Di Santo quiere volver al Werder Bremen, y Baumann no quería

Seis años después del primer intento

En abril de 2020, los atacantes se llevaron Franco de Santo Devolver a SV Werder Bremen en conversación. El joven de 32 años lleva casi año y medio en su casa de Argentina Gimnasio San Lorenzo de Almagro Activo, confirmado en una entrevista con “DeichStube” Su voluntad de volver a intentarlo con Weser.

“Sí, por supuesto. Me gustaría volver al Werder Bremen, también en Segunda. Estoy seguro de que puedo ayudar en la promoción”, dijo Di Santo. El veterano pateó a los verdiblancos entre 2013 y 2015 y marcó 18 goles. (6 asistencias) en el partido 51 A antes de fichar por el FC Schalke 04 por 6 millones de euros.

Su deseo de volver al Werder para 2020 no era una broma. “No, eso era peligroso en ese momento. Incluso traté de llamar a mi director deportivo Frank Bowman. Pero él nunca respondió y nunca contestó el teléfono. Durante ese tiempo, le dije a mucha gente que le dijera que yo también jugaría. menos dinero. Creo que eso es respetuoso “. Hubiera requerido que él al menos respondiera y me dijera:” No te necesito, no te quiero “, explicó Di Santo.

Estos jugadores abandonaron el Werder tras el descenso en el verano de 2021 Ludwig Augustinson | Valor de mercado 10 millones de euros &Copiar imago Fotografías Nuevo club: Sevilla | Comisión de transferencia de 5,5 millones de euros Milot Rashika | Valor de mercado: 9 millones de euros &Copiar imago Fotografías Nuevo club: Norwich City | Comisión de transferencia de 11 millones de euros Josh Sargent | Valor de mercado: 8 millones de euros &Copiar imago Fotografías READ Schalke 04: así quiere hacerlo bien: Grammozes y su error de 500.000 € - Bundesliga Nuevo club: Norwich City | Comisión de transferencia: 9,5 millones de euros Maximilian Eggestein I Valor de mercado: 7,5 millones de euros &Copiar imago Fotografías Nuevo club: SC Freiburg | Cuota: 5 millones de euros Johannes Eggstein | Valor de mercado: 4 millones de euros &Copiar imago Fotografías Nuevo club: Royal Antwerp | Comisión de transferencia: 1 millón de euros Davy Silk | Valor de mercado: 2,8 millones de euros &Copiar imago Fotografías Nuevo club: Hertha BSC | Devolución después del préstamo Yuya Osako | Valor de mercado: 2 millones de euros &Copiar imago Fotografías Nuevo club: Vissel Kobe | Tarifa de transferencia: desconocida Kevin Mohwald | Valor de mercado: 3 millones de euros &Copiar imago Fotografías Nuevo club: Union Berlin | Comisión de transferencia: 1 millón de euros Theodore Gebre Selassie | Valor de mercado: 800 miles de euros &Copiar imago Fotografías Nuevo club: Slovan Liberec | transferencia gratis Miklas Mosander | Valor de mercado: 700.000 euros &Copiar imago Fotografías Nuevo club: Malmö FF | transferencia gratis Patrick Erras | Valor de mercado: 700.000 euros &Copiar imago Fotografías Nuevo club: Holstein Kiel | Tasa de transferencia: 250.000 euros Stefanos Cabino | Valor de mercado: 700.000 euros &Copiar imago Fotografías Nuevo club: Armenia Bielefeld | Tarifa de transferencia: desconocida Benjamin Guler | Valor de mercado: 700.000 euros &Copiar imago Fotografías Nuevo club: SV Darmstadt | pedir prestado Quba Baji | Valor de mercado: 200.000 € &Copiar imago Fotografías Nuevo club: Hallescher FC | pedir prestado Eduardo dos Santos Hessler | Valor de mercado: 100.000 euros &Copiar imago Fotografías Nuevo club: FC Nordsjaelland | pedir prestado Yannick Engelhardt | Valor de mercado: 100.000 euros &Copiar imago Fotografías READ DFB: Joachim Löw anuncia su regreso al banquillo Nuevo club: SC Freiburg II | pedir prestado

Feliz en San Lorenzo: Di Santo aún mantiene abiertas todas las opciones

El atacante que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2023 está feliz en San Lorenzo. “Pero no puedo decir que volver a Argentina sea definitivo. Esperaré y veré qué viene después”. Di Santo jugó la mayor parte de su carrera con el Wigan Athletic (97 partidos, 13 goles), seguido del Werder en tercer lugar detrás del Schalke 04 ( 88 partidos, 12 goles).

