Cumbre Mundial sobre el Clima en Glasgow: Prevención de desastres

Sabemos esto por nosotros mismos: Nos gusta posponer las tareas incómodas para el futuro. ¿Se debe hacer declaración de impuestos? Ah, bueno, lo haré el próximo fin de semana. ¿El sótano necesita desesperadamente una mano organizada? Sí, será tu turno para las próximas vacaciones. ¿La cerca está podrida en el jardín y los vecinos ya están indignados? Sí, sí, lo sé, ¡me ocuparé de ella pronto! Escribimos una nota larga en el calendario, la subrayamos dos veces, le ponemos un signo de exclamación y pasamos felizmente a cosas más divertidas. Después de todo, ahora tenemos un plan. Y cuando llega el próximo fin de semana o el próximo día de vacaciones, vemos la nota, pensamos en lo molesta que es esa declaración de impuestos, en lo agotadoras que son las tardes en un sótano desordenado y lo agotadora que es la jardinería, y la buena voluntad se pospone nuevamente. Afortunadamente, esto no es un desastre en la vida cotidiana, todos somos simplemente humanos y en algún momento las cosas se irán.

Todos actuamos exactamente de la misma manera entre nosotros y también con otro sujeto, pero desafortunadamente los problemas no desaparecen simplemente en el proceso. Nuestra procrastinación colectiva allí tiene consecuencias nefastas. Cantidad gases de invernadero La atmósfera de la Tierra está creciendo y creciendo, corona o no, y todos los tibios esfuerzos para proteger el clima son solo una famosa gota en el océano. Las plantas de energía, las fábricas, los automóviles, los camiones, los aviones, los barcos y las granjas industriales están calentando el planeta como si no hubiera un mañana. El vacilante progreso en la reestructuración del suministro de energía en Europa y América del Norte es inadecuado por delante y por detrás y se contrarresta con la oposición a los desarrollos en otros lugares: China, India, Sudáfrica, Rusia, Brasil y otros continúan dependiendo por completo de los combustibles fósiles a pesar del gran domingo. retórica. Están construyendo nuevas centrales eléctricas de carbón, vendiendo carbón, petróleo y gas, talando bosques vírgenes y plantando campos de soja gigantes.

Las Naciones Unidas acaban de reevaluar todos los esfuerzos anteriores para proteger el clima global y han llegado a una conclusión realista: La temperatura media global será a finales de siglo. 2,7 ° C más cálido. Esto puede parecer insignificante, pero las consecuencias son nefastas. Es probable que regiones enteras del mundo, especialmente en África y Asia, se vuelvan inhabitables. Los científicos esperan millones de refugiados climáticos Es probable que la producción económica mundial caiga una décima parte. En comparación, el impacto de la corona sería pan comido. “La influencia humana está calentando el clima a un ritmo que no se había visto en al menos 2.000 años”, escribieron los autores del último Informe sobre el clima global. Excepto que en ese momento no había casi ocho mil millones de personas con piernas en la Tierra.

Nos enfrentamos a una situación que no podemos ver ni controlar: Esta es la traducción de la especulación científica en una frase. Esta es la posición de partida si XXVI Conferencia Mundial sobre el Clima Comienza en Glasgow, Escocia, sobre el que informará nuestra reportera Theresa Cressman. La cumbre pretende ser el foro en el que países del mundo coordinen sus esfuerzos para proteger el clima. De hecho, podría ser el último salvavidas que podamos lanzarle. “Estamos en camino hacia un calentamiento global catastrófico”, dice el Secretario General de la ONU. Antonio Guterres, y su colega Inger Andersen Agrega de qué se trata todo esto: “El mundo necesita esto hept Una de las ambiciones expresadas recientemente es lograr el objetivo de 1,5 grados “.

siete veces. Vamos a hundirnos. Entonces puede que empieces a dudar: no es suficiente para mí y para mí dejar el coche estacionado una vez a la semana, o tomar nuestras próximas vacaciones para tomar el tren en lugar de volar, o comer un bistec con menos frecuencia. Los siete esfuerzos anteriores para proteger el clima significaron sobre todo que todas las personas de este hermoso y frágil planeta Desarrollar una conciencia diferente de las prioridades de su vida.

Para hacer esto, puede hacerse algunas preguntas simples: ¿Qué es realmente importante para nosotros? ¿Queremos vivir en una naturaleza razonablemente sana? ¿Qué pretendemos dejar a nuestros hijos y nietos: una casa querida o una manada de cerdos? ¿Realmente necesitamos zapatillas vietnamitas, carne argentina y vino tinto australiano? ¿Creemos que es una buena idea que los componentes clave de nuestros automóviles, teléfonos inteligentes y guardarropas provengan de China? ¿Estamos preparados para recibir a varios millones de africanos y árabes en Europa, cuyas casas se han vuelto inhabitables? ¿Estamos preparados para las luchas por la distribución que probablemente estallen por el agua potable y los alimentos? Sobre todo: ¿estamos realmente preocupados por las preguntas desagradables que trae la protección del clima? ¿Lo hablamos con familiares, amigos y compañeros? Vamos a impulsarlo conciencia pública, ¿Que algo tiene que cambiar lo más rápido posible, que todos tenemos que actuar juntos con firmeza y resolución?

La respuesta en realidad no es tan difícil, como en la vida cotidiana: La declaración de impuestos debe ser en la actualidad fabricación de sótano en la actualidad Jardín podrido ordenado y valla en la actualidad Se arregla de inmediato. En lo que respecta a la protección del clima, es mejor empezar por usted y su entorno: piense detenidamente, reconsidere y haga preguntas. “Todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo”. Tenga en cuenta el escritor ruso León Tolstoi. ¡Empecemos a refutarlo!

Cash Tap cerrado!

A la luz de los objetivos urgentes de protección del clima Uno puede sorprenderse de que este fenómeno aún exista: el llamado Subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. Apoyo estatal a prácticas y productos que de hecho deberían ser sancionados porque dañan la naturaleza y el clima. Los ejemplos incluyen las primas de la región en los subsidios agrícolas de la UE, una concesión de diesel, una exención del impuesto a la energía para el queroseno, sumas globales para pasajeros sin el impacto de la Directiva Ambiental e impuestos más bajos sobre alimentos de origen animal como huevos, leche y carne. Recientemente en este país todos los años 67 mil millones de euros desembocaron en actividades nocivas para el medio ambiente, Informes de la Nature Conservation Society.

Hoy, la Agencia Federal de Medio Ambiente presenta su último estudio, “Subvenciones económicas en Alemania”. Una posible alianza de semáforos debería analizar más de cerca los números. Ya está claro que la política siempre debe moldear, mitigar y equilibrar las transiciones. Pero si selecciona la omisión correcta aquí, mata varios pájaros de un tiro: ahorra gastos estatales, reduce los costos que surgirán en el futuro debido a las consecuencias ambientales y de salud, y elimina un obstáculo para los productos y procesos amigables con el clima en el país. mercado.

Tanques de combustible para aviones en el aeropuerto de Dusseldorf. (Fuente: imago photos)

Una y otra vez Polonia

La semana pasada pronunció un discurso incendiario ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Entonces el primer ministro polaco conservador nacionalista se jactó Matthew Moraveki En una entrevista con el periódico británico “Financial Times” sobre una “tercera guerra mundial” y acusó a la Comisión de la Unión Europea de que Ella exige a su país “un arma en nuestra cabeza”. ayer por la tarde Tribunal Europeo En Luxemburgo, indiferente a todos los chismes, Polonia fue condenada a un pago multa diaria de 1 millón de euros, Porque el Estado se niega a implementar fallos sobre controvertidas reformas judiciales.

¿Y qué está pasando en Polonia mientras tanto? El Parlamento de Varsovia está estudiando hoy un proyecto de ley para prohibir las manifestaciones por la igualdad de los heterosexuales. Las asambleas públicas no deben tener como objetivo “desacreditar el matrimonio como una relación entre una mujer y un hombre” ni “fomentar la extensión del matrimonio a personas del mismo sexo”. Nuestro país vecino está a punto de despedirse de la comunidad europea de valores.

¡Hola Joe!

Hoy, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se embarca en un viaje de varios días a Europa: Mañana los católicos tendrán audiencia Papa Francisco, El sábado comienza ambos días en Roma Cumbre del G20, Lo cual será informado por nuestro corresponsal Patrick Dickman. A partir del lunes, Biden quiere participar en la Cumbre Mundial sobre el Clima en Glasgow. Este es solo su segundo viaje al extranjero desde que asumió el cargo en enero; el primero ya lo había llevado a Europa.

leer que

La estrella del Bayern, Robert Lewandowski, se sorprendió en la cara. (Fuente: Marius Becker / dpa)

“¿No es poco a poco aburrida la hegemonía de Munich?” Te hice esta pregunta sobre el Bayern de Múnich ayer por la mañana. Anoche, el Bayern perdió 5-0 en Mönchengladbach, después de que los dos mejores equipos terminaran la segunda ronda. Mi colega Andreas Becker le contará cómo sucedió.

No hay una sola cama de cuidados intensivos gratuita en la clínica de Mühldorf am Inn, y la incidencia de corona está rozando la marca 600: Está claro en la provincia de Baviera que la epidemia en Alemania aún no ha terminado, Informa nuestra corresponsal Liesa Wölm.

El premio Nobel no suele interferir en la política alemana cotidiana. Pero ahora los economistas de renombre mundial Joseph Stiglitz y Adam Toze han advertido contra el nombramiento del líder del FDP Christian Lindner como ministro de Finanzas.

Durante semanas, el número de refugiados que llegan a Alemania a través de Polonia ha ido en aumento. Ministro del Interior de Brandeburgo Michael Stubgen Explicó a los compañeros de la “FAZ”, Por qué ver al Kremlin detrás de la ola de migración organizada.

Que me divierte

La creatividad nunca duele.

(Fuente: Mario Lars)

