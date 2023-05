Cuatro síntomas que pueden ser señales de advertencia

Página principal vida salud

judith moreno

Las señales de advertencia de insuficiencia cardíaca a menudo son difíciles de notar para quienes la padecen. Cuáles son los síntomas que debe conocer y tomar en serio.

La insuficiencia cardíaca, o insuficiencia cardíaca, es una de las causas más comunes de muerte. Sin embargo, a menudo sucede que los enfermos no atribuyen los síntomas que se producen al corazón, sino que los descartan como signos típicos del envejecimiento. Los cardiólogos también advierten que no se deben tomar demasiado en serio los signos de insuficiencia cardíaca. Porque cuanto antes se reconozca y se trate, mayor será la esperanza de vida de los afectados.

Insuficiencia cardiaca: cuatro síntomas que podrían ser señales de alerta

En Alemania, más de 460.000 personas tienen que ir al hospital cada año por insuficiencia cardíaca. © Imágenes YAY / IMAGO

En la insuficiencia cardíaca, se reduce la capacidad de bombeo del corazón. Como resultado, el corazón ya no puede proporcionar suficiente oxígeno y sangre al cuerpo. La sangre y el agua también pueden acumularse en los órganos y tejidos frente a los ventrículos. Los médicos distinguen entre la insuficiencia cardíaca derecha y la insuficiencia cardíaca izquierda, según cuál de las dos cámaras del corazón esté más afectada. En algunos casos, ambas formas de insuficiencia cardíaca ocurren juntas. Luego los médicos hablan de insuficiencia global.

Los síntomas y las quejas generalmente comienzan de manera tan engañosa que los pacientes no notan la enfermedad al principio. Debido a que los pacientes suelen ser mayores, muchos atribuyen los signos a la edad y no al corazón. Y esto, a su vez, puede tener graves consecuencias. Por lo tanto, los siguientes síntomas deben tomarse en serio, ya que se encuentran entre los típicos signos de advertencia de insuficiencia cardíaca:

Incompetencia inusual (por ejemplo, a las personas les resulta difícil subir escaleras)

Dificultad para respirar (ocurre inicialmente con el esfuerzo y luego incluso durante el descanso)

Sensación constante de debilidad.

micción nocturna

Insuficiencia cardíaca: pueden aparecer otros síntomas según la cámara del corazón afectada

En la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, pueden presentarse otros síntomas, como tos (también llamada “tos del corazón”) y ruidos respiratorios o burbujeantes, donde el agua puede acumularse en los pulmones (edema pulmonar) o junto a los pulmones (edema pulmonar). Estos eventualmente dificultan la respiración. Muy a menudo, los pacientes con insuficiencia cardíaca duermen con la parte superior del cuerpo ligeramente elevada o, en el peor de los casos, incluso sentados para respirar mejor.

La insuficiencia cardíaca derecha, por otro lado, puede causar hinchazón debido a la retención de agua (edema). Se destacan principalmente por sus piernas o tobillos gruesos y un estómago distendido. Además, los afectados pueden aumentar de peso en pocos días debido al edema. Otros signos incluyen pérdida de apetito y sensación de saciedad.

