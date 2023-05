Cuidado de la piel menopáusica – Así es como funciona – El libro de patrones

Sofocos, cambios de humor, aumento de peso: ¡bienvenido a tu segunda pubertad! La menopausia inicia un nuevo proceso de cambio: los niveles hormonales fluctúan y afectan el cuerpo y la mente. Nuestra piel también está particularmente estresada durante este tiempo de confusión. Stylebook revela las mejores maneras de cuidar y proteger su piel durante la menopausia.

La menopausia es una parte natural de la vida de cada mujer. Suele comenzar entre los 40 y 50 años y se producen algunos cambios en el organismo. Sin embargo, este no es un problema que deba ser tratado, sino una nueva etapa de la vida en la que debes prestar atención a algunas cosas, especialmente en el área del cuidado de la piel.

¿Qué le sucede a la piel durante la menopausia?

La causa principal de la decoloración de la piel durante la menopausia es el cambio en el equilibrio hormonal. La concentración de estrógeno y progesterona en la sangre disminuye y, por lo tanto, también afecta la salud de la piel. Porque las hormonas sexuales son responsables, entre otras cosas, de la producción de sebo en la piel y de la formación de nuevo colágeno, lo que a su vez afecta la elasticidad de la piel.

Cambios en la piel en el período premenopáusico

Sin embargo, antes de que ocurra una fuerte disminución de los estrógenos, el período de la perimenopausia, es decir, la transición a la menopausia, se caracteriza inicialmente por fuertes fluctuaciones en el equilibrio de las hormonas. Esto puede provocar irritación de la piel, intolerancia o incluso alergia.

Durante la menopausia, los niveles de estrógeno disminuyen

Después de que los niveles de estrógeno aumentan nuevamente durante la perimenopausia, descienden rápidamente durante la menopausia. Los ovarios reducen gradualmente su actividad y por lo tanto también reducen la producción de hormonas sexuales. Sin embargo, quien piense que la falta de hormonas sexuales se caracteriza únicamente por el final de la fertilidad y la pérdida de la libido se equivoca: por ejemplo, pueden afectar el metabolismo de las células de la piel o la producción de sebo. Para nuestra piel, esto significa una pérdida de elasticidad y volumen. La piel se vuelve más fina y seca. El resultado: arrugas.

¿Cómo cuidas tu piel durante la menopausia?

La limpieza suave protege la piel.

La piel madura necesita mucha atención, especialmente durante la menopausia, pero se puede cuidar de manera óptima con los productos adecuados. Una limpieza meticulosa es tan importante como una hidratación intensa. Al limpiar, use un limpiador facial suave. De esta manera, su piel se irrita lo menos posible y los aceites naturales de la piel no se eliminan.

hidratar

Entre un sérum hialurónico y una crema antiedad: ¿Qué ingredientes favorecen la piel durante la menopausia? Foto: Getty Images

Los niveles reducidos de estrógeno y progesterona aseguran que la piel se vuelva más seca y menos tersa. Es importante enfrentar esto. Ingredientes como el ácido hialurónico, la vitamina C, el té verde y el proxilan son particularmente efectivos contra la sequedad. La piel gana firmeza, las arrugas disminuyen. Además, incorpora la exfoliación regular a tu rutina de cuidado de la piel para estimular la circulación y promover la renovación celular.

Protege tu piel de los radicales libres y la luz solar.

El uso de sueros antioxidantes ayuda a proteger la piel de los radicales libres ambientales durante la menopausia. Como siempre, siempre use protector solar para proteger la piel de los peligrosos rayos UVA y UVB y evitar que se seque más.

La dieta adecuada puede ayudar a la piel durante la menopausia

Puede ayudar a su piel durante la menopausia no solo con cuidados intensivos desde el exterior, sino también con la dieta adecuada. Debido a la disminución en la concentración de estrógeno, también disminuye el nivel de colágeno en el cuerpo, que es responsable de la elasticidad de nuestra piel. Las proteínas que proporcionan un impulso de colágeno no se absorben a través de la piel, sino a través de la nutrición. Además de muchos suplementos nutricionales, la proteína se puede encontrar en la carne, el pescado y los productos lácteos, entre otras cosas. Deben evitarse los alimentos que provocan calor en el cuerpo, como las comidas picantes o el vino tinto, porque resecan la piel más rápidamente. Sin embargo, se recomiendan los ácidos grasos omega-3 saludables y los alimentos ricos en vitamina C y antioxidantes, como las zanahorias o los frutos rojos.