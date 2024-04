Datos almacenados incorrectamente: Google elimina información de millones de usuarios de Chrome

Debido a que navegaban en modo “incógnito”, muchos usuarios de Google Chrome asumieron que su comportamiento de navegación no estaba siendo monitoreado y que no se almacenaban datos. Pero como no es así, se ha acusado a Google de engañar. La empresa ahora se rinde ante el acuerdo.

Google planea destruir datos que reflejen el comportamiento de navegación de millones de usuarios. Esto es parte de un acuerdo en una demanda en la que se acusó a la empresa de rastrear a los usuarios sin su conocimiento. La demanda colectiva, presentada en 2020, acusó a Google de engañar a los usuarios sobre cómo Chrome rastrea las actividades de quienes utilizan la opción de navegación privada de incógnito.

La demanda alegaba que los avisos de privacidad y marketing de Google no informaban adecuadamente a los usuarios sobre el tipo de datos recopilados, incluidos detalles sobre los sitios web que visitaban. El acuerdo, presentado ahora en un tribunal federal de San Francisco, describe las acciones que tomará la empresa para cambiar sus prácticas de navegación privada.

Ya se han presentado 50 demandas

Según documentos judiciales, Google acordó destruir miles de millones de puntos de datos que, según afirma, recopiló ilegalmente. La empresa también debería actualizar la información sobre los datos recopilados durante la navegación privada y dar a los usuarios la opción de desactivar las cookies de terceros en esta configuración.

El acuerdo no prevé compensación para los usuarios individuales. Sin embargo, el acuerdo permite a las personas presentar reclamaciones. Los abogados de los demandantes ya han presentado 50 demandas en un tribunal federal de California.