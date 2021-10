Departamento: Heartland + Prince of Persia: Ubisoft pospone dos títulos importantes

Marcando el anuncio de las últimas cifras en los negocios, Ubisoft se ha atrevido a mirar hacia el futuro una vez más, y en caso de que haya dos grandes éxitos, una mala noticia para los fanáticos.

El desarrollador y el editor han informado del retraso de dos títulos: ambos Tom Clancy’s The Division: Heartland Así como una nueva edición de Principe de Persia: Las arenas del tiempo Los plazos de publicación originalmente planeados e informados no se pueden mantener.

De cualquier manera, se programó una publicación para Ubisoft en el año fiscal en curso, que se extenderá hasta marzo de 2022. Pero ahora no saldrá nada. En cambio, ambos títulos se publicarán ahora en el próximo año fiscal. En ambos casos, el período de emisión va desde abril de 2022 hasta marzo de 2023; Inicialmente no se proporcionó información más concreta.

Al final, este anuncio no es del todo sorprendente si se tiene en cuenta que no ha habido nada que ver de ninguno de los títulos durante mucho tiempo. Estos también faltaron en el E3 2021, por ejemplo, y no se mostraron.

The Division: Heartland es un juego de supervivencia independiente y gratuito ambientado en el universo de The Division. El desarrollo está dirigido por Red Storm Entertainment, que contribuyó al menos a las dos partes principales anteriores.

Prince of Persia: The Sands of Time se anunció en septiembre de 2020, y en realidad está programado para su lanzamiento en enero de 2021. Esto se retrasó más tarde hasta marzo de 2021 y finalmente otro sin una hora específica. La nueva versión se ha retrasado tres veces.