Día 3 de la Copa del Mundo: Heptatlón Weissenberg tras tres doce majors

La debutante mundial Sophie Weisenberg, 12ª después de sus tres primeros majors en heptatlón, es la campeona olímpica Navissatu Thiam en camino a ganar la medalla de oro. Hubo un final emocionante sobre los 10.000 metros, una victoria estadounidense en el lanzamiento de martillo y un éxito etíope en el doble maratón. Un vistazo rápido al tercer día de competición.

Septal: Tras tiro de Weißenberg puso la duodécima

Sophie Weißenberg ha hecho una aparición decente en la Copa del Mundo hasta el momento: con un mejor tiempo personal en 100 metros vallas (13,51 segundos), mejor tiro de la temporada (13,57 metros) y 1,74 metros en el salto de altura, la nacional de Leverkusen ha logrado hasta ahora 2.717 puntos – 12º lugar. Después de tres partidos, el campeón olímpico Navissatu Thiam de Bélgica (3127) está claramente a la cabeza.

Maratón: etíope Tola gana oro en tiempo récord en Campeonatos del Mundo

El maratón masculino del domingo terminó con un doblete etíope: Tamirat Tula ganó un tiempo récord mundial (2:05:36 horas) por delante de Mosinet Geremew (2:06:44). Bachir Abdi de Bélgica (2:06:48) se llevó el bronce y Tom Groschel de Rostock finalizó 43º con 2:14:57.

10.000 m: oro y bronce para Uganda

Después de un sprint táctico, los corredores africanos lograron un emocionante final de 10.000 m. En 27:27.43 minutos, el campeón defensor y poseedor del récord mundial Joshua Kipri ​​​​Cheptegei superó por poco al keniano Stanley Itaka Mburu (27:27.90) y a su compatriota ugandés Jacob Kiplemo (27:27.97). Sorprendentemente, el campeón olímpico Selimon Bariga (Etiopía) ocupó solo el quinto lugar.

Lanzamiento de martillo: el estadounidense Anderson claramente gana

La final de lanzamiento de martillo fue una obviedad: el estadounidense Brock Anderson ganó el oro en ausencia de la lesionada poseedora del récord mundial polaca Anita Lodarczyk con una distancia ganadora de 78,96 metros. m para canadá tiene plata. El compañero de equipo de Andersen, Jani Kasanavuid, terminó tercero (74.86). La bombardera de DLV Samantha Boruta fue eliminada en los playoffs.

Clasificatorios de 400 m: los favoritos de la Copa del Mundo avanzan a las semifinales

En las eliminatorias de más de 400 m, los candidatos no mostraron debilidades: el mejor estadounidense del año Michael Norman (45,37 segundos), el campeón olímpico de Londres Kirani James de Granada (45,29), plusmarquista mundial sudafricano y campeón olímpico de Río. Wade van Niekerk (45.18) se clasificó con confianza para las semifinales el jueves (4:15 am CST/Live on sportschau.de).

La jamaicana Stephanie Ann McPherson hizo el mejor tiempo en la carrera femenina (50.15). Shauna Miller-Uibo de Bahamas (51.10) y Marilyde Paulino de República Dominicana (50.76) también se clasificaron a semifinales el jueves (3:45 a. m. CST).

Lo más destacado de los 100 m femeninos

En el tercer día de la competencia, todavía hay cuatro finalistas en el programa. En la modalidad de tiro (3:30 a. m.) y en los 110 m con vallas masculinos (4:30 a. m.), no hay jugadores DLV en la salida. En el salto con pértiga femenino (2:10 a. m.), la debutante en la Copa del Mundo Jacqueline Ocherry quiere volver a inspirar, y Gina Lokenkemper espera llegar a la semifinal (2:30 a. m.) para comenzar mejor que en las preliminares y un lugar en la final. (4.50 a. m.). ).