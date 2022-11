Desbloquear Blades of Chaos – Cómo conseguir el arma

a: Aileen Udovenko

God of War Ragnarök: Find Blades of Chaos – Cómo obtener el arma de Kratos © Sony (Montage)

En God of War Ragnarök, Kratos lucha de nuevo con Blades of Chaos. Sin embargo, debe ser encontrado primero antes de que pueda ser utilizado.

Santa Mónica, CA – Por supuesto que Kratos también tiene que mudarse Dios de la guerra Ragnarok Enfréntate a diferentes dioses y sus secuaces de nuevo. Para que esto funcione, el dios de la guerra tiene armas peligrosas bajo la manga. En la segunda parte de la saga, Kratos no puede prescindir de los famosos y encadenados Chaos Blades, aunque estos no estuvieron disponibles para él desde un principio.



ingame.de explica cómo los jugadores pueden obtener Chaos Blades en God of War Ragnarök.

Ya en la primera parte de God of War, Kratos se abrió paso a través de los nueve mundos usando Chaos Blades (como sucedió anteriormente en Grecia). Las espadas cortas cubiertas de llamas en las cadenas se convirtieron en leales compañeros del dios de la guerra. Es por eso que los fanáticos están tan contentos de que God of War Ragnarök tampoco tenga que prescindir de las cuchillas prácticas.