Cumbre de Ucrania en Bruselas: Biden se acerca a Europa

Hoy, el presidente estadounidense Biden está asesorando a la OTAN, al Grupo de los Siete y a la Unión Europea sobre la guerra de Ucrania. Además de sanciones más estrictas y el fortalecimiento del flanco oriental de la OTAN, también se trata de simbolismo: Estados Unidos está del lado de Europa.

Escrito por Torsten Tishman, ARD Studio Washington

Las próximas horas en Bruselas pueden resultar cruciales para la estrategia de Occidente. Estados Unidos y sus aliados quieren discutir qué hacer a continuación contra la invasión rusa de Ucrania.

El asesor de seguridad nacional de EE. UU., Jack Sullivan, prometió en una conferencia de prensa que el presidente Biden coordinaría más apoyo militar para Ucrania con sus socios en Bruselas. El presidente de los Estados Unidos llegó ayer por la noche a la capital belga. “Trabajará con aliados para promulgar más sanciones contra Rusia y aumentar las sanciones existentes para disuadir los intentos de eludir las sanciones”, dijo Sullivan.

En doce horas, Biden quiere participar en la cumbre especial de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en la reunión de los países del G7 y con los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Las sanciones siempre son un problema porque el gobierno de EE.UU. pone límites en el enfrentamiento con la potencia nuclear Rusia. La gerencia considera que sus propias opciones son limitadas. Occidente descartó una zona de exclusión aérea, fuerzas de la OTAN en Ucrania y cazas MiG para Kiev.

Fortalecimiento de las fronteras orientales de la OTAN

En cambio, se entregarán misiles antiaéreos y antitanques, dice Charles Kupchan en un chat de video. “Muchas armas llegan a Ucrania desde Polonia y Rumania. Sospecho que también provienen de otras fuentes”, dijo Kupchan, profesor del Consejo de Relaciones Exteriores en Washington, DC. “¿Pero entonces qué? Otro problema son los refuerzos a lo largo de la frontera oriental del territorio de la OTAN”.

Se trata de disuasión militar contra Rusia. Washington quiere usar fuerzas adicionales para evitar que la guerra rusa en Ucrania afecte a otros países, incluidos los países de la OTAN. La OTAN anunció que en el futuro se transferirán cuatro grupos de batalla a Eslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria.

Posición común sobre el uso de armas químicas

También hay consideraciones clave, dijo el asesor de seguridad Sullivan: “La segunda pregunta es cómo se posicionará la OTAN a largo plazo. El presidente discutirá esto con los aliados”. Esto significa que los Aliados deben aclarar si la OTAN defensiva está cumpliendo sus promesas en lo que respecta a los límites en el número de tropas estacionadas permanentemente en Europa del Este.

Estados Unidos también está luchando por una posición común si el presidente ruso Putin usa armas no convencionales, es decir, armas químicas, en Ucrania.



Zelenskyj pide ‘apoyo irrestricto’ Antes del inicio de la cumbre de la OTAN, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió un “apoyo efectivo y sin reservas” de la alianza militar, incluidas todas las armas que su país necesita para defenderse de una invasión rusa. “Pedimos a la Alianza que declare que ayudará completamente a Ucrania a ganar esta guerra, librar a nuestras tierras de invasores y restaurar la paz en Ucrania”, dijo Zelensky en su discurso nocturno a la nación. Zelensky se dirigirá a la Cumbre de la OTAN a través de un enlace de video. Hizo un llamado a los países occidentales para que permanezcan unidos. Dijo: “Veremos quién es el amigo, quién es el socio, quién nos vendió y quién nos engañó”. “Juntos no debemos permitir que Rusia divida a nadie en la OTAN, la Unión Europea o el G7 y los lleve al bando de la guerra”. READ EE.UU .: El ex canciller austríaco Sebastian Kurz se traslada a Silicon Valley - política en el extranjero

Biden: No prohibir las importaciones de petróleo

En la reunión con el Consejo Europeo, las importaciones de materias primas de Rusia pueden volver a ser un problema. Europa depende de los suministros, especialmente de países como Alemania y Hungría. Sullivan dijo que el gobierno de Biden no quiere presionarlo, y se dice públicamente: “Podemos prohibir la importación de petróleo, gas y carbón rusos. Y podemos compensar eso”. “Pero el presidente también ha dejado claro que algunos de nuestros socios europeos no pueden hacer eso y no los obligará”, agregó.

Pero, sobre todo, la visita del presidente de los Estados Unidos a Bruselas es también un símbolo: los Estados Unidos por parte de Europa. Y tratar de preservar la gran unidad actual. “Lo que no debemos perder de vista: los desafíos que enfrentamos antes de la invasión rusa de Ucrania no desaparecieron”, explica el experto Kupchan. “Habrá elecciones en Estados Unidos a finales de año. Biden puede perder la mayoría en el Congreso. Y en Europa, el debate sobre los desertores volverá a ser el centro de atención”. Las diferencias políticas internas se superponen solo en todos los países. En su opinión, pueden empezar de nuevo. Con consecuencias para toda la alianza.