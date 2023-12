Delegación en Buenos Aires: Estados Unidos está enamorado de Argentina y gracias al litio

Argentina se enfrenta una vez más a una grave crisis económica y el país tiene grandes reservas de litio, una materia prima clave para la construcción de baterías. Un asesor de Biden está de visita en Buenos Aires y promete una cooperación que va más allá del suministro de metal ligero.

Un representante de Estados Unidos prometió su apoyo al recién elegido presidente argentino, Javier Mili, en una reunión en Buenos Aires con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el desarrollo del sector del litio. “Creo que la máxima prioridad son los desafíos económicos que enfrenta Argentina”, dijo a Reuters Juan González, asesor del presidente estadounidense Joe Biden y director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental.

González dijo que las conversaciones fueron “muy positivas” y se centraron en la difícil economía del país. “Argentina debe resolver estos problemas”, dijo, añadiendo que el país productor de granos también debe llegar a un acuerdo con el personal del FMI sobre su plan económico. El actual plan del FMI, que reemplazó un acuerdo fallido en 2018, se ha vuelto cada vez más inestable a medida que se profundiza la crisis económica de Argentina.

Argentina puede ascender en la cadena de valor

Otro tema tratado por la delegación estadounidense fue el litio. Según González, Estados Unidos espera que Argentina pronto se beneficie de la Ley Americana de Reducción de la Inflación (IRA), que actualmente no tiene porque Argentina no es socio del Tratado de Libre Comercio (TLC). Estados Unidos está preparado para ayudar a Argentina, el cuarto mayor productor de litio del mundo, a expandir la producción del metal, que es importante para las baterías eléctricas. “Por supuesto que Argentina es una fuente de litio, pero no hay ninguna razón por la que Argentina no deba refinar también el litio y ascender en la cadena de valor, y queremos ayudar con eso”, dijo González.

Argentina actualmente lucha contra una inflación de casi el 150 por ciento, mientras que dos quintas partes de la población viven en la pobreza. El programa de 44.000 millones de dólares del FMI está fuera de control, las reservas netas del banco central están en números rojos y se está gestando una recesión. Según los expertos, estas condiciones ayudaron a impulsar al economista populista y de extrema derecha Javier Millay al más alto cargo estatal. Miley prestará juramento el domingo.