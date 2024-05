Definitivamente llegará, pero ¿cuándo?: Los científicos del colapso predicen el fin de la civilización

¿Está cerca el fin de nuestra civilización? El movimiento de avalanchas ha encontrado su respuesta; Esta escuela de pensamiento cree firmemente que la batalla contra la crisis climática fracasará y que el ecosistema colapsará, con mucho sufrimiento y muchas muertes. Sin embargo, ella no quiere darse por vencida.

El fin de la civilización se debate cada dos semanas – en línea “Café sobre la crisis climática”. “La velocidad a la que avanza la destrucción de la naturaleza viva y de los hábitats no permite sacar otra conclusión”, afirma Sybille Milliman-Gentile, que participa regularmente en reuniones en línea. “Esto es simplemente lógico, es inevitable”.

Forma parte del movimiento Collapses, un movimiento intelectual que se hizo especialmente popular gracias al agrónomo francés Pablo Servín. Junto con el consultor medioambiental Raphael Stevens, escribió el libro Cómo todo puede colapsar. Cerveny cree firmemente que los esfuerzos para combatir la crisis climática fracasarán, el ecosistema colapsará y la civilización humana terminará.

“El colapso de la civilización es el escenario más probable”.

Quienes lo apoyan en Alemania también predicen que los medios de vida humanos se deteriorarán dramáticamente en todo el mundo como resultado de las crisis ambientales. El fundador del Climate Collapse Café, Norbert Prinz, confirma que espera mucho sufrimiento y muchas muertes. “El colapso de la civilización es el escenario más probable. No hay indicios de que realmente vayamos a cambiar algo”.

El café en línea tiene como objetivo proporcionar un espacio para que personas con ideas afines intercambien ideas. Los participantes hablan sobre sus sentimientos, su posible disposición a sufrir una crisis nerviosa y su vida después. Sus defensores no creen que la humanidad vaya a desaparecer por completo. Según su idea, el colapso de las cadenas de suministro, los ecosistemas y los sistemas económicos significa que los supervivientes restantes tendrán que abrirse camino en pequeños grupos.

¿Ciencia o intuición?

Los “científicos del colapso” se basan en la ciencia, citan informes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático y se dan un nombre que deliberadamente suena científico. Sin embargo, los representantes en Alemania no pretenden poder demostrar científicamente sus predicciones. “El tema es demasiado complejo para investigarlo científicamente y debemos volver a confiar en la intuición”, afirma Prinz.

Es difícil encontrar estudios sobre un tema tan completo como el colapso de la sociedad humana. Jobst Hitzig, matemático del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, no se sorprendió. “En principio, no es posible decir de forma fiable la probabilidad de que una civilización colapse, pero se pueden desarrollar escenarios sobre cómo podría suceder esto”.

Junto con sus colegas, intenta desarrollar modelos que puedan explicar las complejas y amplias conexiones de nuestra sociedad. “La campaña Fridays for Future ha influido en la política y el comportamiento de los consumidores tiene un impacto en el clima. Intentamos representar estas conexiones con seriedad”, explica Hitzig. Se trata de comprender las interacciones, no de predecir.

¿Evidencia de colapso?

Inevitablemente uno se topa con la cuestión de un posible colapso. “Con la civilización actual, encontramos que hay un grado muy, muy alto de dependencia internacional en el sistema económico”, dice. Esas dependencias hicieron que las sociedades fueran menos resilientes. “Puede haber efectos dominó comparables a la insuficiencia orgánica múltiple en humanos”.

Pero Hitzig no es tan pesimista como los “científicos del colapso”. “Estoy de acuerdo en que hay algunas pruebas de que la civilización puede colapsar, por ejemplo mediante una escalada de conflictos violentos a nivel mundial o una grave crisis económica mundial”, afirma. Ambos podrían verse potenciados por las consecuencias del cambio climático. “Pero no hay indicios claros de que esto vaya a suceder realmente o de qué tan probable es”.

Desde un punto de vista científico tampoco se puede hacer una evaluación seria. “Si conduces hacia un acantilado en medio de la niebla y no sabes a qué distancia está, un consejo sensato sería: ‘Pide el freno'”, afirmó el investigador. “Podemos luchar contra el cambio climático y podemos lograrlo”. nuestra sociedad y nuestro sistema económico sean más resilientes”.

Esperanza versus pánico

Los científicos del colapso creen que es demasiado tarde para eso. El colapso puede comenzar dentro de unos pocos años o puede que realmente no se note. Los participantes dicen estar “desesperados”. Prefieres prepararte emocionalmente para lo peor. A Prinz incluso le molestan las entrevistas en las que se pregunta a los científicos del clima si todavía hay esperanza.

Para el psicoanalista Delaram Habibi-Kohlin, fundador del Grupo de Acción Climática de la Asociación Alemana de Psicoterapia (DGPT), la cuestión de la esperanza es sólo humanitaria. Trabaja en la psicología de la crisis climática desde 2010 y también participa activamente en Psicólogos del futuro. “No podemos vivir sin esperanza”, dice. La pregunta es ¿qué puede esperar la gente? “Es una ilusión que podamos seguir viviendo como antes”. Sin embargo, poder vivir una vida que valga la pena con muchos ajustes y sacrificios no es irreal.

“Es importante aclarar el peligro de las crisis medioambientales y, al mismo tiempo, seguir pensando en lo que queremos hacer”, afirma Habibi Kohlen. Advierte que no se debe causar demasiado pánico: “No deja mucho espacio a la imaginación de la gente y entonces todo el mundo dice: ‘Sí, ¿qué debo hacer?’”.

Actividad a pesar de la desesperación

Pero en el Climate Collapse Café no hay señales de dimisión, afirma el fundador Prinz. El conocimiento de que ya no queda nada que salvar no suscita fatalismo en el grupo. “Sobre todo cuando ya no se puede conseguir nada, es necesario volver a luchar por todo”, afirma este hombre de 45 años.

La mayoría de los participantes del grupo provienen del activismo climático y algunos han estado involucrados en la última generación. Prinz dice que todos los involucrados todavía están activos de alguna manera.