¡De repente se convirtió en mi nuevo favorito! ¿Ya se ha decidido el ganador?

Antes del Festival de la Canción de Eurovisión del sábado, analizamos a los favoritos. Aquí, de repente, un hombre salió disparado hacia arriba, ¡y cómo!

Nuestro artículo del 7 de mayo de 2024: Malmö – ¡Los fans de ESC empiezan a temblar! Quedan sólo unos días para que se celebre el Festival de la Canción de Eurovisión en Malmö, y tras las semifinales del ESC del martes y jueves (7/9 de mayo), todos los focos estarán puestos en la gran final del sábado (11 de mayo). . Con un total de 37 contribuciones, naturalmente surge la pregunta: ¿a quién debería prestarle especial atención?

Desde hace mucho tiempo, la atención se centra en Nemo, de Suiza: el personaje no binario que viajó (!) a Suecia lleva semanas enumerando valoraciones exhaustivas de los diferentes proveedores de apuestas. eurovisionworld.com en. Del 1 de abril al 1 de mayo, Nemo ocupó el primer lugar, pero lo perdió el 2 de mayo.

Festival de la Canción de Eurovisión 2024: Baby Lasagna de Croacia encabeza de repente la lista de favoritos

De repente hay otro favorito. ¡Y con mucha distancia! El equipo estima sus posibilidades de ganar en un 30 por ciento (a modo de comparación: Suiza está detrás con un 16 por ciento). ¿Ya se ha decidido el ganador? Se trata de Baby Lasagna de Croacia, que ya se ha ganado el corazón de los fans de ESC en toda Europa. El título apropiado es “Rem Team Tag Dim” y suena exactamente así. Una escena salvaje y apasionante a medio camino entre el rock industrial y el rock alternativo que sin duda destacará en el Festival de la Canción de Eurovisión. Dijo que la canción trata sobre el hecho de que muchos jóvenes croatas emigran para conseguir mejores oportunidades laborales en otros lugares. Boletín de la ciudad de Colonia.

Festival de la Canción de Eurovisión 2024: vídeo de Baby Lasagna dirigido por Girlfriend

Detrás de Baby Lasagna está Marko Burisic, de Istria, 28 años. Las fotos muestran cómo viajó a Suecia con su novia Elisabetta Roitsch, pero ella es más que su pareja, por ejemplo vecernji.hr Escribe: Ružić, que es un año menor que Purišić, dirigió el vídeo de “Rim Tim Tagi Dim” y también es responsable de que los visuales de Baby Lasagna sean correctos.

“Eso estuvo increíble” es la reacción que quiere provocar, como explicó recientemente Pepe Lasagna blestiftracker.de. Y quiero que la gente sepa que hice lo mejor que pude, ¿es eso suficiente para ganar? Las cuotas de apuestas a menudo proporcionan una indicación, pero de ninguna manera deben tomarse demasiado en serio.

Marko Borisic alias Baby Lasagna con su novia Elisabetta Rojic en el viaje a Malmö. La foto fue tomada en el aeropuerto de Zagreb el 26 de abril. © imago/Matja Habljak/Pixel

Transmisiones de Spotify del Festival de la Canción de Eurovisión: Joost de los Países Bajos lidera aquí

En otra evaluación, las cosas se ven muy diferentes: Baby Lasagna ni siquiera está entre los diez primeros: el lunes (6 de mayo), Spotify tiene una lista de las canciones más reproducidas de ESC 2024 del 27 de marzo de 2024 al 25 de abril. , 2024 Publicado en todo el mundo en el servicio de música. En primer plano: la contribución holandesa “Europapa” de Joost, seguida de “La noia” de Angelina Mango de Italia y “Unforgettable” de Markus y Martinus de Suecia.

Por cierto, Alemania no figura entre los diez primeros lugares de streaming de Spotify a nivel mundial. Al menos en este país la gente sigue siendo fiel al participante alemán Isaac y su canción “Always On The Run”: durante el período en cuestión fue la segunda contribución de ESC más reproducida en términos de reproducciones desde Alemania. Los Países Bajos también están por delante en este aspecto.

Festival de la Canción de Eurovisión: Isaac de Alemania tiene cuotas de apuestas manejables

¿Cómo se comporta Isaac, participante del ESC alemán, en términos de cuotas de apuestas? Controlable. La última clasificación más alta fue el puesto 22 el 5 de mayo, antes de caer al puesto 26 el 7 de mayo con 37 entradas. ¿Existe el riesgo de que se produzca otro fracaso total en el Festival de la Canción de Eurovisión, como ha ocurrido en años anteriores? Después del Festival de la Canción de Eurovisión, sabemos más. Gracias a la apariencia del NDR, también queda claro cómo se pronuncia “Isaak”. (flexible) Fuentes utilizadas: eurovisionworld.com, comunicado de prensa de Spotify, YouTube, vecernji.hr, ksta.de, bleistiftrocker.de.