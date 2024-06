Después de fuertes lluvias: final seco del ciclón en Chesil | NDR.de – Noticias – Baja Sajonia

A partir de: 23 de junio de 2024 a las 8:46 a.m. Desde el viernes se celebra en Schessel, cerca de Rothenburg, el festival de huracanes. Decenas de miles de visitantes acudieron a Eichenring. Después de las fuertes lluvias del viernes, se espera que el tiempo permanezca seco el último día.

En cuanto al sábado, según el Servicio Meteorológico Alemán, se espera que el domingo se mantenga relativamente estable con temperaturas que alcanzarán los 22 grados con una mezcla de sol y nubes. El viernes fue diferente: en ocasiones hubo un aviso oficial de fuertes tormentas sobre la zona de la región de Rothenburg. Por la tarde uno de los tramos ya no estaba disponible debido a la intensa lluvia.

Fuertes lluvias – concierto cancelado

Debido al clima, la banda británica de indie rock The Kooks no pudo actuar según lo planeado. Sin embargo, la lluvia no molestó a los jóvenes y el ambiente en general era animado, informó el viernes un corresponsal de DPA.

Vídeos

4 minutos Alexandra Rothgeber y su equipo de intervención en crisis se mezclan con el público del festival en un turno doble. (22/06/2024) 4 minutos

Se espera que el número de aficionados a la música alcance las 80.000 personas, muchas de las cuales dormirán en tiendas de campaña.

el El Hurricane Festival es uno de los eventos musicales al aire libre más importantes de Alemania. Más de 80 bandas y cantantes actuarán hasta el domingo, incluidos muchos músicos de fama mundial como Ed Sheeran, la rockera canadiense Avril Lavigne y la banda británica de metal Bring Me The Horizon. El organizador esperaba de antemano hasta 80.000 visitantes, muchos de los cuales se alojarían en campamentos. Se espera que unos 400 agentes de policía participen en la seguridad del festival. Según la policía, la situación estaba tranquila el viernes por la tarde. El portavoz policial se mostró confiado en que así seguirá siendo.

READ Andrea Kewell asustó a los espectadores en ¿Quién sabía algo así? Más información

El festival Futur 2 de Hamburgo muestra cómo organizar un evento al aire libre de forma sostenible. La esperanza: otros organizadores harán lo mismo. más

Cuatro escenarios, 82 bandas, 78.000 visitantes: cada año el festival atrae a Chesil a muchos fans del rock, punk, pop, hip-hop y electro. más

Toda la información sobre el Hurricane Festival 2024 en Schessel, Baja Sajonia, de un vistazo. más

Bailar, empujar, empujar: es completamente normal en el festival. Pero a veces un toque o una mirada no se sienten bien. Puedes obtener ayuda con esta pregunta en festivales como Hurricane o Deichbrand. (12 de junio de 2024)

más

Los costos de los organizadores han aumentado dramáticamente debido a la inflación y el aumento de los precios de las entradas no puede cubrir esto. (5 de junio de 2024) Más