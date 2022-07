Críticas japonesas al anuncio del ‘asentamiento único’ del anime – Anime2You

solo recientemente mencionado Hablamos de la próxima adaptación al anime de Solo Leveling, que ha causado bastante revuelo entre los fans. Pero no todos están contentos con eso, especialmente los fanáticos japoneses. Para expresar sus preocupaciones Te explicamos de qué se trata.

Japón como oponente

Como todos sabemos, Japón es un país muy tradicional que concede gran importancia a su historia y cultura. Los japoneses, a su vez, reaccionan con sensibilidad cuando tales cosas se presentan de manera negativa o incluso despectiva.

Cualquiera que haya leído el webtoon o la novela web original de “Solo Leveling” sabe que Japón se introduce en el negocio como una especie de antagonista. Muchos de los personajes con roles secundarios, así como la mayoría de los villanos, provienen de la Tierra del Sol Naciente. Además, la cultura japonesa se representa de manera negativa o incluso incorrecta en algunas escenas.

Es por eso que ha sido para los fanáticos todo el tiempo sobre Adaptación al anime de “Solo Settlement” Siempre fue obvio que sería producido por un estudio coreano o que la trama sería alterada. Sin embargo, todas estas especulaciones se hicieron añicos cuando la adaptación fue anunciada por A-1 Pictures (“Sword Art Online”).

versión alternativa

Sin embargo, no debemos olvidar que ya existe uno versión alternativa Del “asentamiento individual”, que, sin embargo, tiene su mercado solo en Japón. En este juego, los eventos tienen lugar en Japón y el héroe y otros personajes importantes también son japoneses. Los malos, por otro lado, provienen de un país ficticio. Ahora se especula sobre si esta versión podrá ser adaptada.

Por supuesto, todavía no hay información sobre esto, pero hay que decir que el trabajo original es muy popular y no hay fanáticos en Japón, sino en todo el mundo, a quienes, por supuesto, no les importan los puntos mencionados. .

A diferencia de los fanáticos japoneses, somos pocos de ellos. comentarios Te lo resume a continuación:

¿Sony es consciente de los riesgos de todas las críticas negativas de Japón? También puede haber un conflicto político entre la izquierda y la derecha. ¿Sony realmente quiere involucrarse? “

“Hubo obras en el pasado que se cancelaron porque los creadores hablaban negativamente sobre Corea y China. En eso se ha convertido la industria de la animación”.

“La historia original es contra Japón. Japón es el villano y diezma el país. Sin embargo, la versión japonesa tiene al protagonista japonés. ¿Crees que pueden salirse con la suya con esta versión?”

“Es tan repugnante. Me temo que A-1 Pictures, una subsidiaria de Sony, no está al tanto de lo que están haciendo. Claro, harán todo lo posible para ocultar la parte antijaponesa tanto como puedan, pero la gente de todo el mundo todavía se ríe bajo la manga porque saben que el original es Japón.

“Escuché que era una historia antijaponesa. ¿Qué piensa A-1 Pictures de hacer un anime como este en Japón? Bueno, no me importa, no veo esas cosas de todos modos”.

La adaptación al anime de Solo Leveling comenzará a mostrarse en la televisión japonesa el próximo año y se mostrará en el idioma original con subtítulos en alemán en Alemania. Rollo Crujiente Aparece en transmisión simultánea.

Dado que los portales conectaban el mundo real con mazmorras llenas de monstruos, las personas con habilidades especiales se despertaron para cazar a estos monstruos y ganar dinero. Aunque Jin-Woo Sung es uno de esos Cazadores, sus colegas solo lo llaman “el más débil”.

Sin embargo, en una mazmorra, recibe inesperadamente una tarea que le permite ascender al nivel superior. ¿Puede realmente abrirse paso luchando y convertirse en el más poderoso de todos los cazadores?

