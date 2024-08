Crisis migratoria: Entonces cientos de inmigrantes se paran en el aeropuerto y quieren ir a Madrid

Desde allí tomaron el ferry hasta Tenerife, hasta el centro de recepción de Las Raises, justo al lado de la pista del aeropuerto. Y ahora está avanzando. Próxima parada: Madrid. Un empleado responde a la pregunta frente a las puertas de embarque Organización no gubernamental “AXIM”. En francés responde pacientemente a las preguntas de los viajeros, algunos de los cuales parecen muy cansados. “No se enteraron hasta las 3 de la madrugada de que su vuelo salía hoy”, afirma la mujer de la ONG.

Escenas de este tipo se repiten estos días y semanas con regularidad en los principales aeropuertos de Canarias. Mientras que el número de inmigrantes en embarcaciones en otras rutas importantes está disminuyendo, el archipiélago está experimentando un auge: a mediados de agosto habían llegado unas 21.000 personas, un 148 por ciento más que en la misma época del año pasado. No se vislumbra un final, al contrario. En otoño, cuando el mar está en calma y los vientos amainan, la mayoría de los barcos zarpan tradicionalmente.

La prensa española informó recientemente que el número de inmigrantes que esperan sólo en Mauritania es de 70.000 para tener la siguiente mejor oportunidad de abordar un barco con destino a las Islas Canarias. Los servicios de seguridad informaron a WELT AM SONNTAG que se espera que hasta finales de año lleguen a El Hierro un total de 80.000 personas, pero esto parece difícil de imaginar. Sin embargo, las islas ya no pueden soportar el ataque, por lo que la gente es trasladada en avión lo más rápido posible. Este enfoque, y las grandes multitudes en general, están causando cada vez más dolores de cabeza a los funcionarios de seguridad, no sólo en España, sino también dentro de la agencia de protección de fronteras de la Unión Europea (Frontex).