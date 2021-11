Derrota electoral para el gobierno en Argentina

D.El es el presidente de Argentina Alberto Fernández Será aún más difícil gobernar su país en el futuro. En las elecciones parlamentarias de mitad de período, la mitad de los delegados y un tercio de los senadores fueron elegidos recientemente, y su coalición peronista de centro izquierda sufrió una amarga derrota. Los diputados recibieron el 42 por ciento de los votos de los candidatos de la oposición y menos del 34 por ciento de los peronistas.

La elección de los senadores fue aún más clara. Si bien los peronistas en la Cámara de los Comunes son una fuerza muy poderosa, están perdiendo su mayoría en el Senado por primera vez desde el restablecimiento de la democracia después de la dictadura militar, lo que obliga al gobierno a hacer concesiones a la oposición. El llamamiento postelectoral de Fernández se dirigió a la oposición, que pidió responsabilidad y patriotismo para encontrar “acuerdos nacionales” y superar desafíos.

Inflación por encima del cincuenta por ciento

No faltan los desafíos. El gobierno no ha podido encontrar una salida a la crisis económica que ha estado asolando durante años y profundizándose con las epidemias. La inflación de más del cincuenta por ciento en los últimos doce meses está devorando los ingresos de los argentinos que aún tienen uno. Más del cuarenta por ciento vive en la pobreza y depende de la asistencia del gobierno. La caída de la moneda nacional no se puede detener a pesar de las estrictas restricciones cambiarias.

Al mismo tiempo, el gobierno aún no ha presionado para que se entablen conversaciones con el Fondo Monetario Internacional sobre la reestructuración de una deuda de 44.000 millones de dólares, a fin de dar un suspiro de alivio. Sin embargo, Fernández se mostró optimista y calificó la elección como “el final de una etapa difícil” marcada por la crisis económica y la epidemia.

El triunfo de la oposición, que comenzó bajo el lema “Basta”, muestra que la confianza de Argentina en el gobierno está menguando. El resultado de las elecciones se ve como un rechazo a la facción radical de la coalición de gobierno y, por lo tanto, un rechazo al ex presidente y actual vicepresidente. Christina Fernandez de Kirschner. Kirschner, quien también es el jefe del Senado en su oficina, es considerado la figura más poderosa dentro del Partido Peronista.

Sobre todo gracias a él que Fernández fue elegido hace dos años. Durante casi veinte años, los “kirchneristas” han jugado un papel dominante dentro del partido peronista pluralista. Algunos comentaristas políticos ven el final de esa era en las elecciones del domingo.

Queda por ver cuáles serán las secuelas de las elecciones dentro del Partido Peronista. Después de las primarias de septiembre, Kirschner culpó al presidente Fernández por la mala decisión y lo obligó a reorganizar su gabinete y tomar un rumbo más radical. Los observadores sospechan que Kirschner ahora puede buscar la presidencia del ministro de Finanzas, Martin Guzmn. Cuando los peronistas lo celebraron porque los resultados electorales fueron peores de lo esperado, Kirschner se mantuvo alejado de la “ceremonia electoral” de la noche del domingo, por lo que presentó consejos médicos y no hizo comentarios.

Competencia populista de derecha

Ve el fortalecimiento de la oposición. La Alianza Conservadora, que surgió hace unos años bajo el ex presidente Mauricio Macri como fuerza política local en Buenos Aires, se ha consolidado como un partido nacional “juntos por el cambio”. Con la excepción de las elecciones de 2019, la Alianza Conservadora ha seguido ampliando su posición en los últimos años. Si logra retener o expandir este apoyo hasta las elecciones presidenciales en dos años, volverá al poder en 2023. Actualmente, el partido amenaza desde la derecha. En la capital, Buenos Aires, Javier Millie, cuna de la oposición, populista de derecha y considerado “anarquista-capitalista”, llegó a una conclusión notable.