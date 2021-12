“¡De vuelta en su totalidad!”: Sucedió después de cada oferta de dinero *** Contenido BILDplus *** – TV

El remache más lindo de la televisión alemana regresa este año: el peluche rojo zonk. Durante muchos años, estuvo nominado al programa de televisión de culto “¡Vamos en su totalidad!”. (Sábado 1) Decepcionados cuando tuvieron que irse a casa sin premio.

Casi 30 años después de la emisión del primer episodio, se grabaron tres nuevos programas nocturnos de 90 minutos: ¡los viernes por la noche se transmitirá Go All Out! En las pantallas por última vez, ¡ahora mismo! Porque hay buenas noticias: ¡continuarás en el nuevo año!

El favorito de la televisión Jörg Draeger (76) dirigió el programa de juegos de 1992 a 1996. El corredor ahora ha abierto sus memorias secretas de BILD e informó lo que sucedió detrás de escena …

