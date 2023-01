Debate del programador: los miembros de la OTAN quieren volver a discutir los objetivos de defensa

Los países de la OTAN se han fijado el objetivo de aumentar su gasto en defensa hasta el 2% de la producción económica. Sin embargo, eso fue en tiempos de paz. Así que el Secretario General Stoltenberg anunció las negociaciones. No debería ser fácil.

Existe el riesgo de un nuevo conflicto en la OTAN por el nivel de gasto en defensa de los estados miembros. Según el secretario general Jens Stoltenberg, a algunos aliados les gustaría ajustar significativamente el objetivo actual del 2 %. Él prevé que para 2024, todos los países de la OTAN se acercarán al punto de referencia de gastar al menos el 2% de su PIB en defensa.

“Algunos aliados están decididos a hacer que el 2 por ciento actual sea el mínimo”, dijo Stoltenberg en una entrevista. Como presidente del Consejo del Atlántico Norte, ahora liderará las negociaciones sobre este tema. “Nos reuniremos y celebraremos reuniones ministeriales y conversaciones en las capitales”, dijo. Por lo tanto, el objetivo es llegar a un acuerdo a más tardar en la próxima cumbre ordinaria. Se llevará a cabo en la capital lituana, Vilnius, los días 11 y 12 de julio.

Stoltenberg no dijo qué países de la OTAN abogan por un objetivo significativamente más ambicioso. Según los diplomáticos, los países de la Alianza Oriental como Polonia y Lituania, así como Gran Bretaña, se han pronunciado recientemente a favor de acordar pautas más estrictas a la luz de la guerra de Rusia contra Ucrania. En Alemania y algunos otros países como Canadá y Bélgica, es poco probable que la idea gane mucha fuerza. Hasta ahora, han estado gastando muy por debajo del 2% del PIB en defensa. Para Alemania, por ejemplo, se esperaba una tasa de solo 1,44 por ciento en 2022.

Según un estudio del Instituto Alemán de Economía (IW), incluso el fondo especial de 100 000 millones de euros recientemente aprobado no conducirá a una mejora a largo plazo. Según los cálculos, la participación de la OTAN del 2% solo se puede alcanzar con dinero en 2024 y 2025. Según los planes financieros y las proyecciones de crecimiento anteriores, la participación en el PIB puede disminuir al 1,8 y 1,2 por ciento en los próximos dos años.

Stoltenberg promueve la “disuasión creíble”

Stoltenberg no quiso decir si apoyaba personalmente las demandas de la cantidad mínima. Sin embargo, ha dejado claro que considera imprescindible otro aumento del gasto en defensa. “La OTAN está ahí para garantizar que un conflicto como el de Ucrania no se extienda más allá de Ucrania. Por lo tanto, necesitamos disuasión y defensa confiables, y por eso necesitamos invertir más en nuestra seguridad”.

“Por supuesto que siempre es más fácil invertir en educación o infraestructura”, dijo Stoltenberg. Pero si no mantienes la paz, no crearás nada más, no asegurarás la prosperidad económica y no ganarás la batalla contra el cambio climático. “A medida que el mundo se vuelve más peligroso, necesitamos invertir más para prevenir la guerra”, dijo.

Refiriéndose a la cumbre de Vilnius, Stoltenberg dijo: “Creo que es demasiado pronto para decir en qué estarán de acuerdo nuestros aliados”. Sin embargo, asume que todos los aliados entienden que la guerra en Ucrania hace que la inversión en defensa sea más importante. Está seguro de que habrá un acuerdo en la cumbre de Lituania.

Grecia es la que más invierte

Según cifras de la OTAN, Grecia lideró la relación entre poder económico y gasto en defensa con un valor del 3,76 por ciento. Luego viene Estados Unidos con un 3,47 %, que con 822.000 millones de dólares estadounidenses (768.000 millones de euros) en términos absolutos ascendió recientemente a más del doble del dinero gastado por todos los demás países de la coalición combinados. A modo de comparación: Alemania, la mayor economía europea, gastó 55.600 millones de euros según los estándares de la OTAN, y Gran Bretaña ocupó el primer lugar en Europa con casi 53.900 millones de libras esterlinas (60.900 millones de euros).

La disputa sobre los gastos de defensa se ha intensificado bajo la presidencia de Donald Trump. Acusó a aliados europeos como Alemania de ser libres y, en ocasiones, amenazó con que Estados Unidos se retiraría de la alianza.