Cumbre del G7: la salida de Biden es fuertemente criticada: ‘grosería’

La reunión cumbre del G7 en Schloss Elmau ha terminado. Cuando los invitados mayores se fueron, la policía miró de cerca. Todas las noticias en la cinta de transmisión en vivo.

Biden temprano quitarse : El presidente de los Estados Unidos, Schloss Elmau, salió el martes por la mañana y se dirigió a la Cumbre de la OTAN en Madrid.

temprano : El presidente de los Estados Unidos, Schloss Elmau, salió el martes por la mañana y se dirigió a la Cumbre de la OTAN en Madrid. veraneantes Porque seguimiento cercano “Molesto”Los disturbios en torno a Garmisch-Partenkirchen no solo tienen consecuencias desagradables para la población.

Porque “Molesto”Los disturbios en torno a Garmisch-Partenkirchen no solo tienen consecuencias desagradables para la población. esto es Teletipo de noticias a mi cumbre del g7 sobre mí castillo de elmo Convertirse en actualizado constantemente.

Actualización 28 de junio a las 2:57 p. m.: El ministro del Interior de Baviera, Joachim Hermann (CSU), defiende la gran presencia policial en Garmisch-Partenkirchen y Elmau. Pero: no está satisfecho con la cooperación con el servicio de inteligencia que protege al presidente estadounidense. “Esto no es facil.” La información del Servicio Secreto suele ser ambigua. a mi Cierre de carretera de 2 horas en Garmisch-Partenkirchen “Esto es descortesía con los residentes”, dice Hermann. “No es normal. Lo siento”.

La policía excluye a una madre joven: se le permite cruzar la calle bloqueada en Garmisch-Partenkirchen

Actualización 28 de junio, 13:59: Debido a la salida del presidente estadounidense Joe Biden de la cumbre del G7, locales y visitantes no pudieron cruzar la B2, que pasa por Garmisch-Partenkirchen, durante aproximadamente una hora y media. Cuando las temperaturas eran bajas, no eran solo los niños con camisetas y pantalones cortos los que comenzaban a temblar mientras esperaban. Sin embargo, los influencers se lo tomaron en su mayoría estoicamente, a veces con humor negro.

Aunque en el punto de casi una hora y media con el nivel de seguridad más alto, a los policías ni siquiera se les permitió cruzar la calle, que estaba casi completamente llena de barrotes, los oficiales hicieron una excepción en al menos un caso: a una joven madre se le permitió cruza la calle. correr a través. Acababa de comprar pan rápidamente y, mientras tanto, había dejado a su pequeño hijo solo en el apartamento.

Actualización 28 de junio, 13:08: El canciller federal Olaf Schultz agradece a todos los ciudadanos de Crohn y Garmisch-Partenkirchen. “Tal reunión también estuvo vinculada a la presión sobre los ciudadanos de estos lugares”, dijo el martes el político del Partido Socialdemócrata al concluir la cumbre del G7 de tres días. Por lo tanto: gracias. Gracias por su comprensión y apoyo y ciertamente por su paciencia en un momento u otro”.

Cumbre del G7 en Elmau: Biden aterriza en Múnich y aborda el Air Force One

Actualización 28 de junio, 12:35 p. m.: Fotos en vivo de la estación de TV Nevada Evidencia: Joe Biden completó con éxito su vuelo en helicóptero. El presidente estadounidense sube ahora las escaleras del Air Force One, despidiéndose de nuevo tras su visita a la cumbre del G7 en Schloss Elmau. Al mismo tiempo, el canciller Olaf Schultz (Partido Socialdemócrata) hablará en Elmau sobre los resultados más importantes de la reunión de la clase alta.

Joe Biden a su salida de Múnich. © Brendan Smyalofsky/AFP

Actualización 28 de junio, 12:25 p. m.: Aparentemente, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronto volará a Munich en helicóptero. El Air Force One le espera en la capital del estado para llevarlo a la cumbre de la OTAN en Madrid.

Después de la cumbre del G7 en Schloss Elmau: Biden Truss conduce por Garmisch-Partenkirchen: ¿qué sigue para Múnich?

Actualizado el 28 de junio a las 11:31 am: Aún no se ha confirmado oficialmente que Biden será trasladado del aeropuerto de Olstatt al aeropuerto de Múnich. Desde allí, el Air Force One debería llevarlo a Madrid.

Actualización 28 de junio a las 11:26 a. m.: Ahora la nutrida comitiva de Biden ha pasado por Garmisch-Partenkirchen, acompañada de una fuerte presencia policial y un reducido número de espectadores.

Actualización 28 de junio 11:16 am: El presidente de los Estados Unidos y su escolta pasaron ahora por Claes; Esto está confirmado por las grabaciones de video actuales de los residentes locales. Según el personal de planificación de Garmisch-Partenkirchen, el convoy de Biden constaba de un total de 47 vehículos.

Salida anticipada de Biden: El presidente de EE.UU. abandona la cumbre del G7 en Schloss Elmau

Actualización 28 de junio, 10:59 a. m.: Movimiento en Elmo Castle. Según nuestro corresponsal local, el séquito de Biden está comenzando a moverse.

La columna de Biden salió de Schloss Elmau. © Gottler

Actualización 28 de junio a las 10:45 a. m.: Una primera vanguardia de coches de policía acaba de pasar por Garmisch-Partenkirchen; No debería pasar mucho tiempo antes de que Joe Biden ruga.

Actualización 28 de junio a las 10:40 a. m.: Más personas se suscriben Diario Garmisch-PartenkirchenLos que tienen cierres. “Actualmente estoy en Eschenlohe en coche y no puedo ir a trabajar a Garmisch-Partenkirchen”, dice Bianca Sasso. Lo que le molesta particularmente: “Nadie puede decirme cuándo finalmente podré conducir”. Mucha gente que tiene que esperar en el camino del protocolo cerrado es como Sasso ahora mismo.

Vacacionistas “enojados” por cierre de carreteras: el camino está cortado debido a la cumbre del G7

Actualización 28 de junio 10:34 am: Una pareja del Bosque Bávaro comparte su descontento con el cierre de la carretera: “Estamos muy enojados”. La cumbre del G7 se llevará a cabo en Schloss Elmau.

De hecho, la pareja había residido en el lado austriaco, y hoy querían ver a Garmisch e irse a casa a Therme Erding. Al bloquear la “ruta de protocolo”, se corta la ruta hacia el vehículo. La joven habla por sí misma en un estado de ira. Tu pareja solo puede reírse y sacudir la cabeza. “También tenemos miedo de que nos multen”. Otros ciudadanos en el puesto de control se sienten más cómodos.

Actualización 28 de junio a las 10:26 a. m.: De acuerdo con la información recibida de nuestros corresponsales en el sitio, la “ruta inicial” permanecerá cerrada hasta las tres de la tarde. Es posible que todos los jefes de estado sean transportados en automóvil; La causa debe ser un posible cabriolé meteorológico.

Actualización 28 de junio 10:21 am: Ahora se le dice a la policía que el convoy de Biden debería comenzar a moverse a las 10:40 a.m. en el castillo de Elmau. Mientras tanto, la Casa Blanca cita el mal tiempo como una de las razones de la salida anticipada del presidente de Estados Unidos. Biden se dirige a Madrid después de la cumbre del G7 en Schloss Elmau. La cumbre de la OTAN se llevará a cabo allí el miércoles y el jueves.

Actualización 28 de junio a las 10:11 a. m.: Según el calendario del G7, Joe Biden participa actualmente en la última reunión con Olaf Schulz, Emmanuel Macron y Boris Johnson. Mientras tanto, los preparativos para la partida están en marcha alrededor de Schloss Elmau.

Ciudadanos afectados por el repentino cambio de planes: Las calles también fueron cerradas a los peatones

Actualización 28 de junio, 9:45 a. m.: Un gran problema en la región: Jardines de infancia y escuelas indican que los niños no pueden ser llevados debido a un cambio de planes ante la salida del presidente de Estados Unidos. Esto afecta, entre otras cosas, a Partenkirchen y Farchant. Las calles ahora están cerradas para todos los usuarios de la vía, incluidos los peatones.

Actualización 28 de junio 9:36 am: Los oficiales de la policía local no confirman oficialmente que Joe Biden haya sido realmente acordonado aquí. Según nuestro corresponsal, se trata “principalmente de mantener limpias las calles”. Aparentemente, ahora se usa un helicóptero para volar el camino relevante.

Actualización 28 de junio 9:25 am: Parece que Joe Biden abandonará el lugar de la conferencia antes de lo previsto. Originalmente estaba programado para salir a las 12 del mediodía.

¿La salida de Biden antes de lo previsto? Primeros preparativos de la “Ruta del Protocolo”

Actualización 28 de junio 9:13 am: ¿Viaja el presidente de EEUU en coche a pesar del buen tiempo? Hay señales tempranas de eso. Los preparativos policiales están actualmente en marcha en la llamada “ruta inicial”, según informaron nuestros reporteros en el lugar. Mientras los espectadores se reunían.

Policías en el “camino del protocolo” para los jefes de Estado del Grupo de los Siete. © Tania Kibeki

Cumbre del G7 en Elmau: ¿Cómo se irá hoy Joe Biden?

Mensaje original:

Garmisch-Partenkirchen – El Cumbre del G7 en Elmo Está llegando a su fin. Luego de muchas conversaciones bilaterales entre jefes de Estado y de Gobierno y muchas intensas sesiones de trabajo, hoy martes 28 de junio comienza la tercera y última jornada de la cumbre. El tema central de hoy será probablemente guerra de ucrania y sus consecuencias. han hablado hasta ahora Jefes de Estado y de Gobierno De Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Gran Bretaña, Japón y representantes de la Unión Europea también sobre la protección del clima, la ayuda a las personas que padecen hambre en África y la expansión de la OTAN.

Como los días anteriores, el martes estaba marcado con precisión. Esta mañana están programadas conversaciones entre el canciller Olaf Schultz, el presidente estadounidense Joe Biden, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Boris Johnson. A continuación está prevista una última sesión de trabajo. Reverso Luego se harán declaraciones individuales a las 12 horas. Espere un gran político. Scholz debería comenzar alrededor de las 12 del mediodía.

A estas alturas, el presidente estadounidense, Joe Biden, ya debería haber dejado la sede del G7 en Elmau. Todavía no está claro si volverá a conducir hasta el aeropuerto de Múnich, como hizo a su llegada, o si usará un helicóptero esta vez. La declaración final de la misma puede no estar en la agenda.

Cumbre del G7 en Elmau: Inmediatamente después continuará la Cumbre de la OTAN en Madrid

Para algunos invitados a la cumbre, va directo a Madrid. La cumbre de la OTAN se celebrará en la capital española. La presión sobre Rusia, que inició la guerra contra Ucrania a finales de febrero, también se incrementará durante las consultas en España. A principios de semana, la OTAN envió una señal clara: el secretario general Jens Stoltenberg anunció el lunes que la alianza aumentaría el número de sus fuerzas de reacción rápida de unas 40.000 a más de 300.000. No está claro si se puede romper el bloqueo turco de aceptar Suecia y Finlandia. (teléfono con dpa)