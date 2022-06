DFB: ¿Competencia desleal? La Federación permite que la gente decida por sí misma – fútbol

Cualquiera que tenga un género “varios” o “no especificado” en su documento personal (posible desde 2018) puede decidir por sí mismo en el futuro si quiere jugar para mujeres u hombres en los equipos juveniles y aficionados de la Asociación Alemana de Fútbol.

Hasta ahora, el género ingresado en el pasaporte (masculino o femenino) era crucial para la asignación del joven A (incluso los jóvenes B pueden jugar juntos).

Aquí es donde encontrarás contenido de las redes sociales. Para interactuar o ver contenido de las redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales



Así es como funciona la innovación en la práctica: en las asociaciones estatales y regionales, los fideicomisarios apoyan a las personas transgénero, intersexuales y no binarias para otorgarles la elegibilidad para jugar.

El presidente de la Asociación Alemana de Fútbol, ​​Bernd Neuendorf (60), dijo a BILD: “Con esta regla expresamos que el fútbol pertenece a todos. Nos vemos en un papel de liderazgo aquí. El fútbol es colorido y diverso. Queremos poner un signo ofensivo en la cooperación respetuosa”. “

¿Existe riesgo de rivalidad desleal cuando jugadoras natas juegan en equipos femeninos?

El diputado de la DFB Ronnie Zimmermann (a cargo del amateur): “Solo distorsionará la competencia si alguien juega de manera injusta. Pero si ya no eres un hombre, eres una mujer fuerte y puedes seguirle el juego. Eso no será un factor importante en el futuro, porque hay once jugadores que juegan al fútbol”.

Recientemente, Leah Thomas, nacida de sexo masculino, generó controversia porque nadó hasta 40 segundos más rápido que sus oponentes. Hasta 2019, había comenzado con hombres. La Sociedad de los Estados Unidos lo reconoció por el título. En el futuro, se debe usar el límite de testosterona.