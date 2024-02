El sol quema implacablemente. Al sur del ecuador, en pleno verano en pleno invierno europeo, Buenos Aires, la capital de Argentina, registra temperaturas que superan los 30 grados durante el día. El protector solar y el repelente de mosquitos se combinan para crear un cóctel de olor dulce en la piel que inevitablemente crea una sensación de vacaciones y despreocupación. Pero nada en la vida en esta megametrópolis sudamericana de 16 millones de habitantes es sin preocupaciones.

Aproximadamente la mitad de los argentinos reciben asistencia social

La riqueza del pasado sólo se puede ver en la arquitectura de Buenos Aires. Magníficas avenidas bordeadas de majestuosos edificios gubernamentales, majestuosas catedrales, teatros de ópera y salas de tango adornan el paisaje urbano. Pero el sufrimiento vive con excelencia. Hombres con pantalones cortos y camisetas rotas recogen cartones, plásticos y envases de bebidas vacíos, que llevan a la espalda en grandes bolsas de basura o recorren la ciudad en carros. Al final del día, los residuos se venden a centros de reciclaje por unos céntimos el kilo.

Personas sin hogar y drogadictos duermen en los bancos de los parques a lo largo de la Avenida 9 de Julio, la arteria principal de la ciudad. La carretera de 22 carriles más ancha del mundo cuenta con numerosos agentes de policía en innumerables cruces para mantener bajo control el número de robos, que ha ido aumentando con los años. Esto hace que las calles menos pobladas del centro de Buenos Aires sean más peligrosas. Se recomienda precaución fuera del centro de la ciudad, especialmente después del anochecer. Caseríos como el distrito “Villa 31”, que limita directamente con la concurrida estación de autobuses de la ciudad, son zonas prohibidas, especialmente para los extranjeros, pero también para los argentinos que no están familiarizados con la zona, incluso a plena luz del día. Realmente no importa en qué parte de la ciudad te encuentres: en Buenos Aires, cualquiera que parezca dinero es una víctima.

Debido a la alta tasa de criminalidad, la policía de Buenos Aires intenta vigilar con cámaras cada rincón del centro de la ciudad. (Foto: Karsten Korfmacher)

Pobreza, falta de vivienda, crimen. Estos son los efectos visibles del declive que Argentina viene experimentando desde hace más de medio siglo. Todos los aspectos de la vida económica en Argentina están ahora en ruinas. La deuda del país está aumentando, el presupuesto estatal ha estado en déficit desde 2008 y se prevé que la inflación supere el 200 por ciento para 2023. El gobierno interviene en todos los sectores de la economía privada, a menudo gravando y regulando algunas industrias rentables para subsidiar empresas estatales no rentables. El trabajo no declarado en el sector privado prospera porque los impuestos y las regulaciones excesivas hacen que el empleo regular no sea rentable ni para los empleados ni para los empleadores. Al mismo tiempo, el 40 por ciento de los aproximadamente 45 millones de argentinos viven por debajo del umbral de pobreza y más de la mitad de todos los ciudadanos reciben asistencia social.

El alquiler ha aumentado un 28.000 por ciento

Para la gente, la inflación es el problema más grande y obvio. En Argentina, devora cada aspecto de la vida pública como un virus mortal. Por ejemplo, los argentinos no pueden permitirse el lujo de pagar el alquiler en su moneda local porque se deprecia muy rápidamente. Los propietarios exigen dólares estadounidenses, pero los salarios se cotizan en pesos. Debido a la alta inflación del peso en relación con el dólar estadounidense, los costos de alquiler están aumentando a un ritmo espectacular, abrumando a la mayoría de los hogares.

Casi 200.000 pesos argentinos: lo que costaba un condominio de lujo en el centro de Buenos Aires en 1990, pero hoy alcanza para cubrir el alquiler mensual. (Foto: Karsten Korfmacher)

“Ya no sé cómo voy a cubrir mis gastos de manutención”, informa Abel José Seca. El joven de 26 años ha creado su propia agencia de viajes a través de la cual tiene mucho contacto con los extranjeros. Ofrece city tours, servicios de transporte o excursiones a otras partes del país. Fija los precios en dólares o euros. Pero los altos impuestos consumen gran parte de sus ganancias, por lo que él y su familia no pueden llegar a fin de mes.

Los precios de los alquileres muestran cuán grave puede llegar a ser la inflación una vez que se desata. El alquiler de un apartamento grande en un barrio seguro de Buenos Aires cuesta ahora unos 200 dólares al mes, dice Checa, el salario mensual típico de un profesor o un conductor de autobús. Hace 20 años era 580 paise. Hoy ronda los 163.500 pesos según la tasa bancaria oficial y los 200.000 pesos según la tasa del mercado negro, que es más adecuada para la población. En sólo 20 años, el alquiler promedio en la capital de Argentina ha aumentado un 28.000 por ciento debido únicamente al componente monetario, y eso sin tener en cuenta que hace 20 años los alquileres eran significativamente más bajos en dólares estadounidenses porque el dólar era su propia moneda. , pero experimentó una inflación muy moderada.

La tasa de interés clave del banco central es del 133 por ciento

Por el contrario, hace 20 años se podría haber comprado un apartamento de lujo en el centro de Buenos Aires por lo que hoy se paga de alquiler mensual. Pero también es casi imposible comprar una propiedad en Argentina a menos que se establezca el precio total de compra en efectivo. Porque los préstamos inmobiliarios son inasequibles. En octubre de 2023, la tasa de interés clave del banco central de Argentina era del 133 por ciento, y las tasas de interés de los préstamos a largo plazo son significativamente más altas. En comparación: en Alemania, los compradores potenciales de propiedades se quejan del aumento de los costes de endeudamiento, con tipos de interés actualmente del 4 por ciento.

El infame barrio "Villa 31" es el barrio marginal más grande de Buenos Aires. (Foto: Karsten Korfmacher)

Este problema no afecta sólo a los ciudadanos que quieren comprar una propiedad. También afecta a las empresas que buscan expandirse. Las tasas de interés son increíblemente altas, por lo que no pueden permitirse el lujo de pedir prestado. Esto conduce a una estructura organizacional inusual para las grandes economías: la mayoría de las empresas del país son pequeñas o medianas; Las grandes empresas sólo existen si están en manos del gobierno y reciben fuertes subsidios. Con pocas excepciones, como la agricultura de exportación, la economía argentina no es competitiva a pesar de su tamaño. Además, existen impuestos elevados y utópicos, derechos de exportación y controles gubernamentales de precios sobre muchos bienes. Todo esto significa que muchas empresas ya no pueden operar de manera rentable, no pueden contratar gente y no pueden reducir la producción. El resultado: los jóvenes abandonan el país en masa porque no hay más oportunidades en Argentina.

Las esperanzas de muchos argentinos descansan ahora en Javier Mille, que ocupa el cargo desde diciembre de 2023 y a menudo es descrito como un “extremista de derecha” en los medios alemanes. En la siguiente parte de esta serie, discutiremos por qué fue un error de cálculo y por qué Alemania y Europa harían bien en ver a Miley como un aliado natural.