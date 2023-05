¿Cuáles son los síntomas psicológicos típicos de este

24 vida enfermedades

La demencia no es solo una enfermedad que conduce al olvido. La enfermedad también afecta el comportamiento y la psique de quienes la padecen. Qué síntomas pueden ocurrir.

En el contexto de la demencia, además de la confusión, el aumento de los olvidos y la desorientación, también existen problemas de conducta y síntomas psicológicos que pueden resultar muy estresantes para las personas con demencia y sus cuidadores familiares. Las personas con demencia cambian rápidamente y se vuelven cada vez más irritables, agresivas y ansiosas. Los síntomas que afectan a la psique ocurren en hasta el 90 por ciento de los pacientes durante el curso de la demencia, pero con una frecuencia variable. Es importante que tanto los afectados como sus familias los conozcan para poder tratarlos mejor.

Cómo se manifiesta la demencia: la enfermedad comienza de manera insidiosa

La demencia también tiene un impacto significativo en la psique de quienes la padecen y puede manifestarse en estados de ansiedad, delirios y alucinaciones. © Zoonar.com/Yuri Arcurs peopleimages.com/Imago

La demencia comienza de manera insidiosa: los primeros signos de la enfermedad pueden ser fatiga, debilidad, estados de ánimo deprimidos, irritabilidad y trastornos del sueño, como: Sí informes. En particular, los problemas de comportamiento de los pacientes con demencia, como cambios de humor fuertes y agresivos, así como signos psicológicos como ansiedad y delirios, son un desafío cada vez mayor en la vida diaria de todos los miembros de la familia.

¿Cuáles son los efectos de la demencia en los síntomas psiquiátricos e inespecíficos?

Durante el curso de la demencia, muchos pacientes experimentan los siguientes síntomas psicológicos:

asustado

depresión

Cambios de humor

descuido

Trastornos del sueño

depresión

Anorexia

Delirios acompañados de confusión

Alucinaciones, alucinaciones

Incluso si un diagnóstico de demencia puede ser un gran impacto para todos los involucrados, y la vida diaria puede ser un desafío, aún es importante promover positivamente la salud mental de las personas afectadas. Los familiares y amigos pueden apoyarlos y alentarlos a probar cosas hermosas y cumplir sus últimos deseos, incluso con demencia. Asociación de Alzheimer H. Quinto

