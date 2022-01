¿Daniel Medvedev y Alexander Zverev de los candidatos más destacados? El póquer ha comenzado

Daniil Medvedev ha ideado su propia lógica cuando se trata de la cuestión de los mejores candidatos en el Abierto de Australia.

El sonriente campeón del US Open dijo en una entrevista con Eurosport: “Siempre digo que el jugador con la calificación más alta es el favorito. Ahora es Rafa, porque ganó 20 títulos de Grand Slam”.

Sabiendo muy bien que es el número dos del ranking mundial, es, sobre el papel, el hombre con más posibilidades de ganar la Norman Brooks Challenge Cup.

De hecho, junto con Zverev, Medvedev fue el más preparado para el primer torneo de Grand Slam de la temporada.

Primera ronda: Medvedev gana sin problemas – destacados

Ganó tres de sus cuatro singles de la Copa ATP y, al llegar a la final el año pasado, el ruso demostró que puede hacer frente a las condiciones en Melbourne Park.

Wellander: “Medvedev es el mejor candidato”

¿Pero es por eso que es el mejor?

El jugador de 25 años lo niega públicamente, a diferencia del tres veces ganador del Abierto de Australia, Mats Wellander. Hablando en Eurosport, el sueco dijo: “Daniel defendió bien en el primer partido contra Henri Laksonen y jugó con paciencia. Si Novak no está, para mí es el mejor jugador del mundo y claramente el favorito”.

Sin embargo, Medvedev enfrenta un cambio difícil en la segunda ronda.

¿Mostrar más seriedad? Lo más destacado de la loca fiesta de Kyrgios

Se enfrenta a Nick Kyrgios, y ha demostrado estar en gran forma y sabe exactamente cómo convertir las yardas en calderos en el ‘partido de casa’. Abridor contra Liam Brody impresionantemente

Zverev tiene un cuarteto en la lista

Cuando se trata de clasificaciones, según Medvedev, Alexander Zverev de Hamburgo tiene las mejores cartas. El número tres del mundo comenzó con el número uno. 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (7:1) contra Daniel Altmaier En el torneo y por supuesto también está pensando en el nuevo equilibrio de poder en Melbourne.

En las semifinales, pudo haberse enfrentado al campeón olímpico y campeón defensor Djokovic. Ahora arreglado.

Zverev en exclusiva: “Para que Misha pueda echarme por la ventana”

Zverev responde una de sus preguntas favoritas con una mezcla de sencillez y confianza en sí mismo. “Cuando hablas de posibles ganadores, tienes que hablar de Medvedev, Tsitsipas, pero también he jugado bien en los últimos seis meses”, dijo el jugador de 24 años. Ah, sí, Rafael Nadal “jugó increíblemente bien entrenando juntos”, confirmó Zverev.

El tercer lugar en el ranking también tiene cuatro candidatos en la lista, aunque Nadal y Tsitsipas han perdido algo de percepción pública en las últimas semanas. Y fue el español porque estuvo más tiempo fuera tras la corona griega por problemas en el codo.

Becker: “¿Quién llama a Nadal caballo negro…”

Por otro lado, Nadal demostró antes del Abierto de Australia que incluso a la edad de 35 años todavía podía volver con fuerza. el Superstar ganó la pretemporada en Melbourne Fue seguido por una victoria real de 6: 1, 6: 4, 6: 2 sobre Marcos Giron al comienzo del Abierto de Australia.

¡Buen toque! Rápido Nadal sobre el regreso de los Grand Slam

El rey de las canchas de arcilla está de regreso en la forma del título Down Under. Aquellos que siguen siendo escépticos sobre esto deberían tomarse en serio la declaración del experto Becker en Eurosport: “Cualquiera que llame a Nadal un caballo oscuro no tiene idea de tenis”.

