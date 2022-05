Del juicio al escenario del concierto: Johnny Depp rockea en Inglaterra

Durante semanas, todos los ojos estaban puestos en Fairfax, Virginia. Aquí Johnny Depp y su ex esposa Amber Heard finalmente se acusan mutuamente de las cosas más increíbles. Próximamente se dictará sentencia. Pero antes de eso, Depp se regala un descanso musical en Inglaterra.

Solo dos días después de declarar en su caso judicial contra Amber Heard, Johnny Depp es sorprendido por una aparición especial en Inglaterra. El domingo por la noche, el actor y guitarrista a tiempo parcial subió al escenario para interpretar algunas canciones en el concierto de Jeff Beck en Sheffield. Varios asistentes registraron la actuación en videos y publicaciones en las redes sociales.

Según los informes, Johnny Depp ha apoyado a la leyenda del rock británico Jeff Beck (The Yardbirds) en un total de tres canciones. Juntos, los dos cantaron e interpretaron su versión de “The Solitude” de John Lennon. Beck y Depp lanzaron la canción como sencillo en 2020. El dúo también participó en la película “Little Wing” dirigida por Jimi Hendrix y What’s Going On de Marvin Gaye.

esperando juicio

Johnny Depp ha sido un ávido músico durante años. Antes de su carrera como actor, aspiraba a ser una estrella de rock. También lo mencionó en el juicio a su exesposa, Amber Heard. Justo cuando realmente no funcionó como músico, accidentalmente se metió en el mundo del cine.

Paralelamente a su carrera cinematográfica, Depp ya ha actuado como invitado musical de varios artistas. En 2015 formó Hollywood Vampires con Alice Cooper y el guitarrista de Aerosmith Joe Perry.

La audiencia del viernes en Depp v. Heard terminó con los argumentos de los abogados. El foco de la operación está en la supuesta violencia que los ex cónyuges activos se habrían infligido mutuamente en su relación. Ambos acusan al otro de difamación en la corte de Fairfax, Virginia. Desde entonces, el jurado se ha retirado para llegar a un veredicto. Aún no está claro cuándo presentarán su decisión.