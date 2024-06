Cuando los virus se convierten en invitados permanentes no invitados

Página principal sepamos

de: Pamela Dorhofer

Los virus de la hepatitis B atacan el hígado y causan inflamación. © Imago/Biblioteca de imágenes científicas

Las consecuencias de las infecciones virales crónicas pueden ser diversas y pueden incluir cáncer, y la necesidad de investigación es grande.

FRANCFORT – En la mayoría de los casos, las infecciones virales son molestas, pero temporales: uno se resfría o sufre una infección gastrointestinal, su sistema inmunológico la combate, se enferma por un tiempo y luego se recupera nuevamente. Pero algunos virus llegaron para quedarse. Una vez que se asientan, el cuerpo ya no puede deshacerse de ellos. Esto no siempre tiene por qué provocar una enfermedad.

Sin embargo, la mayoría de las veces, la presencia constante de invitados no invitados causa problemas de salud. Estos pueden ser inofensivos por naturaleza, como en el caso del molesto herpes labial causado por el virus del herpes simple, pero también pueden tener graves consecuencias con otros patógenos. Sabemos que la infección por VIH, si no se trata, provoca SIDA e infecciones hepáticas crónicas que pueden dañar gravemente el hígado e incluso provocar cirrosis y cáncer. Ahora se ha demostrado que el virus de Epstein-Barr puede estar implicado en el desarrollo de la esclerosis múltiple.

Parece que los virus del herpes pueden afectar a las enfermedades neurológicas

Lo que ha quedado claro sobre los virus del herpes es que, en particular, las enfermedades neurológicas pueden verse afectadas por ellos, afirma Ulf Detmer, director del Instituto de Virología del Hospital Universitario de Essen y presidente de la Sociedad de Virología. Se discute la implicación de los virus del herpes en los procesos que conducen a la enfermedad de Alzheimer. Los virus también pueden desempeñar un papel crucial en el desarrollo de diferentes tipos de tumores. Los investigadores sospechan que aún no se conocen muchos de los vínculos entre las infecciones virales crónicas y otras enfermedades. “Seguiremos probando muchos resultados nuevos”, afirma Dettmer, que está investigando el tema.

Describe las infecciones virales crónicas como “uno de los principales problemas médicos”. “Por regla general, las personas con infecciones crónicas no pueden recibir tratamiento”. Hay una excepción: el medicamento contra la hepatitis C sofosbuvir, que la compañía farmacéutica estadounidense Gilead introdujo en el mercado hace diez años.

“Ese fue un gran logro”, explica el científico. El medicamento puede liberar del virus al 98 por ciento de los pacientes con hepatitis C, devolviéndolos a menudo completamente sanos nuevamente. El problema aquí es que este medicamento no está al alcance de muchas personas afectadas en los países pobres.

En las infecciones virales crónicas, algunos procesos ocurren de la misma manera.

A pesar de la diversidad de patógenos, en las infecciones virales crónicas algunos procesos ocurren de la misma manera: siempre comienzan con una infección aguda en la que el sistema inmunológico no es capaz de eliminar completamente los patógenos, y esto no ocurre sólo en personas cuyas defensas no lo hacen. No funciona bien a corto o largo plazo. Por ejemplo, los virus de la hepatitis C causan infecciones crónicas en el 90 por ciento de los adultos que se infectan, dice Detmer. Explica lo que sucede en el cuerpo durante este tipo de infecciones crónicas: “Aunque el sistema inmunológico reduce considerablemente la reproducción y el número de virus, no se eliminan por completo, por lo que pueden esconderse en ciertos lugares del cuerpo. “Lo llamamos tanque”.

Este “escondite” suele estar relacionado con el lugar de origen de la enfermedad: en la hepatitis B y C, los virus permanecen en el hígado, en el VIH, en los ganglios linfáticos y, en el caso de los virus del herpes, a menudo permanecen en las células nerviosas, explica el virólogo. . “Los virus introducen su material genético en las células del cuerpo de manera tan persistente que resulta casi imposible para el sistema inmunológico eliminarlos; El VIH incluso integra su información genética en el genoma humano. Sin embargo, aún no se comprenden todos los procesos que ocurren a nivel molecular en las infecciones virales crónicas.

Virus la gente Puedes infectarte con virus de varias maneras: a través del aire, a través de gotitas, a través de los alimentos, por contacto sexual o a través de insectos que los transmiten. Para su reproducción Los virus requieren células vivas, por lo que, estrictamente hablando, no se consideran organismos vivos por derecho propio. Para ello, el virus se adhiere a una célula del cuerpo, la penetra y libera su información genética en forma de ADN o ARN. El material genético viral se apodera de la célula y hace que ésta produzca virus, que luego se liberan y pueden infectar otras células. El sistema inmunológico adaptativo, la parte específica de las defensas del cuerpo, combate las infecciones virales atacando a las células infectadas (con células T) y a los virus (con anticuerpos). Sobre enfermedades Las cuales son causadas por virus e incluyen muchas infecciones respiratorias e infecciones gastrointestinales. El sarampión, la rubéola, la varicela, la rabia, la fiebre de Epstein-Barr, diversas formas de hepatitis, herpes, VIH/SIDA y enfermedades tropicales como el dengue y el Zika también son causadas por virus, al igual que las verrugas. Pero también hay virus que pueden infectar a las personas pero no enfermarlas. (bam)

Combatir las infecciones virales con medicamentos no es fácil

Combatir causalmente las infecciones virales con medicamentos no es fácil en sí mismo. Incluso en casos graves, actualmente no existen antivirales de amplio espectro que puedan compararse en eficacia con los antibióticos sobre las bacterias (siempre que no desarrollen resistencia). Esto hace que sea más difícil lidiar con las infecciones virales crónicas. Detmer cree que es casi imposible lograr con otros virus un éxito similar al de la hepatitis C. “Estoy absolutamente seguro de que no habrá un solo agente que ataque directamente a los virus, impida su replicación y haga desaparecer los virus persistentes, en comparación con otros virus. No trabajará.”

También hay “buenos medicamentos” disponibles contra el VIH, la hepatitis C o los virus del herpes que pueden prevenir la propagación de la enfermedad y evitar que el virus se multiplique. “Pero no pueden eliminar los virus y, una vez detenidos, regresan de su reservorio, donde los medicamentos apenas les llegan”.

Permitir que el sistema inmunológico controle el virus.

Por lo tanto, la investigación se centra principalmente en el desarrollo de terapias combinadas. “Uno de los componentes de este tratamiento debería ser un ingrediente activo que fortalezca el sistema inmunológico y le permita controlar el virus”, explica Dittmer. “Este medicamento debe combinarse con un agente que haga que las células infectadas con virus latentes produzcan y liberen más virus para combatir la infección, lo que parece paradójico al principio”. “La latencia de los virus es un gran problema”, explica Detmer. “El sistema inmunológico no puede reconocer ni combatir las células que contienen virus inactivos. Esto sólo funciona si producen virus”.

La estrategia de identificar células infectadas para activar el sistema inmunológico recuerda a la inmunoterapia con inhibidores de puntos de control contra el cáncer. “Muchos de los métodos utilizados para combatir las infecciones virales crónicas son similares a los utilizados para combatir el cáncer”, subraya Dettmer. Esto no es una coincidencia, ya que los virus utilizan “trucos” similares para evitar ser detectados por el sistema inmunológico del cuerpo. “En el Hospital Universitario de Essen estamos probando una sustancia que actualmente se está probando en estudios antitumorales de fase III contra infecciones virales crónicas”.

Algunos virus están asociados con enfermedades oncológicas.

Los vínculos con el cáncer son diversos. Algunos virus están claramente asociados con enfermedades neoplásicas; Los ejemplos incluyen el sarcoma de Kaposi en infecciones por VIH no tratadas, el cáncer de cuello uterino causado por algunos virus del papiloma humano, la leucemia de Epstein-Barr o el cáncer de hígado como consecuencia a largo plazo de la hepatitis B o C crónica. “Ni siquiera lo sé ahora”. Detmer sospechaba. “Esta es un gran área de investigación”.

Además de estos efectos directos, los efectos indirectos, como la inflamación persistente, también pueden provocar cáncer. Sin embargo, también se produce el efecto contrario: la infección viral puede hacer que los tumores se reduzcan. “Esto acaba de comprobarse en el caso del virus de la gripe”, afirma Detmer. “Cuando se produce una infección, se activan las células inmunitarias específicas del tumor”. El tema es “muy complejo” y debe examinarse en detalle “para cada infección viral individual”. “En los últimos años no he hecho mucho. La oncología y la virología eran disciplinas muy separadas y no trabajaban lo suficiente juntas.

Quizás más difícil que desarrollar medicamentos para infecciones virales crónicas sea desarrollar vacunas. Si bien puedes protegerte de la hepatitis B con la vacuna, esto todavía no es posible con la hepatitis C o el VIH. “Estos son los dos virus más diversos que conocemos, pero el coronavirus es el niño del coro, incluso en un mismo paciente siempre circulan diferentes variantes del virus al mismo tiempo”, afirma Detmer. “No es muy optimista” en cuanto a que las vacunas puedan hacerlo. desarrollarse en un futuro previsible y, lo más importante, “debemos centrarnos no sólo en eso, sino también en los medicamentos curativos”. (bam)