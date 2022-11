Materias primas en este artículo.

Los precios de la gasolina han caído recientemente

Después de que la guerra en Ucrania desencadenara una crisis energética en toda Europa y los precios se dispararan en los últimos meses, los precios del gas por megavatio-hora han vuelto a caer por debajo de los 100 euros en octubre. En agosto, los precios del gas todavía estaban por encima de los 300 euros por megavatio-hora. Según el ministro federal de Economía, Robert Habeck, una de las razones de la caída de los precios es que las instalaciones de almacenamiento de gas están llenas y los políticos envían señales claras para que se tomen medidas. Según rnd, Habeck dijo esto a fines de octubre en una conferencia de ministros de energía de la UE en Luxemburgo. Las temperaturas suaves también hacen posible una calefacción económica, lo que significa que el consumo de gas natural será menor este año que en 2021. Sin embargo, este desarrollo no se aplica solo a Alemania. Las instalaciones de almacenamiento de gas en otros países europeos deberían estar casi completamente llenas al comienzo del período de calefacción.

Por eso la rebaja de precio no llega al consumidor

Según Saarländisches Rundfunk (SR), la mayoría de los consumidores no sienten nada por los recortes de precios. La razón de esto son las estrategias utilizadas por los proveedores de gas para comprar en el mercado. “Energis GmbH compra su gas natural para distribuir el riesgo durante un período de tres años por adelantado. Como resultado, las fluctuaciones de precios a corto plazo no afectan el precio final”, explica Michael L’huillier, portavoz de Energis para SR. Para el usuario final, esta estrategia tiene ventajas y desventajas. Si bien los aumentos de precios a corto plazo en el mercado del gas no afectan los precios al consumidor final, los beneficios a corto plazo tampoco son observables. Como Stefan Eichacker de Energie SaarLorLux también explica para el riyal saudita, los cambios de precios en los mercados de energía generalmente se retrasan.



freno de precio de gasolina

Sin embargo, para tranquilizar a los consumidores, el gobierno federal está introduciendo un freno en el precio del gas y la electricidad, según un comunicado de prensa. En consecuencia, el precio del gas para viviendas particulares, pequeñas y medianas empresas (menos de 1,5 millones de kWh de consumo de gas al año) y para clubes debería fijarse en 12 céntimos el kWh desde marzo de 2023 hasta abril de 2024 en otro. A partir de enero de 2023, las industrias afectadas por los aumentos de precios también recibirán el apoyo de los frenos de precios. Aquí el precio del kilovatio-hora se fija en siete centavos. Sin embargo, todavía hay que ahorrar energía, por lo que se aplica el precio de mercado actual a partir de un consumo dado.

