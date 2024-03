¡Danny Bochner en la clínica! “Aún no sé cuándo podré volver a casa” | entretenimiento

Wenn’s untenrum brennt, dann schnell zum Arzt!

Danni-Büchner-Fans waren sich an den letzten Tagen einig: Irgendwas stimmt da nicht. Denn statt täglicher Storys aus ihrem Alltag verschwand die 46-Jährige von der Social-Media-Bildfläche. Jetzt verrät sie den Grund für ihre Abstinenz: Danni ist im Krankenhaus und muss dort vorerst auch bleiben!

Mit Infusions-Beuteln in der Hand und auf der Krankenhaus-Toilette meldete sich der „Goodbye Deutschland“ -Star bei seinen 331 000 Followern und verspricht, ein Gesundheits-Update zu geben. Das folgte auch prompt.

Ein Dank an ihre Fans und das Versprechen, ein Update zu geben Foto: danniebuechner/instagram

In ihrer aktuellen Instagram-Story verrät Danni Büchner, was sie überhaupt ins Krankenhaus gebracht hat. Sichtlich mitgenommen schaut die Dreifach-Mama in die Kamera: „Als ich beim Arzt war, hatte ich eine Entzündung im Urin, im Blut und das ist alles zur rechten Niere rübergegangen.“ Eine verschleppte Blasenentzündung also. Autsch.

Nach Hause dürfe Danni erst, wenn sie mindestens zwei Tage fieberfrei sei. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Ausruhen und Abwarten ist also angesagt. Bis dahin heißt es erneut: Adios, Instagram. „Ich melde mich dann in den nächsten Tagen, wenn ich wieder Zuhause bin“, verspricht sie.

Erst kürzlich gab Danni bekannt, dass sie nicht mehr im Auswanderer-Format „ Goodbye Deutschland “ zu sehen sein wird. Ein Schock für alle Fans, die die 46-Jährige gern im TV verfolgt haben.

Doch die können aufatmen. Denn ganz raus aus der Fernseh-Welt ist Danni nicht. Sie ist Teil der XXL-Reality-Show „The 50“, bei der sage und schreibe 50 Reality-Sternchen (darunter auch Ur-Bachelor Paul Janke (42), Dschungelkönigin Djamila Rowe (56) und Ex-Fußballer Thorsten Legat (55)) gegeneinander antreten.

Die Gewinnsumme: 50 000 Euro, die die Stars allerdings nicht selbst einsacken, sondern einem Fan überweisen.