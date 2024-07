¿Debería Udo Lindenberg abandonar el hotel Atlantic? Ahora el rockero del pánico está hablando.

El hotel Atlantic en el Alster alberga a Udo Lindenberg desde hace casi 30 años. Recientemente, corrió el rumor de que el músico tuvo que abandonar su amado hogar. Ahora el rockero toma una postura.

Al rockero paranoico Udo Lindenberg (78, “Strong as Two”) se le permite alojarse en el Hotel Atlantic. A pesar de las reformas en el hotel de lujo, su huésped más famoso no piensa en renunciar a su larga estancia y cambiarlo: “Sólo afecta al ala del hotel donde se encuentra mi estudio de pintura”, afirma Lindenberg. Pero su ala no se verá afectada por la obra.

Udo Lindenberg todavía vive en el Océano Atlántico

“Entonces, si Odo tiene ganas de hacer nuevos licores usando pincel, tela y licores de colores, también se mudará al Panic Anexo en un hotel cercano para poder pintar allí sin ser molestado mientras tanto”, añadió. Debido a que utiliza acuarelas y licores de alta calidad para pintar, las obras también se llaman “Liqueurelle”.

Lindenberg vive desde 1995 en el hotel Atlantic de Hamburgo-Alster. Allí el músico vive en una suite que él llama “Centro del Pánico”. Un portal especuló que el músico tuvo que mudarse debido a obras de renovación. El hotel de 221 habitaciones está programado para ser remodelado desde principios de 2025 hasta mediados de 2027 (EPA/MP).