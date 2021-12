“Desastre para la Fórmula 1”

Sin embargo, el joven piloto Schwarzman notó que con un tiempo de 1: 25.348 minutos fue más rápido que el piloto promedio Nikita Maspin en la calificación del sábado. ¡Tenga en cuenta que está en el mismo auto y con los mismos neumáticos! Sí, sabemos que debido a las condiciones de la pista y cosas por el estilo, los tiempos, por supuesto, no son del todo comparables. ¡Pero su tiempo definitivamente no fue tan malo!

La última prueba en 2021 terminó con una pequeña sorpresa: ¡la última mejor época del año fue para Haas! Por otro lado: la sorpresa no es tan grande, porque el joven piloto Robert Schwarzman era el único que conducía un coche moderno en la actualidad. Todo el mundo estaba en los coches de prueba mucho más lentos. Este fue el caso de los kilómetros finales de la temporada de Fórmula 1 en 2021.

El propio Pordis dice que sus críticas no tienen nada que ver con el hecho de que Red Bull lo echó una vez.

Sebastian Pordes tenía contrato con el propio Red Bull y era compañero de Sebastian Vettel en Toro Rosso. Ahora, tras el final de la temporada, ha saldado cuentas con su ex empleador y, según “garndprix.com”, afirma que Red Bull estará en Abu Dhabi el domingo. Actuaste muy antideportivo .

Max Verstappen consiguió su primer título de campeonato mundial el domingo con una victoria en la carrera. ¡Pero este no siempre ha sido el caso en la historia de la Fórmula 1! Michael Schumacher y Jacques Villeneuve ganaron su primer título, por ejemplo, en circunstancias completamente diferentes. Todos todavía los recuerdan hoy. Pero, ¿quién ganó realmente las carreras relevantes en ese momento …?

Un nuevo sentimiento para él y revela: “Fue un gran día”. También se aprende mucho sobre los neumáticos nuevos, pero: “El año que viene será muy diferente porque los coches cambiarán drásticamente en comparación con los neumáticos actuales. Así que no hay mucho que puedas llevar contigo”, explica. Sin embargo, fue un buen día para él personalmente.

Con Lewis Hamilton ausente de la prueba, George Russell se sienta en el Mercedes ambos días. “Es una sensación extraña”, admite el británico tras recibir la tarea el martes y explica: “Ya he probado al equipo varias veces después de las carreras de final de temporada. Ahora estamos de vuelta aquí”. La diferencia: esta vez Russell está probando como piloto regular.

No lo olvides: Mercedes ganó el campeonato de constructores el domingo y también recibirá un premio oficial en la gala de mañana.

En Mercedes todavía hay silencio de radio después del final de la temporada. Ahora, el equipo se saltó una sesión de fotos oficial de la FIA ayer. Esto se informó a “RaceFans” primero . La fecha está ligada a la celebración de gala de la FIA de mañana en París. Si bien todos los campeones del mundo de la FIA presentaron sus autos allí el martes, no había ni rastro de Mercedes.

“Un pequeño freno puede marcar la diferencia entre P1 y P2. Y eso fue enorme en el campeonato que tuvimos. Así que era necesario tener un alto nivel de concentración”, dijo el holandés. Quizás Hamilton tampoco esté acostumbrado a eso. Porque no ha habido una pelea reñida por el título para él desde 2016.

Norris: gran temporada, final estúpido

El británico mira hacia atrás como “extremadamente feliz” en la temporada 2021. Subió cuatro podios, su primera pole, terminó el Mundial sexto por un margen sin precedentes y estuvo cerca de su primera victoria en Rusia. Lo único molesto es que se quedó sin suerte a fin de año, de todos los lugares. Las últimas carreras “nunca se lanzaron” como estaba previsto.

“Tuvimos mucha mala suerte con los hoyos [in Katar und Abu Dhabi], con problemas y accidentes “, explica. Así que no se puede culpar al equipo”. No era la segunda mitad de la temporada que esperábamos. Nos merecíamos mucho. “El equipo ha hecho un trabajo mucho mejor de lo que parece”, dijo Norris.

Después del doblete de McLaren en Monza, Norris no se saltó el P7 en la carrera por varias razones hasta el final de la temporada.