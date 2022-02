Dank Guido Rodriguez: Argentino Schlgt Uruguay será Copa América knapp – au chile siegt

Die Argentinische Nationalmannschaft um Superstar Lionel Messi hat Nachbarn Uruguay in Copa América mit 1: 0 geschlagen. Guido Rodríguez vom Erstligist español Betis Sevilla traf am Freitag im Stadion Mané Garrincha en Brasilia en 12. Minuto nach einer Hereingabe von Messi per Kopfball zum Endstand.

