Ni un solo soldado (ruso), ni una sola pieza de equipo militar permanecerá en el territorio de Bielorrusia”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Vladimir Makei, en Minsk. Así lo explicó el presidente Alexander Lukashenko y el Ministerio de Defensa.

Los ejercicios conjuntos comenzaron el jueves (10 de febrero de 2022) y se espera que continúen hasta el 20 de febrero. Rusia ya ha anunciado el fin de algunos ejercicios militares, pero los movimientos de tropas cerca de la frontera con Ucrania siguen siendo motivo de preocupación en Occidente. El canciller bielorruso justificó las maniobras aludiendo a las actividades de la OTAN en la región y al apoyo a Ucrania.

“Esta es una respuesta a las acciones de nuestros socios occidentales”, dijo el canciller. “Ni Moscú ni Minsk están interesados ​​en la guerra”, agregó Makki. Describió una llamada telefónica entre él y el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Stepan Poltorak, como “positiva”.

Fuerzas rusas y bielorrusas durante ejercicios militares conjuntos en febrero de 2022. © Ministerio de Defensa de Rusia / Imago

Crisis de Ucrania: Joe Biden se dirige al pueblo ruso – Putin guarda silencio

+++ 14:06: Según información de Moscú, tras el discurso del presidente estadounidense Joe Biden a los ciudadanos de Rusia, no se esperaban palabras similares del jefe del Kremlin, Vladimir Putin, a los estadounidenses. “Es probable que el presidente de los Estados Unidos sea bienvenido […] “Piense en el pueblo ruso”, dijo el miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, citado por Interfax. “Pero preferimos no escuchar todo tipo de amenazas sobre lo que nos va a pasar si hacemos algo allí que no tenemos la intención de hacer”, agregó Pesco.

El portavoz de Putin enfatizó que no debe ninguna explicación a los ciudadanos estadounidenses. “No es razonable que explique a todo el mundo por qué Rusia no hace lo que extraoficialmente exigen las capitales estadounidense y europea”. Peskov se refería a las advertencias de Washington de que Rusia podría atacar a la vecina Ucrania esta semana.

El martes, Biden se dirigió a los rusos con las palabras: “Ciudadanos de Rusia: no sois nuestro enemigo”.

Ministro de Defensa Lambrecht: “Todos estamos llamados a evitar una guerra en Europa Central”

+++ 13:00: Según la ministra federal de Defensa, Christine Lambrecht, la decisión sobre el fortalecimiento permanente del flanco este de la OTAN se tomará en unos pocos meses. Es importante enviar señales claras de que el flanco oriental es importante, dijo el político socialdemócrata el miércoles en Bruselas al margen de una reunión de ministros de Defensa de los países de la coalición. Pero debido a la delicada situación en Ucrania, las decisiones sobre una presencia permanente no deben tomarse ahora, sino en el verano “después de un examen exhaustivo y bajo observación de la situación”.

El refuerzo actual del flanco oriental, por ejemplo, mediante el envío de unos 350 soldados alemanes adicionales a Lituania y con aviones de vigilancia aérea Eurofighter, es solo temporal y tiene la intención de disuadir a Rusia. “Es la hora de la diplomacia otra vez”, dijo Lambrecht. “Tenemos que mantenernos en contacto. Todos estamos obligados a evitar una guerra en el corazón de Europa”.

Crisis de Ucrania: una recomendación para evitar la atmósfera por encima de la zona de crisis

Lambrecht ha sido cautelosamente optimista sobre las señales recientes de Moscú de que el diálogo continúa. “Al menos hay señales que nos dan esperanza. Pero es importante observar de cerca para ver si estas palabras son seguidas por acciones”. Es importante que las fuerzas no solo se retiren, sino que se retiren de todos modos. “¿Qué tan serias son estas señales, qué tan sostenibles son? Eso es todo”, explicó Lambrecht.

Sin embargo, dada la tensa situación en Ucrania, la asociación “Cockpit” recomienda evitar vuelos hacia o sobre zonas de alta tensión en el este del país. Las autoridades europeas de aviación aún no han actualizado sus evaluaciones a este respecto. Según explicó la asociación, ante la duda, las autoridades y las aerolíneas siempre deben elegir la opción más segura.

Crisis de Ucrania: la OTAN espera señales fiables de Rusia

+++ 11:45: Rusia anunció otra retirada de tropas de la zona fronteriza con Ucrania. Según informó la Red de Liberación Alemana, el Ministerio de Defensa ruso difundió un video que dice que muestra el retiro de tanques y vehículos militares luego de maniobras en Crimea, que fue anexada en 2014. Según la información, unidades del Distrito Militar Sur han completado sus ejercicios tácticos en la península y ahora volverá a casa.

Pero las reacciones en Occidente han sido cautelosas hasta ahora. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo el miércoles que los movimientos aún no demostrarán una retirada real (ver actualización del 16 de febrero de 2022, 11 am). La OTAN y la Unión Europea esperan señales fiables de Moscú.

Crisis de Ucrania: es probable que continúen los despliegues militares en la frontera

Actualización del miércoles 16 de febrero de 2022 a las 11 a. m.: A la luz de la amenaza que representa Rusia, el presidente del Consejo de la UE, Charles Michel, ha propuesto una conferencia internacional de donantes para Ucrania. El miércoles, Michel dijo en el Parlamento de la Unión Europea en Estrasburgo que usted, junto con sus aliados, debe superar los 1.200 millones de euros previstos previamente en ayuda financiera a la Unión Europea.

El objetivo de la conferencia estrechamente coordinada con Kiev debería ser apoyar la “fortaleza financiera” y las reformas de Ucrania. Las condiciones actuales ya han causado graves daños a la economía ucraniana. Además, la Unión Europea se prepara para escalar la situación, pues, según los resultados de la OTAN, Rusia continúa desplegando sus fuerzas en la zona fronteriza, en contra de sus declaraciones.

Crisis de Ucrania: la OTAN no ve retirada de las fuerzas rusas en la frontera

Hasta el momento no hemos visto ninguna desescalada en el sitio. Al contrario: parece que Rusia sigue construyendo el ejército”.El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo el miércoles en Bruselas al margen de una reunión de ministros de defensa de países aliados. Stoltenberg dijo que los movimientos de tropas y los tanques de batalla principales vistos anteriormente no demostraron una retirada real: “Siempre estaban moviendo tropas de un lado a otro”.

A pesar de los anuncios: Rusia sigue moviendo sus fuerzas hacia Ucrania

Primer informe el miércoles 16 de febrero de 2022 a las 10:30 am: KIEV – Contrariamente a los informes que indican lo contrario, las fuerzas rusas no se están retirando completamente de la frontera con Ucrania. En consecuencia, varios videos publicados en TikTok, YouTube y Twitter identificados por el canal de noticias estadounidense CNN muestran, entre otros, tanques, lanzacohetes y equipo pesado en la zona fronteriza.

Según CNN, algunos de los videos provienen de fuentes oficiales, y las imágenes satelitales también confirman algunos movimientos de tropas. También hay evidencia de una acumulación militar en la región de Belgorod. La ciudad está ubicada en el sur de Rusia, a unos 45 kilómetros de la frontera con Ucrania. Incluso se pueden encontrar algunos registros en el pueblo de Sereteno. A partir de ahí son sólo 24 kilómetros de Ucrania.

Rusia se arma en la frontera: Joe Biden no quiere enviar fuerzas estadounidenses a Ucrania

Rusia anunció el martes (15/02/2022) sorpresivamente en la crisis de Ucrania que retirará sus fuerzas de las fronteras del país. Según el delegado estadounidense ante las Naciones Unidas, Estados Unidos no tenía pruebas en ese momento del retiro de las fuerzas rusas de las áreas cercanas a la frontera. El presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos estaba “preparado para lo que sea”.

Sin embargo, en caso de una invasión rusa, no habría despliegue de fuerzas estadounidenses en suelo ucraniano. No enviaré soldados estadounidenses a luchar en Ucrania. Hemos proporcionado a Ucrania armas militares para que pueda defenderse. “Por lo mismo brindamos capacitación, asesoría e información”, dijo el jefe de Estado. Pero Biden enfatizó que “Estados Unidos de América defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN con toda su fuerza”. Un ataque contra un miembro de la OTAN sería un “ataque contra todos nosotros”.

En rueda de prensa, el canciller Olaf Schultz (Partido Socialdemócrata) amenazó a Rusia con severas sanciones económicas en caso de invasión de Ucrania. (nak/dpa) * fr.de vista desde IPPEN.MEDIA.

Lista de reglas: © Ministerio de Defensa Ruso / Imago